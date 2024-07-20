Adı Beşiktaş ile anılan Di Maria, Benfica'da kaldı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
20 Temmuz 2024 21:20 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 21:27
Portekiz takımı Benfica Başkanı Rui Costa, Arjantinli kanat oyuncusu Angel Di Maria'nın önümüzdeki sezon takımda olacağını açıkladı. Adı Beşiktaş ile anılan yıldız futbolcu geçen sezon formasını giydiği Benfica'da kaldı.
Yaz transfer döneminin başında adı sıklıkla Beşiktaş ile anılarak transfer etmek istediği Angel Di Maria, Portekiz'de kariyerine devam edecek.
Benfica Başkanı Rui Costa yıldız futbolcunun gelecek sezon takımda devam edeceğini açıkladı.
"EKSTREM BİR KADRO KURACAĞIZ"
Transferler hakkında konuşan Costa, "Kaliteli oyuncular istiyoruz. Gelenler ve gidenler olacak. Taraftarların sabırsızlığını anlıyorum ancak nasıl bir kadroya sahip olduğumuzun farkındayız. Ekstrem bir kadro kuracağız. Geçen sezon iyi geçmedi ama önümüze bakmalıyız" dedi.
Dİ MARİA'NIN KARNESİ
Angel Di Maria, geçen sezon Benfica forması altında 48 maçta sahaya çıkarak 17 kez fileleri havalandırıp 13'de asist üretti.
Kaynak: tgrthaber.com