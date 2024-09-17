Kıbrıs provokasyonu sonrası Ergin Ataman'dan ilk açıklama! Kendini maçtan attırmıştı

17 Eylül 2024 10:07 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 10:20

Panathinaikos ile Maccabi Tel Aviv maçında Yunan taraftarların açtığı ve Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan skandal pankarta tepki gösteren Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman hakeme giderek kendini bilerek oyundan attırmıştı. Skandal sonrası Ataman'dan ilk açıklama geldi...

Ergin Ataman​'ın çalıştırdığı Panathinaikos​, hazırlık maçında Maccabi Tel Aviv​ ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Maccabi 88-75 kazandı. Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki mücadeleye Yunan taraftarların çirkin provokasyonu ve Ergin Ataman'ın verdiği tepki gündem oldu.

YUNANLILARDAN ÇİRKİN KIBRIS PROVOKASYONU!

Panathinaikos taraftarları, çirkin bir provokasyona imza atarak "50 yıllık hukuksuz işgali kimse unutmuyor" yazan bir pankart açtı.

Pankart, maçta son çeyreğin bitimine 9:22 kala ekranlara gelirken bitime 8:57 kala Ergin Ataman, sahaya girdi ve hakemlere yönelik sert tepkileriyle birlikte kendisinin oyundan atılmasını talep etti.

ERGİN ATAMAN KENDİNİ OYUNDAN ATTIRDI!

Ataman, basketbolda diskalifiye anlamına gelen çift yumruk hareketi yaparak, "Beni oyundan atın" dedi. Hakem de Ataman'ı oyundan ihraç etti. O anlar sosyal medyada gündem olurken Ergin Ataman'a destek mesajları yağdı.

Bu gelişmelerin ardından Ergin Ataman'dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ataman şunları söyledi: "Dün sporun ve dostluğun hakim olması gereken salonda, bir grup tarafından burada gördüğümüz misafirperverliğe yakıştıramadığım bir siyasi pankart açıldı. Ben de bu duruma dikkat çekmek için tepkimi en sert şekilde gösterdim. Spor salonları siyasetin yeri değil, dostluğun ve barışın yeridir. Bu pankartı açan insanların, ilk günden bu yana burada bana ve takımıma sevgi gösteren binlerce insanın duygularını etkilemeyeceğini biliyorum."