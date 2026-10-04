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Magazin
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 11:07
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 11:07

Devrim Özkan’dan Deniz Can Aktaş’la aşk paylaşımı! İlişkisini resmen ilan etti

Yeraltı dizisinin başrol oyuncuları Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş’ın bir süredir gündemde olan aşkı resmiyet kazandı. Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş ile birlikte çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak ilişkisini ilk kez açıkça gösterdi.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Devrim Özkan’dan Deniz Can Aktaş’la aşk paylaşımı! İlişkisini resmen ilan etti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 11:07
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 11:07

ve cephesinde uzun süredir konuşulan iddialarında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce yurt dışında el ele görüntülenen ve samimi halleriyle dikkat çeken ikiliden Devrim Özkan, sevgilisi Deniz Can Aktaş ile birlikte çekildiği kareleri hesabından paylaştı. Böylece çift, aylardır konuşulan ilişkilerini ilk kez sosyal medyada açıkça duyurmuş oldu. 

HABERİN ÖZETİ

Devrim Özkan’dan Deniz Can Aktaş’la aşk paylaşımı! İlişkisini resmen ilan etti

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş, uzun süredir konuşulan ilişkilerini sosyal medya paylaşımlarıyla ilk kez açıkça duyurdu.
İkilinin aşkı, birlikte başrolü paylaştıkları Yeraltı dizisiyle gündeme geldi.
Çift daha önce yaz aylarında yurt dışı tatilinde el ele görüntülenmişti.
Deniz Can Aktaş katıldığı bir programda "Evet, hayatımda bir aşk var" diyerek ilişkiyi doğrulamıştı.
Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş ile birlikte yer aldıkları kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

DEVRİM ÖZKAN VE DENİZ CAN AKTAŞ AŞKINI SOSYAL MEDYADAN İLAN ETTİ

Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş’ın bir süredir gündemde olan birlikteliğinde yeni bir gelişme yaşandı. İkilinin birlikte çekilen samimi kareleri sosyal medyada paylaşılırken, Devrim Özkan da Deniz Can Aktaş ile olan fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Çiftin birbirine olan samimi halleri dikkat çekerken, bu paylaşım ilişkilerinin ilk kez bu kadar açık şekilde gözler önüne serilmesi olarak yorumlandı.

Devrim Özkan’dan Deniz Can Aktaş’la aşk paylaşımı! İlişkisini resmen ilan etti

DEVRİM ÖZKAN VE DENİZ CAN AKTAŞ’TAN AŞK DOLU KARELER

Devrim Özkan’ın paylaştığı karelerde ikilinin samimi halleri dikkat çekti. Aynı karede yer alan Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş’ın birbirlerine bakışları ve yakınlıkları, aşklarını gözler önüne serdi. Özkan’ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada da ilgi gördü. Böylece ikilinin uzun süredir konuşulan birlikteliği, bu kez kendi paylaşımlarıyla gündeme gelmiş oldu.

Devrim Özkan’dan Deniz Can Aktaş’la aşk paylaşımı! İlişkisini resmen ilan etti

DEVRİM ÖZKAN VE DENİZ CAN AKTAŞ’IN AŞKI YERALTI DİZİSİYLE BAŞLADI

Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş’ın aşkı, birlikte rol aldıkları Yeraltı dizisiyle gündeme geldi. Dizide başrolü paylaşan ikili, hikâyede de birbirini hâlâ seven iki eski sevgiliyi canlandırıyor. Ekrandaki uyumlarıyla dikkat çeken oyuncuların özel hayatında da bir yakınlaşma olduğu iddiaları, dizinin sezon finalinin ardından güçlendi. İkilinin yaz aylarında birlikte yurt dışına tatile çıkması ve burada el ele görüntülenmesi, aşk iddialarını daha da alevlendirdi.

Devrim Özkan’dan Deniz Can Aktaş’la aşk paylaşımı! İlişkisini resmen ilan etti

DENİZ CAN AKTAŞ’IN “HAYATIMDA BİR AŞK VAR” SÖZLERİYLE AŞK İLK KEZ DOĞRULANDI

Yurt dışı tatilinde birlikte görüntülenmelerine rağmen ilişkileri hakkında herhangi bir açıklama yapmayan Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş cephesinde ilk açık gelişme, Deniz Can Aktaş’tan geldi. Bir programa konuk olan oyuncuya aşk hayatıyla ilgili sorular yöneltildi. Aktaş, “Evet, hayatımda bir aşk var” yanıtını verdi. Bu açıklamanın ardından gözler Devrim Özkan’a çevrildi. Özkan ise Yeraltı dizisinin yeni sezonundan Deniz Can Aktaş ile birlikte yer aldıkları kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Böylece uzun süredir merak edilen ilişki, çiftin sosyal medya paylaşımlarıyla ilk kez açıkça gündeme geldi.

Devrim Özkan’dan Deniz Can Aktaş’la aşk paylaşımı! İlişkisini resmen ilan etti

Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş’ın ilişkisi, birlikte rol aldıkları Yeraltı dizisinin ardından gündeme gelmişti. Dizinin sezon finaliyle birlikte yurt dışına tatile çıkan ikili, burada el ele görüntülenince aşk iddialarının odağına yerleşmişti. Ancak oyuncular, o dönemde ilişkileriyle ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştı. 

Devrim Özkan’dan Deniz Can Aktaş’la aşk paylaşımı! İlişkisini resmen ilan etti

Deniz Can Aktaş’ın “Hayatımda bir aşk var” sözleriyle başlayan süreç, Devrim Özkan’ın sosyal medya paylaşımıyla yeni bir boyut kazandı. İkilinin birlikte yer aldığı kareleri paylaşması, uzun süredir merak edilen ilişkinin artık gizli tutulmadığını gösterdi. Gözler şimdi çiftin hem özel hayatında hem de Yeraltı dizisinin yeni sezonunda nasıl bir yol izleyeceğine çevrildi.

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#devrim özkan
#sosyal medya
#Deniz Can Aktaş
#Aşk
#yeraltı dizisi
#Magazin
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