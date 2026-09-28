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Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 08:15
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 08:15

Cengiz Coşkuner kimdir? Cengiz Coşkuner kaç yaşında? Cengiz Coşkuner şarkıları nelerdir?

Türk müziğin usta isimleri arasında yer alan Cengiz Coşkuner, son günlerde sağlık sorunlarıyla sevenlerini derin bir hüzne boğdu. Ünlü sanatçının özel hayatına dair detaylar da merak edildi. Başarılı müzik kariyeri ve güçlü sesiyle Türk müziğinin unutulmaz isimleri arasında yer alan Cengiz Coşkuner'in kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Cengiz Coşkuner kimdir? Cengiz Coşkuner kaç yaşında? Cengiz Coşkuner şarkıları nelerdir? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Cengiz Coşkuner kimdir? Cengiz Coşkuner kaç yaşında? Cengiz Coşkuner şarkıları nelerdir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 08:15
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 08:15

Türk müziğinin önemli gitarist, besteci ve aranjörlerinden Cengiz Coşkuner’den sevenlerini korkutan bir haber geldi. Usta sanatçı tatil için bulunduğu 'nın ilçesinde rahatsızlandı. Solunum sıkıntısı yaşadığı öğrenilen Cengiz Coşkuner yoğun bakıma alınarak entübe edildi. Birbirinden başarılı birçok müziği, güçlü sesi ve sahne performansıyla Türk müziğinin unutulmaz isimleri arasında yer alan ünlü sanatçı, rahatsızlığının ardından özel hayatıyla merak konusu oldu. Şimdilerde ciddi sağlık sorunlarıyla magazin gündeminde yerini alan Cengiz Coşkuner'in kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Cengiz Coşkuner kimdir? Cengiz Coşkuner kaç yaşında? Cengiz Coşkuner şarkıları nelerdir? Cengiz Coşkuner'e dair merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Cengiz Coşkuner hakkında bilinmeyenler...

CENGİZ COŞKUNER KİMDİR?

Cengiz Coşkuner, Türk müzisyen, besteci, şarkıcı ve aranjördür. Türk müziğinin usta isimleri arasında yer alan Coşkuner, kendine özgü tarzı ve elektrogitarıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Kariyeri boyunca birbirinden başarılı birçok usta isimle çalışarak Türk müziğine büyük bir katkıda bulunan Coşkuner, keman sanatçısı olan babası Hüseyin Coşkuner'den etkilendi.

Cengiz Coşkuner kimdir? Cengiz Coşkuner kaç yaşında? Cengiz Coşkuner şarkıları nelerdir?

Müzik kariyerine çok erken yaşlarda başlayan Cengiz Coşkuner, 10 yaşına kadar özel keman dersleri gördü. Sonrasında 'Siyah Orfe' filminin de etkisiyle gitara merak saran ünlü sanatçıya babası Maksim'de çalan İspanyollar'dan ona ikinci el gitar aldı. Şişli Terakki Lisesi'nde eğitim gördüğü sırada öğretmeninin yönlendirmesiyle konservatuvara giren Coşkuner, okuldayken hafta sonları düğün salonlarında gitar çalıyordu.

Cengiz Coşkuner kimdir? Cengiz Coşkuner kaç yaşında? Cengiz Coşkuner şarkıları nelerdir?

Cengiz Coşkuner, konservatuvarda gitar bölümü olmadığından trompet, kontrbas, piyano bölümlerinde öğrenim gördü. 1965 yılından bu yana müzik kariyerinde emin adımlarla ilerleyen ünlü sanatçı, birçok başarılı projeye imza attı. Çok erken yaşlarda müziğe atılan ve enstrüman çalmaya başlayan Coşkuner, profesyonel anlamda müzik piyasasına Cengiz Coşkuner Orkestrası'yla adım attı.

Cengiz Coşkuner kimdir? Cengiz Coşkuner kaç yaşında? Cengiz Coşkuner şarkıları nelerdir?

