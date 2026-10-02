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Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 14:56
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 14:56

Bertan Asllani kimdir? Bertan Asllani kaç yaşında, sevgilisi kim?

Bertan Asllani, oyunculuğunun yanı sıra müzik çalışmalarıyla da tanınan isimler arasında yer alıyor. Yer aldığı yapımlardaki performansıyla dikkat çeken Asllani’nin özel hayatı da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Bertan Asllani kimdir, kaç yaşında ve sevgilisi kim? İşte ünlü oyuncuyla ilgili merak edilenler...

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Bertan Asllani kimdir? Bertan Asllani kaç yaşında, sevgilisi kim?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 14:56
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 14:56

Bertan Asllani, oyunculuk kariyerinin yanı sıra şarkıcı ve besteci kimliğiyle de sanat dünyasında yer alıyor. Farklı dizi ve projelerde rol alan Asllani, özellikle son yıllarda ekranlardaki performansıyla adından söz ettiriyor. Kariyeri kadar özel hayatı da merak edilen oyuncunun yaşı ve sevgilisinin kim olduğu araştırılıyor. Peki, Bertan Asllani kimdir? Bertan Asllani kaç yaşında, sevgilisi kim? İşte ünlü oyuncunun hayatına ilişkin merak edilenler...

HABERİN ÖZETİ

Bertan Asllani kimdir? Bertan Asllani kaç yaşında, sevgilisi kim?

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Haberde, şarkıcı ve besteci kimliğinin yanı sıra oyunculuk kariyeriyle tanınan Bertan Asllani'nin hayatı, kariyer basamakları ve özel hayatı hakkında bilgiler yer almaktadır.
3 Temmuz 1990 doğumlu olan Bertan Asllani, sanat hayatına müzikle başlayarak Türkiye'ye gelmeden önce Makedonya ve Arnavutluk'ta çalışmalar yaptı.
Türkiye'deki oyunculuk kariyerine 2011 yılında Gani Müjde'nin davetiyle dahil olduğu 'Pis Yedili' dizisiyle adım attı.
'Göç Zamanı', 'Akrep', 'Öğrenci Evi', 'Evlilik Hakkında Her Şey', 'Gecenin Ucunda', 'Yabani' dizilerinde ve 'Atatürk' sinema projesinde rol aldı.
Murat Dalkılıç'ın 'Bir Hayli' ve Demet Akalın'ın 'Gidenlerin Kalanları' şarkılarının bestecisidir.
Daha önce oyuncu Hazal Şenel ile nişanlanıp ilişkisini 2024 yılında bitiren Asllani, daha sonra Elif Yallagöz ile paylaşımlar yapmış olup güncel sevgilisine dair doğrulanmış bir açıklama bulunmamaktadır.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

BERTAN ASLLANİ KİMDİR?

Müzikle ilgilenmeye genç yaşlarda başlayan Asllani, Türkiye’ye gelmeden önce Makedonya ve Arnavutluk’ta müzik çalışmaları yaptı. Şarkıcı ve besteci kimliğiyle tanınan Asllani, müzik kariyerinin ardından oyunculuğa yöneldi. Asllani’nin Türkiye’deki oyunculuk kariyeri 2011 yılında “Pis Yedili” dizisiyle başladı. Gani Müjde’nin, Asllani’nin müzik çalışmalarından haberdar olmasının ardından oyunculuk için kendisine ulaştığı ve genç sanatçının diziye dahil olduğu belirtiliyor. Asllani de verdiği bir röportajda “Pis Yedili”nin ilk dizi deneyimi olduğunu ifade etti.

Bertan Asllani kimdir? Bertan Asllani kaç yaşında, sevgilisi kim?

“Pis Yedili”nin ardından oyunculuk kariyerini farklı yapımlarla sürdüren Asllani, “Göç Zamanı”, “Akrep”, “Öğrenci Evi”, “Evlilik Hakkında Her Şey”, “Gecenin Ucunda” ve “Yabani” gibi dizilerde rol aldı. Sinema tarafında ise “Atatürk” projesinde yer aldı. Oyunculuğun yanı sıra müzik çalışmalarını da sürdüren Bertan Asllani, farklı sanatçılara verdiği bestelerle de müzik dünyasında adından söz ettirdi. ’ın “Bir Hayli” ve ’ın “Gidenlerin Kalanları” gibi şarkılarında besteci olarak imzası bulunuyor.

Bertan Asllani kimdir? Bertan Asllani kaç yaşında, sevgilisi kim?

BERTAN ASLLANİ KAÇ YAŞINDA?

Bertan Asllani, 3 Temmuz 1990 tarihinde dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 36 yaşında olan oyuncu, sanat hayatına müzikle başladı. Şarkıcılık ve bestecilik çalışmalarının ardından oyunculuğa yönelen Asllani, Türkiye’de farklı televizyon projelerinde rol aldı.

Bertan Asllani kimdir? Bertan Asllani kaç yaşında, sevgilisi kim?

BERTAN ASLLANİ’NİN SEVGİLİSİ KİM?

Bertan Asllani’nin özel hayatı da oyunculuk kariyeri kadar merak edilen konular arasında yer alıyor. Asllani, daha önce oyuncu Hazal Şenel ile uzun süreli bir ilişki yaşadı ve çift bir dönem nişanlandı. İkilinin ilişkisi 2024 yılında sona erdi. Asllani daha sonra Elif Yallagöz ile yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Ancak güncel olarak sevgilisinin kim olduğuna ilişkin doğrulanmış ve yeni bir açıklama bulunmuyor.

Bertan Asllani kimdir? Bertan Asllani kaç yaşında, sevgilisi kim?

Bertan Asllani, müzikle başlayan sanat yolculuğunu oyunculuk kariyeriyle sürdüren isimlerden biri oldu. 2011 yılında Pis Yedili ile başlayan oyunculuk serüveninin ardından farklı dizi ve sinema projelerinde rol alan Asllani, besteci kimliğiyle de müzik dünyasındaki çalışmalarını sürdürdü. Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen oyuncunun kariyerindeki yeni projeleri ve ekran yolculuğu izleyiciler tarafından takip edilmeye devam ediyor.

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#demet akalın
#Bertan Asllani
#Gani Müjde
#murat dalkılıç
#Pis Yedili
#Biyografi
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