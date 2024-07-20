Adı Beşiktaş ile anılan Di Maria, Benfica'da kaldı!

20 Temmuz 2024 21:20 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 21:27

Real Madrid'te forma numaraları yenilendi! Arda Güler de listede var

Real Madrid'te forma numaraları yenilendi! Arda Güler de listede var

Yaz transfer döneminin başında adı sıklıkla Beşiktaş ile anılarak transfer etmek istediği Angel Di Maria, Portekiz'de kariyerine devam edecek.

Benfica Başkanı Rui Costa yıldız futbolcunun gelecek sezon takımda devam edeceğini açıkladı.

"EKSTREM BİR KADRO KURACAĞIZ"

Transferler hakkında konuşan Costa, "Kaliteli oyuncular istiyoruz. Gelenler ve gidenler olacak. Taraftarların sabırsızlığını anlıyorum ancak nasıl bir kadroya sahip olduğumuzun farkındayız. Ekstrem bir kadro kuracağız. Geçen sezon iyi geçmedi ama önümüze bakmalıyız" dedi.

Dİ MARİA'NIN KARNESİ

Angel Di Maria, geçen sezon Benfica forması altında 48 maçta sahaya çıkarak 17 kez fileleri havalandırıp 13'de asist üretti.