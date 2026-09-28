Türk müziğinin önemli gitarist, besteci ve aranjörlerinden Cengiz Coşkuner’den sevenlerini korkutan bir haber geldi. Usta sanatçı tatil için bulunduğu Muğla'nın Datça ilçesinde rahatsızlandı. Solunum sıkıntısı yaşadığı öğrenilen Cengiz Coşkuner yoğun bakıma alınarak entübe edildi. Birbirinden başarılı birçok müziği, güçlü sesi ve sahne performansıyla Türk müziğinin unutulmaz isimleri arasında yer alan ünlü sanatçı, rahatsızlığının ardından özel hayatıyla merak konusu oldu. Şimdilerde ciddi sağlık sorunlarıyla magazin gündeminde yerini alan Cengiz Coşkuner'in kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Cengiz Coşkuner kimdir? Cengiz Coşkuner kaç yaşında? Cengiz Coşkuner şarkıları nelerdir? Cengiz Coşkuner'e dair merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Cengiz Coşkuner hakkında bilinmeyenler...

CENGİZ COŞKUNER KİMDİR?

Cengiz Coşkuner, Türk müzisyen, besteci, şarkıcı ve aranjördür. Türk müziğinin usta isimleri arasında yer alan Coşkuner, kendine özgü tarzı ve elektrogitarıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Kariyeri boyunca birbirinden başarılı birçok usta isimle çalışarak Türk müziğine büyük bir katkıda bulunan Coşkuner, keman sanatçısı olan babası Hüseyin Coşkuner'den etkilendi.

Müzik kariyerine çok erken yaşlarda başlayan Cengiz Coşkuner, 10 yaşına kadar özel keman dersleri gördü. Sonrasında 'Siyah Orfe' filminin de etkisiyle gitara merak saran ünlü sanatçıya babası Maksim'de çalan İspanyollar'dan ona ikinci el gitar aldı. Şişli Terakki Lisesi'nde eğitim gördüğü sırada öğretmeninin yönlendirmesiyle konservatuvara giren Coşkuner, okuldayken hafta sonları düğün salonlarında gitar çalıyordu.

Cengiz Coşkuner, konservatuvarda gitar bölümü olmadığından trompet, kontrbas, piyano bölümlerinde öğrenim gördü. 1965 yılından bu yana müzik kariyerinde emin adımlarla ilerleyen ünlü sanatçı, birçok başarılı projeye imza attı. Çok erken yaşlarda müziğe atılan ve enstrüman çalmaya başlayan Coşkuner, profesyonel anlamda müzik piyasasına Cengiz Coşkuner Orkestrası'yla adım attı.

CENGİZ COŞKUNER KAÇ YAŞINDA?

Cengiz Coşkuner, 5 Nisan 1950 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Günümüz itibarıyla 76 yaşında olan ünlü sanatçı, müzik sektöründe hem gitarist hem besteci hem de aranjör olarak boy gösterdi. Cengiz Coşkuner Orkestrası'yla profesyonel anlamda piyasaya adım atan ünlü sanatçı, sonrasında gitarist olarak alaturkacılarla aynı sahnede çaldı.

Gitarıyla Türk müziğindeki komalı sesleri bile icra edebilen Cengiz Coşkuner'in sanat müziğine getirdiği yenilik klasikçilerin tepkisini çekince ünlü sanatçı uzaklaşarak enstrümantal plaklar yapmaya yöneldi. 1970-1986 yılları arasında birçok ünlü sanatçının albümlerinin düzenlemelerini yapan Coşkuner, Zeki Müren, Neşe Karaböcek, Coşkun Sabah, Selami Şahin, Gülden Karaböcek, Yıldırım Gürses, Bülent Ersoy’la çalıştı.

Cengiz Coşkuner, aynı zamanda Cengiz Kurtoğlu'nun seslendirdiği 'Duvardaki Resim', 'Gelin' ve 'Unutulan' gibi eserlerin bestelerini yaptı. Ünlü sanatçı, 1986'dan itibaren tamamen bireysel çalışmalara yönelen ünlü sanatçı, sevilen şarkıları gitarıyla yorumlayarak bunları 50'ye yakın albümde topladı. Coşkuner'in kendisi gibi sanatçı Sevim Çağlayan ile kısa süren bir evliliği oldu.

CENGİZ COŞKUNER'İN ŞARKILARI NELERDİR?

Müzik kariyeri boyunca birçok başarılı projeye imza atan Cengiz Coşkuner'in sayısız albümü ve birçok single bulunmaktadır.

Albüm;

Oyun Havaları (LP) Kervan Plakçılık LP 6 1973

Cengiz Coşkuner (LP, Album) Kervan Plakçılık LP 9 1974

Rüzgar Gibi Geçti (LP, Album) Ezgi Plâkları LP. 1731 1978

Müzik Orhan Gencebay (Cassette, Album) Kervan 502 1978

Zaman Tüneli (LP) Afşin LP 03 1979

Tanrıya Feryat (LP, Album) Bip! 8021 1980

Dert Bende (LP) Yonca 5024 1981

Arabesk (LP, Stereo) Yonca 5021 1981

Enstrümantal / 82 2 versions Oscar Music Co. (2), Oscar Music Co. (2) 1982

Oryantal 82 (Hem Dinle Hem Oyna) (LP, Album) Oscar Plakçılık 217 1982

Hüzün Mahzeni (LP, Album) Yonca 8033 1982

Modern Folk Oyun Havalari 2 versions Türküola 1984

Tanrım 2 versions Oscar Plakçılık 1984

Bende Söylerim 2 versions Oscar Plakçılık 1984

Anılarımız/Dansa Davet (Enstrumental) 4 versions Oscar Plakçılık 1985

Parasızlık 2 versions Oscar Plakçılık 1987

Bir Kadın Vardı 2 versions Oscar Plakçılık 1987

Esinti (Enstrümental) 2 versions Oscar Plakçılık 1988

Hatıralar (Enstrümental) (Cassette, Album) Oscar Plakçılık 040 1988

Zorun Mu Var (CD, Album) Bayar CD 80019 1989

Komşu Kızı 2 versions Oscar Plakçılık 1989

Kavuşmamız İmkansız (Cassette, Album) Oscar Plakçılık 065 1989

Nilüfer Öz, Cengiz Coşkuner – Süper Oryantal 2 (CD, Album, Stereo) Sedef Yapım Ltd. Şti. CD-1002, 9431 1991

Hadi Gözün Aydın (CD, Album) Destan Müzik MŞ-CD: 072 1991

Rakkasede Aslıhan Öncü - Gelde Oynama Vol.2 (Cassette, Album, Stereo) Oscar Plakçılık 091 1991

Belly Dance - Gülüm Benim - Oyun Havaları (CD, Album) Türküola CD-8085, 12676 1992

Düşler Enstrümental 2 versions Oskar Plak 1993

Biraz Başım Dönüyor (CD, Album) Destan Müzik 301448, MŞ•CD•383 1997

Sen De Vur 2002

Sevgi Çelebi, Cengiz Coşkuner – Duygu Seli (CD, Album) Şabka Prodüksiyon none 2004

Umutsuz Aşk 2006

Relax Unkown

Oyun Havaları (Cassette) Türküola 2085 Unknown

Enstrumental (CD, Album) Star Müzik none Unknown

Yılların Eskitemediği Melodiler (LP) Sel (2) LP - 7001 Unknown

Single;