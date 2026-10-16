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Biyografi
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 20:49
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 20:49

Birün Aktaş kimdir, mesleği nedir? Birün Aktaş Deniz Can Aktaş'ın nesi oluyor?

Televizyon ekranlarında görmeye alışkın olduğumuz Birün Aktaş, yeniden gündeme yerleşti. Sevenleri ise Birün Aktaş Deniz Can Aktaş'ın nesi oluyor araştırmasına başladı. Birün Aktaş, gazeteci ve televizyon programı sunucusudur.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Birün Aktaş kimdir, mesleği nedir? Birün Aktaş Deniz Can Aktaş'ın nesi oluyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 20:49
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 20:49

Sunuculuk yapan güzel isim Birün Aktaş'ın oyuncu ile arasındaki akrabalık hayranlarının merak konusu haline geldi. Birün Aktaş bakın kimmiş! 

BİRÜN AKTAŞ KİMDİR, MESLEĞİ NEDİR?

ekranlarında yayınlanan, Emre Dorman ile birlikte hazırlayıp sunduğu "Aklımdaki Sorular" programıyla tanınan Birün Aktaş sunucu ve gazetecidir. Genç ve güzel isim oyuncu Deniz Can Aktaş'ın kardeşi ile evli. Aktaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar da beğeni topluyor.

Birün Aktaş kimdir, mesleği nedir? Birün Aktaş Deniz Can Aktaş'ın nesi oluyor?

BİRÜN AKTAŞ DENİZ CAN AKTAŞ'IN NESİ OLUYOR?

Birün Aktaş, Deniz Can Aktaş’ın kardeşi Atıl Aktaş ile evlidir. İki isim kardeş değildir. Birün Aktaş, başarılı oyuncunun yengesi olarak bilinmekte. Ekranlarda gördüğümüz Birün Aktaş, Atıl Aktaş ile evlenmişti.

Birün Aktaş kimdir, mesleği nedir? Birün Aktaş Deniz Can Aktaş'ın nesi oluyor?

BİRÜN AKTAŞ KİMİNLE EVLİ, EŞİ KİM?

Sunucu ve gazeteci olan Birün Aktaş, oyuncu Deniz Can Aktaş'ın kardeşi Atıl Aktaş ile evlidir. Başarılı sunucu ve oyuncunun aile görüşmelerinde yer alan fotoğrafları ise beğeni topluyor.

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ETİKETLER
#Deniz Can Aktaş
#TV8
#Birün Aktaş
#Atıl Aktaş
#Aklımdaki Sorular
#Biyografi
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