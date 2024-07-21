Will Clyburn, Bologna'ya transfer oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
21 Temmuz 2024 00:12 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 00:14
Anadolu Efes takımı ile yollarını ayıran Clyburn, İtalyan takımı Bologna'ya imza attı.
Anadolu Efes'ten ayrılan basketbolcu Will Clyburn'ün yeni takımı belli oldu. İtalyan ekip Virtus Bologna, Will Clyburn'ü kadrosuna kattığını açıkladı.
Virtus Bologna resmi internet sitesinde 2024/2025 sezonunun kadrosu açıklanırken, 14 kişilik listede Will Clyburn de yer aldı.
Kaynak: tgrthaber.com