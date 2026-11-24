Türk sinemasının emektar isimlerinden Alev Nurşat Akakar'dan acı haber geldi. Özellikle Yeşilçam döneminde imza attığı yapımlarla tanınan yönetmen, senarist ve yapımcı Akakar, 22 Kasım 2026 tarihinde 77 yaşında yaşamını yitirdi. Adile Teyze ve Bir Günah Gibi filmlerle sinemaseverlerin hafızasında yer edinen Akakar'ın vefatı sevenlerini üzdü. Bodrum'da yaşamını sürdüren usta sinemacının ölüm nedeni de merak konusu oldu. Peki, Alev Nurşat Akakar kimdir, kaç yaşında ve neden hayatını kaybetti? İşte yaşamı ve kariyerine dair merak edilenler...

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HABERİN ÖZETİ Alev Nurşat Akakar kimdir? Alev Nurşat Akakar kaç yaşında? Alev Nurşat Akakar neden öldü? Yeşilçam'ın yönetmen, senarist ve yapımcılarından Alev Nurşat Akakar, 77 yaşında beynine pıhtı atması sonucu hayatını kaybetti. 1 Ocak 1949 İstanbul doğumlu olan Akakar, 22 Kasım 2026 tarihinde 77 yaşında vefat etti. Yaşamının son dönemini Bodrum'da geçiren usta sinemacının beynine pıhtı atması nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Sinema sektörüne set işçisi olarak başlayan Akakar; Hulki Saner, Semih Evin ve Natuk Baytan gibi yönetmenlerin asistanlığını yaptı. 1971'den itibaren kendi projelerinde yer aldı ve Tarih, Fırat ile Kader adlı film şirketlerini kurarak yapımcılık yaptı. 1982 yapımı Adile Teyze filminin yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendi; Bir Günah Gibi filminde de yönetmenlik yaptı ve ayrıca dört filmde oyuncu olarak rol aldı.

ALEV NURŞAT AKAKAR KİMDİR?

1 Ocak 1949 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Alev Nurşat Akakar, Türk sinemasında yönetmen, senarist ve yapımcı kimlikleriyle tanındı. Sinema sektörüne set işçisi olarak adım atan Akakar, ilerleyen yıllarda önemli yönetmenlerin yanında asistanlık yaptı. Yeşilçam'da uzun yıllar emek veren usta isim, kariyeri boyunca birçok filmde görev aldı.

ALEV NURŞAT AKAKAR KAÇ YAŞINDA?

1 Ocak 1949 doğumlu olan Alev Nurşat Akakar, 22 Kasım 2026 tarihinde hayatını kaybettiğinde 77 yaşındaydı. Yeşilçam'ın emektar isimlerinden Akakar, yaşamının son dönemini Bodrum'da geçirdi.

ALEV NURŞAT AKAKAR NEDEN ÖLDÜ?

Alev Nurşat Akakar, 22 Kasım 2026 tarihinde 77 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları yaşadığı belirtilen usta yönetmenin ölüm nedenine ilişkin yerel basına yansıyan bilgilere göre Akakar, beynine pıhtı atması sonucu yaşamını yitirdi.

ADİLE TEYZE FİLMİYLE HAFIZALARDA YER EDİNDİ

Kariyerinin ilk dönemlerinde Hulki Saner'in asistanlığını yapan Akakar, daha sonra Semih Evin ve Natuk Baytan gibi yönetmenlerle çalışma fırsatı buldu. Setlerde edindiği deneyimin ardından yönetmenlik ve yapımcılığa yönelen Akakar, 1971 yılından itibaren kendi projelerinde de görev almaya başladı. Tarih, Fırat ve Kader adlı film şirketlerini kurarak yapımcılık alanında da çalışmalar yürüttü.

Alev Nurşat Akakar'ın sinema kariyerinde öne çıkan yapımlardan biri, 1982 yılında çekilen Adile Teyze oldu. Adile Naşit ve Şener Şen'in rol aldığı filmin yönetmenliğini ve senaristliğini üstlenen Akakar, Bir Günah Gibi yapımlarda da yönetmen koltuğunda oturdu. Yönetmenliğinin yanı sıra oyuncu olarak da kamera karşısına geçen Akakar, dört filmde rol aldı.