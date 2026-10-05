Anastasia Geptina kimdir, aslen nereli? Evlilik Güzeldir’in güzel oyuncusunun oynadığı diziler

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Birçok başarılı oyuncunun kadrosunda yer aldığı Evlilik Güzeldir ilk bölümleri ile beğeni topladı. Dizide yer alan güzel oyuncu Anastasia Geptina'nın hayatına dair merak edilenler ise seyircinin gündemine yerleşti.
Dizi ve tiyatro oyuncusu olan genç isim, eski Millî Ritmik Jimnastik Sporcusu ve Antrenördür. Aslen Rus olan oyuncunun hayatına dair fazla bilgi kamuoyunda paylaşılmazken, genç ismin sosyal medyadaki paylaşımları ilgi görüyor.
Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile gündeme yerleşen Rus oyuncu, hayatına dair anları sosyal medya hesabında paylaşıyor. Oyuncunun özel hayatı ise kamuoyunda paylaşılmadı.
Evlilik Güzeldir dizisinde Vera karakteri olarak yer alan isim, daha önce Karadeniz Güzeli isimli filmde yer almıştı. Rusya’da profesyonel olarak 14 yıl ritmik jimnastik yapan Anastasiia Geptina, Türkiye'de oyunculuk ile adından söz ettirmeyi başardı.
Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle:
Fikret Kuşkan, İlayda Alişan, Hande Soral, Seçkin Özdemir, Yusuf Çim, Nil Sude Albayrak, Berk Bakioğlu, Gözde Okur, Ferit Aktuğ, Anıl Çelik, Sera Tokdemir, Hazım Körmükçü, Öznur Ön, Hande Katipoğlu, Derda Yasir Yenal, Cansu Savcı, Feride Bağ, Alper Haliloğlu, Uğur Akay, Selin Soydan, Hayal Garip, Alihan Demirbilek, Sıla Gözüm, Anastasia Geptina ve Yıldız Kültür.