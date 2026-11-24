Uzun yıllardır Bodrum'da yaşayan usta sinemacı, 22 Kasım 2026 tarihinde hayata veda etti. Set işçiliğinden yönetmenliğe, senaristlikten yapımcılığa uzanan kariyeri boyunca Türk sinemasına önemli katkılarda bulunan Akakar, 23 Kasım Pazartesi günü düzenlenen cenaze töreninin ardından Gündoğan Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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HABERİN ÖZETİ Yeşilçam'ın usta yönetmeni Alev Nurşat Akakar hayatını kaybetti! Adile Naşit ve Şener Şen'i buluşturan isimden acı haber Türk sinemasına önemli katkılarda bulunan usta sinemacı Alev Nurşat Akakar, 22 Kasım 2026 tarihinde Bodrum'da hayatını kaybetti. Alev Nurşat Akakar, 22 Kasım 2026 tarihinde vefat etti ve 23 Kasım Pazartesi günü Gündoğan Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Akakar, 1982 yapımı ve senaryosunu da yazdığı 'Adile Teyze' filmiyle Adile Naşit ve Şener Şen'i aynı filmde buluşturdu. Sinemaya set işçisi olarak adım atan Akakar, kariyeri boyunca yönetmenlik, senaristlik ve yapımcılık yaptı. Sinema sanatçısı Nükhet Egeli ile evli olan Akakar, bir çocuk babasıydı. 77 yaşında hayatını kaybeden usta sinemacı, yaşamını Bodrum'da sürdürüyordu.

ADİLE NAŞİT VE ŞENER ŞEN'İ AYNI FİLMDE BULUŞTURDU

Alev Nurşat Akakar'ın sinema kariyerinde önemli bir yere sahip olan "Adile Teyze", 1982 yılında izleyiciyle buluştu. Hem yönetmenliğini hem de senaryosunu üstlendiği filmde, Yeşilçam'ın sevilen oyuncularını bir araya getiren Akakar, Türk sinema tarihine unutulmaz yapımlardan birini kazandırdı.

Filmin oyuncu kadrosunda Adile Naşit ve Şener Şen'in yanı sıra Ayşen Gruda, Nükhet Egeli ve Mahmut Hekimoğlu gibi dönemin tanınmış isimleri de yer aldı. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, aradan geçen yıllara rağmen Yeşilçam izleyicisinin hafızasındaki yerini koruyor.

SİNEMAYA SET İŞÇİSİ OLARAK ADIM ATTI

1 Ocak 1949 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Alev Nurşat Akakar, eğitimini Kadıköy Ticaret Lisesi'nde tamamladı. Sinema sektörüne set işçisi olarak giren Akakar, mesleğin farklı aşamalarında görev alarak deneyim kazandı.

Kariyerinin ilk dönemlerinde yönetmen Hulki Saner'in asistanlığını yapan Akakar, ilerleyen yıllarda Semih Evin ve Natuk Baytan gibi Yeşilçam'ın önemli yönetmenleriyle çalışma fırsatı buldu. Sinemanın mutfağında başladığı meslek hayatını zamanla yönetmenlik, senaristlik ve yapımcılıkla sürdürdü.

ÖZEL HAYATINI BODRUM'DA SÜRDÜRÜYORDU

Türk sinema sanatçısı Nükhet Egeli ile evli olan Alev Nurşat Akakar'ın bir çocuk babası olduğu biliniyordu. Aktif sinema hayatını geride bıraktıktan sonra Bodrum'a yerleşen usta isim, yaşamını Gündoğan Mahallesi'nde sürdürüyordu.

SON YOLCULUĞUNA GÜNDOĞAN'DA UĞURLANDI

77 yaşında hayatını kaybeden Alev Nurşat Akakar için 23 Kasım Pazartesi günü Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazına ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Törenin ardından Akakar'ın naaşı, Gündoğan Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Türk sinemasına kamera önünde ve kamera arkasında uzun yıllar emek veren usta sinemacı, geride unutulmaz yapımlar ve önemli bir sinema mirası bıraktı.

