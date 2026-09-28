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İstanbul
Türk müziğinin önemli gitarist, besteci ve aranjörlerinden Cengiz Coşkuner’den sevenlerini korkutan bir haber geldi. Usta sanatçı tatil için bulunduğu Muğla'nın Datça ilçesinde rahatsızlandı. Solunum sıkıntısı yaşadığı öğrenilen Cengiz Coşkuner yoğun bakıma alınarak entübe edildi. Birbirinden başarılı birçok müziği, güçlü sesi ve sahne performansıyla Türk müziğinin unutulmaz isimleri arasında yer alan ünlü sanatçı, rahatsızlığının ardından özel hayatıyla merak konusu oldu. Şimdilerde ciddi sağlık sorunlarıyla magazin gündeminde yerini alan Cengiz Coşkuner'in kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Cengiz Coşkuner kimdir? Cengiz Coşkuner kaç yaşında? Cengiz Coşkuner şarkıları nelerdir? Cengiz Coşkuner'e dair merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Cengiz Coşkuner hakkında bilinmeyenler...
Cengiz Coşkuner, Türk müzisyen, besteci, şarkıcı ve aranjördür. Türk müziğinin usta isimleri arasında yer alan Coşkuner, kendine özgü tarzı ve elektrogitarıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Kariyeri boyunca birbirinden başarılı birçok usta isimle çalışarak Türk müziğine büyük bir katkıda bulunan Coşkuner, keman sanatçısı olan babası Hüseyin Coşkuner'den etkilendi.
Müzik kariyerine çok erken yaşlarda başlayan Cengiz Coşkuner, 10 yaşına kadar özel keman dersleri gördü. Sonrasında 'Siyah Orfe' filminin de etkisiyle gitara merak saran ünlü sanatçıya babası Maksim'de çalan İspanyollar'dan ona ikinci el gitar aldı. Şişli Terakki Lisesi'nde eğitim gördüğü sırada öğretmeninin yönlendirmesiyle konservatuvara giren Coşkuner, okuldayken hafta sonları düğün salonlarında gitar çalıyordu.
Cengiz Coşkuner, konservatuvarda gitar bölümü olmadığından trompet, kontrbas, piyano bölümlerinde öğrenim gördü. 1965 yılından bu yana müzik kariyerinde emin adımlarla ilerleyen ünlü sanatçı, birçok başarılı projeye imza attı. Çok erken yaşlarda müziğe atılan ve enstrüman çalmaya başlayan Coşkuner, profesyonel anlamda müzik piyasasına Cengiz Coşkuner Orkestrası'yla adım attı.
Cengiz Coşkuner, 5 Nisan 1950 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Günümüz itibarıyla 76 yaşında olan ünlü sanatçı, müzik sektöründe hem gitarist hem besteci hem de aranjör olarak boy gösterdi. Cengiz Coşkuner Orkestrası'yla profesyonel anlamda piyasaya adım atan ünlü sanatçı, sonrasında gitarist olarak alaturkacılarla aynı sahnede çaldı.
Gitarıyla Türk müziğindeki komalı sesleri bile icra edebilen Cengiz Coşkuner'in sanat müziğine getirdiği yenilik klasikçilerin tepkisini çekince ünlü sanatçı uzaklaşarak enstrümantal plaklar yapmaya yöneldi. 1970-1986 yılları arasında birçok ünlü sanatçının albümlerinin düzenlemelerini yapan Coşkuner, Zeki Müren, Neşe Karaböcek, Coşkun Sabah, Selami Şahin, Gülden Karaböcek, Yıldırım Gürses, Bülent Ersoy’la çalıştı.
Cengiz Coşkuner, aynı zamanda Cengiz Kurtoğlu'nun seslendirdiği 'Duvardaki Resim', 'Gelin' ve 'Unutulan' gibi eserlerin bestelerini yaptı. Ünlü sanatçı, 1986'dan itibaren tamamen bireysel çalışmalara yönelen ünlü sanatçı, sevilen şarkıları gitarıyla yorumlayarak bunları 50'ye yakın albümde topladı. Coşkuner'in kendisi gibi sanatçı Sevim Çağlayan ile kısa süren bir evliliği oldu.
Müzik kariyeri boyunca birçok başarılı projeye imza atan Cengiz Coşkuner'in sayısız albümü ve birçok single bulunmaktadır.