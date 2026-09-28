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Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 14:04
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 14:07

Hazar Motan kimdir? Hazar Motan kaç yaşında? Hazar Motan sevgilisi kimdir?

Hazar Motan, yıllardır ekranlarda yer alan oyuncular arasında bulunuyor. Özellikle “Kırgın Çiçekler” dizisinde hayat verdiği Cemre karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Motan, farklı projelerde aldığı rollerle oyunculuk kariyerini sürdürdü. Ünlü oyuncu, şimdi ise “Başkalarının Hayatı” dizisiyle yeniden gündeme geldi. Ay Yapım imzalı yapımda Sema karakteriyle seyirci karşısına çıkan Motan’ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Hazar Motan kimdir? Hazar Motan kaç yaşında? Hazar Motan sevgilisi kimdir?

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Hazar Motan kimdir? Hazar Motan kaç yaşında? Hazar Motan sevgilisi kimdir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 14:04
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 14:07

Çocuk yaşlarda kamera karşısına geçen Hazar Motan, yıllar içinde televizyon ve sinema projelerinde rol aldı. 2015 yılında başlayan “Kırgın Çiçekler” dizisi oyuncunun kariyerinde önemli bir yere sahip olurken, daha sonra “Can Kırıkları”, “Kanunsuz Topraklar” ve “Veda Mektubu” gibi yapımlarda da izleyici karşısına çıktı. 2026 yılında “Başkalarının Hayatı” dizisinin kadrosuna katılmasıyla yeniden ekran gündemine gelen oyuncunun kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve özel hayatında neler yaşadığı araştırılıyor. Peki Hazar Motan kimdir? Hazar Motan kaç yaşında? Hazar Motan sevgilisi kimdir?

HAZAR MOTAN KAÇ YAŞINDA?

Hazar Motan, 13 Aralık 1990 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 35 yaşında olan oyuncu, Yay burcudur. Eğitim hayatının ardından oyunculuk çalışmalarına ağırlık verdi. Motan, Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü’nde eğitim gördü. Üniversite döneminde kamera arkasında çalışmayı da düşündü. Daha sonra oyunculuk eğitimine yönelerek kamera önündeki kariyerini sürdürdü.

Hazar Motan kimdir? Hazar Motan kaç yaşında? Hazar Motan sevgilisi kimdir?

HAZAR MOTAN KİMDİR? 

Hazar Motan’ın oyunculukla tanışması çocuk yaşlarına dayanıyor. 1997 yılında vizyona giren “Yanlış Saksının Çiçeği” filminde çocuk oyuncu olarak rol aldı.

Hazar Motan kimdir? Hazar Motan kaç yaşında? Hazar Motan sevgilisi kimdir?

2004 yılında “Damatlık Şapka” adlı kısa filmde yer alan Motan, sonraki yıllarda televizyon projelerinde rol almaya başladı. 2014 yılında “Diğer Yarım” dizisinde izleyici karşısına çıktı. Oyuncunun televizyon kariyerindeki önemli adımlardan biri ise 2015 yılında başladı.

KIRGIN ÇİÇEKLER İLE TANINDI

Hazar Motan’ın geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan yapım “Kırgın Çiçekler” oldu. 2015 yılında ekrana gelmeye başlayan dizide Cemre karakterini oynayan Motan, yapımın başrol oyuncuları arasında yer aldı.
Dizideki performansıyla dikkat çeken oyuncu, Cemre karakteriyle uzun süre televizyon izleyicisinin hafızasında yer aldı. “Kırgın Çiçekler” 2018 yılında ekran macerasını tamamladı.

Hazar Motan kimdir? Hazar Motan kaç yaşında? Hazar Motan sevgilisi kimdir?

HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

Hazar Motan, “Kırgın Çiçekler” sonrasında farklı türlerdeki projelerde rol aldı. Oyuncunun yer aldığı yapımlar arasında “Can Kırıkları”, “Kanunsuz Topraklar” ve “Veda Mektubu” bulunuyor. Motan’ın kariyerinde sinema ve kısa film çalışmaları da bulunuyor. Çocuk yaşlarda başlayan oyunculuk serüvenini televizyon projeleriyle devam ettiren Motan, farklı karakterlerle seyirci karşısına çıktı.

HAZAR MOTAN YENİDEN EKRANDA

Hazar Motan, 2026 yılında “Başkalarının Hayatı” dizisinin kadrosuna katıldı. Ay Yapım tarafından Star TV için hazırlanan dizide oyuncu, Sema karakterini oynuyor. 

Hazar Motan kimdir? Hazar Motan kaç yaşında? Hazar Motan sevgilisi kimdir?

Sema, dizinin başkarakterlerinden Hülya’nın ablası olarak hikâyede yer alıyor. Motan’ın yeni dizideki rolü, oyuncunun uzun bir aranın ardından yeniden ekran gündemine gelmesini sağladı.

“Başkalarının Hayatı”, Meksika yapımı “Rubi” dizisinden uyarlanan bir yapım olarak hazırlandı. Hikâyenin merkezinde, daha iyi bir yaşam isteyen Hülya’nın verdiği kararlar ve bu kararların çevresinde gelişen olaylar bulunuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Hazar Motan’ın yanı sıra Burak Berkay Akgül, Eylül Lize Kandemir, Mehmet Aslantuğ ve Tolga Tekin gibi isimler yer alıyor.

Hazar Motan kimdir? Hazar Motan kaç yaşında? Hazar Motan sevgilisi kimdir?

HAZAR MOTAN'IN SEVGİLİSİ KİM?

Hazar Motan’ın özel hayatı hakkında kamuoyuna yansıyan bilgiler sınırlı. Oyuncu, 2015 yılında verdiği bir röportajda sevgilisi olduğunu açıklamıştı. Motan, o dönem sevgilisinin oyunculuk sektöründen olmadığını belirterek ilişkisi hakkında fazla konuşmak istemediğini söylemişti. Röportajdaki açıklamasında, "Evet var, ama hakkında konuşmak istemiyorum. Sektörden biri olmadığı için adının bilinmesine gerek yok." ifadelerini kullanmıştı.

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