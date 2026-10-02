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Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 12:08
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 12:08

Atilla Atasoy kimdir? Atilla Atasoy kaç yaşında, mesleği nedir?

Atilla Atasoy, Türk pop müziğinde uzun yıllardır yer alan sanatçılar arasında bulunuyor. Şarkıcılığının yanı sıra besteci ve söz yazarı kimliğiyle de tanınan Atasoy’un hayatı ve kariyeri yeniden merak konusu oldu. Peki, Atilla Atasoy kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte Atilla Atasoy hakkında merak edilenler...

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Atilla Atasoy kimdir? Atilla Atasoy kaç yaşında, mesleği nedir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 12:08
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 12:08

Atilla Atasoy, 1970’li yıllardan bu yana müzik dünyasında yer alan isimlerden biri. Şarkıları, besteleri ve sahne çalışmalarıyla tanınan sanatçı, müziğin yanı sıra eczacılık eğitimi almasıyla da dikkat çekiyor. Yıllar içinde hem sanat hem de meslek hayatını sürdüren Atasoy’un yaşı ve kariyer geçmişi de merak ediliyor. Peki, Atilla Atasoy kimdir? Kaç yaşında ve mesleği nedir? İşte sanatçının hayatı ve kariyer yolculuğu...

HABERİN ÖZETİ

Atilla Atasoy kimdir? Atilla Atasoy kaç yaşında, mesleği nedir?

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
1970'li yıllardan bu yana müzik dünyasında yer alan Atilla Atasoy'un hayatı, eğitimi ve kariyeri anlatılmaktadır.
Atilla Atasoy, 10 Aralık 1953'te Muğla'nın Milas ilçesinde dünyaya gelmiştir.
Müziğe beş yaşında mandolin dersleriyle başlamış, ilkokulda ses ve oyun gücü yarışmasında birinci olarak "Çoban" adlı müzikalde başrol oynamıştır.
1971'de "Bil Bul" yarışmasıyla kamera karşısına geçmiş, bir yıl sonra Yavuz Gökmen'in prodüktörlüğündeki programda besteci ve şarkıcı olarak tanıtılarak profesyonel müzik kariyerine adım atmıştır.
Gazi Üniversitesi Eczacılık Yüksekokulu'ndan 1975 yılında mezun olmuş ve eczacılık mesleği ile müzik kariyerini birlikte yürütmüştür.
Şarkıcı, besteci ve söz yazarı kimliğiyle Türk pop müziğinde tanınan isimler arasında yer almıştır.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

ATİLLA ATASOY KİMDİR?

Atilla Atasoy, 10 Aralık 1953’te ’nın ilçesinde dünyaya geldi. Müzikle çok küçük yaşlarda ilgilenmeye başlayan Atasoy, beş yaşında mandolin dersleri aldı. İlkokul yıllarında katıldığı ses ve oyun gücü yarışmasında birinci oldu ve “Çoban” adlı müzikalde başrol oynadı. 

Atilla Atasoy kimdir? Atilla Atasoy kaç yaşında, mesleği nedir?

Eğitim hayatında da sanat çalışmalarını sürdüren Atasoy, tiyatro, müzikal, Türk sanat müziği, Türk halk müziği, halk dansları ve bale gibi farklı alanlarla ilgilendi. 1971 yılında “Bil Bul” adlı yarışma programıyla kamera karşısına geçti. Bir yıl sonra ise Yavuz Gökmen’in prodüktörlüğündeki müzik-eğlence programında besteci ve şarkıcı olarak tanıtıldı. Böylece müzik kariyerinin profesyonel dönemi başlamış oldu.

Atilla Atasoy kimdir? Atilla Atasoy kaç yaşında, mesleği nedir?

ATİLLA ATASOY KAÇ YAŞINDA?

Atilla Atasoy, 10 Aralık 1953 tarihinde Muğla’nın Milas ilçesinde dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 72 yaşında olan sanatçı, 10 Aralık 2026’da 73 yaşına girecek. 

Atilla Atasoy kimdir? Atilla Atasoy kaç yaşında, mesleği nedir?

ATİLLA ATASOY’UN MESLEĞİ NEDİR?

Atilla Atasoy, sanatçılığının yanı sıra eczacılık eğitimi alan bir isim. Gazi Üniversitesi Eczacılık Yüksekokulu’ndan 1975 yılında mezun olan Atasoy, müzik kariyerini sürdürürken eczacılık mesleğini de devam ettirdi. Şarkıcı, besteci ve söz yazarı kimliğiyle tanınan Atasoy, böylece sanat ve eczacılığı bir arada yürüttü. 

Atilla Atasoy kimdir? Atilla Atasoy kaç yaşında, mesleği nedir?

ATİLLA ATASOY’UN MÜZİK KARİYERİ NASIL BAŞLADI?

Atilla Atasoy’un müzikle olan ilgisi henüz çocukluk yıllarında başladı. Beş yaşında mandolin dersleri alan Atasoy, ilerleyen yıllarda müzik, tiyatro ve sahne çalışmalarına yöneldi. 1970’li yıllarda profesyonel müzik hayatına adım atan sanatçı, şarkıcı, besteci ve söz yazarı kimliğiyle tanındı. Bir yandan Gazi Üniversitesi Eczacılık Yüksekokulu’nda eğitim gören Atasoy, 1975 yılında mezun oldu. Sanat ve eczacılık alanındaki çalışmalarını birlikte sürdüren Atasoy, yıllar içinde Türk pop müziğinin tanınan isimleri arasında yer aldı. 

Atilla Atasoy kimdir? Atilla Atasoy kaç yaşında, mesleği nedir?

Atilla Atasoy, çocukluk yıllarında başlayan müzik tutkusunu yıllar içinde profesyonel kariyerine taşıdı. Şarkıcılığının yanı sıra besteci ve söz yazarı olarak da müzik dünyasında iz bırakan sanatçı, eczacılık eğitimini de tamamlayarak iki farklı alanda çalışmalarını sürdürdü. 1970’li yıllardan bu yana sanat hayatının içinde yer alan Atasoy, bugün de Türk pop müziğinin unutulmayan isimleri arasında anılıyor.

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ETİKETLER
#muğla
#Türk Pop Müziği
#milas
#Atilla Atasoy
#Gazi Üniversitesi Eczacılık Yüksekokulu
#Biyografi
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