CENGİZ COŞKUNER KAÇ YAŞINDA?

Cengiz Coşkuner, 5 Nisan 1950 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Günümüz itibarıyla 76 yaşında olan ünlü sanatçı, müzik sektöründe hem gitarist hem besteci hem de aranjör olarak boy gösterdi. Cengiz Coşkuner Orkestrası'yla profesyonel anlamda piyasaya adım atan ünlü sanatçı, sonrasında gitarist olarak alaturkacılarla aynı sahnede çaldı.

Cengiz Coşkuner kimdir? Cengiz Coşkuner kaç yaşında? Cengiz Coşkuner şarkıları nelerdir?

Gitarıyla Türk müziğindeki komalı sesleri bile icra edebilen Cengiz Coşkuner'in sanat müziğine getirdiği yenilik klasikçilerin tepkisini çekince ünlü sanatçı uzaklaşarak enstrümantal plaklar yapmaya yöneldi. 1970-1986 yılları arasında birçok ünlü sanatçının albümlerinin düzenlemelerini yapan Coşkuner, Zeki Müren, Neşe Karaböcek, Coşkun Sabah, Selami Şahin, Gülden Karaböcek, Yıldırım Gürses, Bülent Ersoy’la çalıştı.

Cengiz Coşkuner kimdir? Cengiz Coşkuner kaç yaşında? Cengiz Coşkuner şarkıları nelerdir?

Cengiz Coşkuner, aynı zamanda Cengiz Kurtoğlu'nun seslendirdiği 'Duvardaki Resim', 'Gelin' ve 'Unutulan' gibi eserlerin bestelerini yaptı. Ünlü sanatçı, 1986'dan itibaren tamamen bireysel çalışmalara yönelen ünlü sanatçı, sevilen şarkıları gitarıyla yorumlayarak bunları 50'ye yakın albümde topladı. Coşkuner'in kendisi gibi sanatçı Sevim Çağlayan ile kısa süren bir evliliği oldu.

Cengiz Coşkuner kimdir? Cengiz Coşkuner kaç yaşında? Cengiz Coşkuner şarkıları nelerdir?

CENGİZ COŞKUNER'İN ŞARKILARI NELERDİR?

Müzik kariyeri boyunca birçok başarılı projeye imza atan Cengiz Coşkuner'in sayısız albümü ve birçok single bulunmaktadır.

Albüm;

