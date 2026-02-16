Menü Kapat
Biyografi
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

Belma Canciğer kimdir kaç yaşında? Belma Canciğer hangi dizilerde oynadı?

Ünlü oyuncu Belma Canciğer, Kanal D ekranlarında yayınlana Güller ve Günahlar dizisinin kadrosuna dahil olmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Hayatıyla merak edilen Belma Canciğer, arama motorlarının da dikkat çeken isimlerinden oldu. Peki, Belma Canciğer kimdir kaç yaşında? Belma Canciğer hangi dizilerde oynadı?

Belma Canciğer kimdir kaç yaşında? Belma Canciğer hangi dizilerde oynadı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.02.2026
saat ikonu 16:31
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
saat ikonu 16:31

Tatlı Kaçaklar diziyle başladığı kariyerinde dikkatleri üzerine çeken Belma Canciğer, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar diziyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Uzun bir ardan sonra sevenleriyle ekranlarda buluşacak olan Belma Canciğer’in hayatı da arama motorlarında merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki, Belma Canciğer kimdir kaç yaşında? Belma Canciğer hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar…

BELMA CANCİĞER KİMDİR?

Ünlü Belma Canciğer, uzun bir aradan sonra ekranlara dönerek dikkatleri üzerine çekti. Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar dizisinin kadrosuna dahil olan Belma Canciğer, hayatıyla da araştırılmaya başlandı.

Belma Canciğer kimdir kaç yaşında? Belma Canciğer hangi dizilerde oynadı?

Bursa’da 16 Aralık 1972 yılında dünyaya gelen Belma Canciğer, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Oyunculuğu Bölümü’nden mezun olmuştur. Dizi kariyerine ‘Tatlı Kaçıklar’ dizisiyle başladıktan sonra ekranların sevilen yüzlerinden biri olmuştur.

Belma Canciğer kimdir kaç yaşında? Belma Canciğer hangi dizilerde oynadı?

Daha sonra senaryosunu Gani Müjde’nin yazmış olduğu Akasya Pasajı’nda oynamaya başlamıştır. Oynadığı karakterle dikkatleri üzerine çeken Belma Canciğer, uzun bir dönem ekranlarda görünmeyerek merak edilen isimler arasında yer aldı.

Belma Canciğer kimdir kaç yaşında? Belma Canciğer hangi dizilerde oynadı?

BELMA CANCİĞER KAÇ YAŞINDA?

Ünlü oyuncu Belma Canciğer, 16 Aralık 1972 yılında dünyaya gelmiştir. Şimdilerde ise 53 yaşındadır. 2013 yılında oynadığı Harem adlı diziden sonra ekranlarda yer almayan Belma Canciğer, şimdilerde ekranlara geri dönüyor.

Belma Canciğer kimdir kaç yaşında? Belma Canciğer hangi dizilerde oynadı?

BELMA CANCİĞER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Belma Canciğer kariyer hayatına 1996 yılında Tatlı Kaçıklar ile başladı. Daha sonra Kanal D ekranlarında yayınlanan Akasya Pasajı’nda yer aldı. Ayrılsak da Beraberiz dizisinde ‘Serpil’ karakterini oynayan Belma Canciğer, izleyicinin gönlünde taht kuran oyunculardan biri oldu.

Belma Canciğer kimdir kaç yaşında? Belma Canciğer hangi dizilerde oynadı?

2000 yılından beri evli olduğu Gani Müjde’nin yapmış olduğu birçok yapımda yer alan Belma Canciğer’in iki çocuğu da bulunmaktadır. Kariyerini devam ettiren başarılı isim, oynadığı karakterlerle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Belma Canciğer kimdir kaç yaşında? Belma Canciğer hangi dizilerde oynadı?

Bayanlar Baylar, Hayat Bilgisi, Gönül, Hayatım Sana Feda, Hepsi 1, Teyzanne, Yahşi Cazibe, Sil Baştan ve Harem gibi yapımlarda yer alan Belma Canciğer, Birsen Altuntaş’ın haberine göre Güller Günahlar dizisinde de yer alacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Arda Kural’ın sevgilisi Havva Şimşek kimdir? Havva Şimşek kaç yaşında mesleği nedir?
ETİKETLER
#oyuncu
#Türk Dizileri
#Güller Ve Günahlar
#Belma Canciğer
#Tatlı Kaçıklar
#Biyografi
