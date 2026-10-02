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Medya
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 10:43
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 10:43

Yeraltı dizisinin afişi dillere düştü! The Vampire Diaries kopyala yapıştır

NOW TV’nin sevilen dizisi Yeraltı, yeni sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanırken 2. Sezon afişi dillere düştü. Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrolünde olduğu Yeraltı dizisinin afişi The Vampire Diaries dizisinden kopyala yapıştır olduğu iddia edildi. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Yeraltı dizisinin afişi dillere düştü! The Vampire Diaries kopyala yapıştır
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 10:43
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 10:43

Yeni sezonuyla merakla takip edilen dizisi yeni sezon hazırlıkları devam ederken 7 Ekim’de izleyicisi ile buluşacak. Dizinin fragmanları yoğun ilgi görürken yeni sezon afişi de dillere düştü. The Vampire Diaries’ın afişinden kopyala yapıştır yapıldığı iddia edildi. İşte detaylar…

YERALTI DİZİSİNİN AFİŞİ DİLLERE DÜŞTÜ!

imzalı Yeraltı, yeni sezon hazırlıklarıyla gündeme gelirken 7 Ekim’de izleyicisiyle buluşacak. Yeni sezon hakkında yeni gelişmeler merak konusu olurken dizinin afişi dillere düştü. , ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrolünde yer aldığı yapım, heyecanla bekleniyor.

Yeraltı dizisinin afişi dillere düştü! The Vampire Diaries kopyala yapıştır

Yeni sezon hazırlıklarıyla birlikte afişinde de değişikliğe giden Yeraltı, oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti. Görsel de yer alan Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun yer aldığı afişte iki adamın arasında konumlandırılan afiş bir döneme damga vuran dizi The Vampire Diaries dizisinin afişine benzetildi.

Yeraltı dizisinin afişi dillere düştü! The Vampire Diaries kopyala yapıştır

Özellikle de Devrim Özkan’ın giymiş olduğu kırmızı elbise ve iki adamın konumlandığı yer tamamen The Vampire Diaries dizisinin afişiyle birebir aynı olduğu iddia edildi. Yıllarca yoğun ilgi ile izlenen The Vampire Diaries dizisinden kopyala yapıştır alındığı da öne sürüldü.

Yeraltı dizisinin afişi dillere düştü! The Vampire Diaries kopyala yapıştır

THE VAMPİRE DİARİES KOPYALA YAPIŞTIR

The Vampire Diaries, afişini kopyala yapıştır yaptığı iddia edilen Yeraltı dizisinin hikayesinde Haydar Ali, Ceylan ve Bozkurt arasındaki ilişkinin önemli bir yerde duruyor. 2. Sezon yeni karakterlerinde diziye dahil olmasıyla oldukça heyecanlı bölümlerin izleyici karşısına çıkacağı düşünülüyor.

Yeraltı dizisinin afişi dillere düştü! The Vampire Diaries kopyala yapıştır

Şimdiden merakla takip edilen Yeraltı, afişindeki üçlü yerleşim, The Vampire Diaries dizisini izleyenler için tanıdık geldi. Ceylan’ın ayakta durup Haydar Ali ve Bozkurt’un yanında ayakta durduğu afişte aynı pozun The Vampire Diaries’ta da yer aldığı iddia edildi.

Yeraltı dizisinin afişi dillere düştü! The Vampire Diaries kopyala yapıştır

Diğer bir yandan da diziye dahil olan Şükran Ovalı ve İsmail Hacıoğlu’nun da yer aldığı yeni afişte dikkat çeken ayrıntılar da yer aldı. Sümeyye Aydoğan, Şükran Ovalı, İsmail Hacıoğlu, Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş ve Uraz Kaygılaroğlu’nun yer aldığı altılı afiş de yayınlandı.

Yeraltı dizisinin afişi dillere düştü! The Vampire Diaries kopyala yapıştır

Yeni sezonuyla merakla beklenen Yeraltı dizisi, 7 Ekim’de yayınlanarak ekranlara damga vuracak. Hayranları tarafından heyecanla beklenen Yeraltı dizisi, yeni konusuyla da oldukça merak ediliyor.

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#devrim özkan
#The Vampire Diaries
#Deniz Can Aktaş
#medyapım
#yeraltı
#Medya
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