U17 Türkiye Basketbol takımımız İspanya'yı turnuva dışında bırakarak adını yarı finale yazdırdı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
05 Temmuz 2024 22:49 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 22:54
17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında İspanya’yı 59-57 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
İstanbul'da gerçekleştirilen FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya'yı 59-57 yenen Türkiye adını yarı finale yazdırdı.
Karşılaşmanın en skorer ismi İspanya’da 20 sayı üreten Gildas Gimenez olurken 17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımımızda ise Kaan Onat 16 sayı ile oynadı.
Milliler, yarı finalde yarın saat 20.00'de İtalya ile oynayacak.
Kaynak: tgrthaber.com