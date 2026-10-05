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Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 22:07
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 22:07

Anastasia Geptina kimdir, aslen nereli? Evlilik Güzeldir’in güzel oyuncusunun oynadığı diziler

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Evlilik Güzeldir dizisi ile dikkat çeken Anastasia Geptina kimdir, kaç yaşında merak edildi. Birçok başarılı ismin yer aldığı dizinin oyuncu kadrosundaki Anastasia Geptina hakkında merak edilenler...

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Anastasia Geptina kimdir, aslen nereli? Evlilik Güzeldir’in güzel oyuncusunun oynadığı diziler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 22:07
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 22:07

Birçok başarılı oyuncunun kadrosunda yer aldığı ilk bölümleri ile beğeni topladı. Dizide yer alan güzel oyuncu Anastasia Geptina'nın hayatına dair merak edilenler ise seyircinin gündemine yerleşti.

ANASTASİA GEPTİNA KİMDİR, ASLEN NERELİ? 

Dizi ve tiyatro oyuncusu olan genç isim, eski Millî Ritmik Jimnastik Sporcusu ve Antrenördür. Aslen Rus olan oyuncunun hayatına dair fazla bilgi kamuoyunda paylaşılmazken, genç ismin sosyal medyadaki paylaşımları ilgi görüyor.

Anastasia Geptina kimdir, aslen nereli? Evlilik Güzeldir’in güzel oyuncusunun oynadığı diziler

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile gündeme yerleşen Rus oyuncu, hayatına dair anları sosyal medya hesabında paylaşıyor. Oyuncunun özel hayatı ise kamuoyunda paylaşılmadı.

Anastasia Geptina kimdir, aslen nereli? Evlilik Güzeldir’in güzel oyuncusunun oynadığı diziler

EVLİLİK GÜZELDİR ANASTASİA GEPTİNA HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Evlilik Güzeldir dizisinde Vera karakteri olarak yer alan isim, daha önce Karadeniz Güzeli isimli filmde yer almıştı. ’da profesyonel olarak 14 yıl ritmik jimnastik yapan Anastasiia Geptina, Türkiye'de oyunculuk ile adından söz ettirmeyi başardı.

Anastasia Geptina kimdir, aslen nereli? Evlilik Güzeldir’in güzel oyuncusunun oynadığı diziler

EVLİLİK GÜZELDİR OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Fikret Kuşkan, İlayda Alişan, Hande Soral, Seçkin Özdemir, Yusuf Çim, Nil Sude Albayrak, Berk Bakioğlu, Gözde Okur, Ferit Aktuğ, Anıl Çelik, Sera Tokdemir, Hazım Körmükçü, Öznur Ön, Hande Katipoğlu, Derda Yasir Yenal, Cansu Savcı, Feride Bağ, Alper Haliloğlu, Uğur Akay, Selin Soydan, Hayal Garip, Alihan Demirbilek, Sıla Gözüm, Anastasia Geptina ve Yıldız Kültür.

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