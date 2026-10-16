Birün Aktaş kimdir, mesleği nedir? Birün Aktaş Deniz Can Aktaş'ın nesi oluyor?

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İstanbul
Sunuculuk yapan güzel isim Birün Aktaş'ın oyuncu Deniz Can Aktaş ile arasındaki akrabalık hayranlarının merak konusu haline geldi. Birün Aktaş bakın kimmiş!
TV8 ekranlarında yayınlanan, Emre Dorman ile birlikte hazırlayıp sunduğu "Aklımdaki Sorular" programıyla tanınan Birün Aktaş sunucu ve gazetecidir. Genç ve güzel isim oyuncu Deniz Can Aktaş'ın kardeşi ile evli. Aktaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar da beğeni topluyor.
Birün Aktaş, Deniz Can Aktaş’ın kardeşi Atıl Aktaş ile evlidir. İki isim kardeş değildir. Birün Aktaş, başarılı oyuncunun yengesi olarak bilinmekte. Ekranlarda gördüğümüz Birün Aktaş, Atıl Aktaş ile evlenmişti.
Sunucu ve gazeteci olan Birün Aktaş, oyuncu Deniz Can Aktaş'ın kardeşi Atıl Aktaş ile evlidir. Başarılı sunucu ve oyuncunun aile görüşmelerinde yer alan fotoğrafları ise beğeni topluyor.