  • Oyun Havaları (LP) Kervan Plakçılık LP 6 1973
  • Cengiz Coşkuner (LP, Album) Kervan Plakçılık LP 9 1974
  • Rüzgar Gibi Geçti (LP, Album) Ezgi Plâkları LP. 1731 1978
  • Müzik Orhan Gencebay (Cassette, Album) Kervan 502 1978
  • Zaman Tüneli (LP) Afşin LP 03 1979
  • Tanrıya Feryat (LP, Album) Bip! 8021 1980
  • Dert Bende (LP) Yonca 5024 1981
  • Arabesk (LP, Stereo) Yonca 5021 1981
  • Enstrümantal / 82 2 versions Oscar Music Co. (2), Oscar Music Co. (2) 1982
  • Oryantal 82 (Hem Dinle Hem Oyna) (LP, Album) Oscar Plakçılık 217 1982
  • Hüzün Mahzeni (LP, Album) Yonca 8033 1982
  • Modern Folk Oyun Havalari 2 versions Türküola 1984
  • Tanrım 2 versions Oscar Plakçılık 1984
  • Bende Söylerim 2 versions Oscar Plakçılık 1984
  • Anılarımız/Dansa Davet (Enstrumental) 4 versions Oscar Plakçılık 1985
  • Parasızlık 2 versions Oscar Plakçılık 1987
  • Bir Kadın Vardı 2 versions Oscar Plakçılık 1987
  • Esinti (Enstrümental) 2 versions Oscar Plakçılık 1988
  • Hatıralar (Enstrümental) (Cassette, Album) Oscar Plakçılık 040 1988
  • Zorun Mu Var (CD, Album) Bayar CD 80019 1989
  • Komşu Kızı 2 versions Oscar Plakçılık 1989
  • Kavuşmamız İmkansız (Cassette, Album) Oscar Plakçılık 065 1989
  • Nilüfer Öz, Cengiz Coşkuner – Süper Oryantal 2 (CD, Album, Stereo) Sedef Yapım Ltd. Şti. CD-1002, 9431 1991
  • Hadi Gözün Aydın (CD, Album) Destan Müzik MŞ-CD: 072 1991
  • Rakkasede Aslıhan Öncü - Gelde Oynama Vol.2 (Cassette, Album, Stereo) Oscar Plakçılık 091 1991
  • Belly Dance - Gülüm Benim - Oyun Havaları (CD, Album) Türküola CD-8085, 12676 1992
  • Düşler Enstrümental 2 versions Oskar Plak 1993
  • Biraz Başım Dönüyor (CD, Album) Destan Müzik 301448, MŞ•CD•383 1997
  • Sen De Vur 2002
  • Sevgi Çelebi, Cengiz Coşkuner – Duygu Seli (CD, Album) Şabka Prodüksiyon none 2004
  • Umutsuz Aşk 2006
  • Relax Unkown
  • Oyun Havaları (Cassette) Türküola 2085 Unknown
  • Enstrumental (CD, Album) Star Müzik none Unknown
  • Yılların Eskitemediği Melodiler (LP) Sel (2) LP - 7001 Unknown
Cengiz Coşkuner kimdir? Cengiz Coşkuner kaç yaşında? Cengiz Coşkuner şarkıları nelerdir?

Single;

  • Bir Teselli Ararım / İlk Aşkım (7", Single) Şah Plak ŞAH 5004 1971
  • Üsküdar / Düriyemin Güğümleri (7", Single) Sel Plâk, Sel (2) 1006 1972
  • Bir Garip Yolcu / Dönüp Baktım Gençliğime (7") 1972
  • Hoş Bilezik – Adanalı / Tatavla Kasabı – Kasap (7") Şah Plak 208 1972
  • Hicaz Mandıra / Çiçek Dağı - Misket (7") Egefon EGE-9508 1973
  • Geri Dönülmez Bir Yoldayım / Eşsiz Sevgilim Benim (7", Single) As (2) 5542 1973
  • Roman Havası – Karaçalı / Modern Çiftetelli – Oy Fasulye (7", EP) Evren 104 1973
  • Enstrümantal Oyun Havaları (7", EP) Elenor Plak 1013 1974
  • Çillim, Çillim / Neşe Dolalım (7", Single) Max (3) 014 1974
  • Elveda Meyhaneci / Kulakların Çınlasın (7", Single) As (2) 5537 1975
  • Züleyha / Yeşillim Yeşillim Aman (7") Yağmur Plak 611 Unknown
  • Ben Gamlı Hasan / Tahir Ağa Oyun Havası (7") Yağmur Plak 610 Unknown
  • El Cordobes / Johny Guitar 2 versions Sel Plâk Unknown
  • Solo Gitar (7", Single) As (2) 5536 Unknown
  • Gül Nihal (7") Şah Plak, Şah Plak 209, ŞAH 209 Unknown
  • Enstrumental Oyun Havaları (7", EP) Şah Plak 213 Unknown
  • Bir Bahar Akşamı / İzmirlim (7") Sel Plâk, Sel (2) 1054 Unknown
  • Şen Ola Düğün (7", EP) Şah Plak, Şah Plak 207, ŞAH - 207 Unknown

 

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#muğla
#datça
#Zeki Müren
#Cengiz Coşkuner
#Hüseyin Coşkuner
#Biyografi
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