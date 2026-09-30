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Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 17:59
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 18:04

Yeraltı bu akşam var mı, yok mu? 30 Eylül Yeraltı bugün yeni bölüm yayınlanacak mı?

Now TV ekranlarının sevilen dizisi Yeraltı bu akşam var mı, yok mu merak edilirken 30 Eylül Çarşamba Now TV yayın akışı izleyici tarafından incelendi. Birçok başarılı ismin yer aldığı Yeraltı yeni sezonu ne zaman başlayacak belli oldu.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Yeraltı bu akşam var mı, yok mu? 30 Eylül Yeraltı bugün yeni bölüm yayınlanacak mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 17:59
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 18:04

, ve 'ın başrolünde olduğu dizisi yeni sezon için hazırlıklara devam ediyor. Ekranların sevilen dizisi Yeraltı için geri sayım başladı.

HABERİN ÖZETİ

Yeraltı bu akşam var mı, yok mu? 30 Eylül Yeraltı bugün yeni bölüm yayınlanacak mı?

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Devrim Özkan, Uraz Kaygılaroğlu ve Deniz Can Aktaş'ın başrolünde olduğu Yeraltı dizisi yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor ve 30 Eylül'de yeni bölüm yerine özel bir bölüm ekrana gelecek.
Yeraltı dizisinin yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.
30 Eylül'de dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak, bunun yerine özel bir bölüm ekrana gelecek.
Bu özel bölümde yeni sezondan ön gösterim yapılması bekleniyor.
Özel bölüm Now TV'de saat 20.00'de yayınlanacak.
Dizinin yeni sezonu 7 Ekim akşamı başlayacak.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

YERALTI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Yayınlandığı ilk bölüm ile dikkatleri üzerine çeken Yeraltı dizisi yeni sezon için geri sayıma başladı. 

Yeraltı bu akşam var mı, yok mu? 30 Eylül Yeraltı bugün yeni bölüm yayınlanacak mı?

Bu akşam dizinin yeni bölümü yayınlanmazken, özel bölüm ekranlara gelecek. Dizinin yeni sezonundan ön gösterim yapılması beklenen özel bölüm 'de 20.00'de yayınlanacak.

Yeraltı bu akşam var mı, yok mu? 30 Eylül Yeraltı bugün yeni bölüm yayınlanacak mı?

YERALTI BUGÜN YENİ BÖLÜM VAR MI 30 EYLÜL?

Yeraltı dizisinin bu akşam yeni bölümü yayınlanmazken, özel bölüm ekranlara gelecek. Tahminlere göre dizinin yeni sezonundan bazı kesitlerin ön gösterim olarak bu akşam yayınlanması bekleniyor. Dizi yeni sezonuna 7 Ekim akşamı başlayacak.

Yeraltı bu akşam var mı, yok mu? 30 Eylül Yeraltı bugün yeni bölüm yayınlanacak mı?

YERALTI 2 SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Birçok başarılı ismin oyuncu kadrosuna dahil olduğu Yeraltı, ilk sezonu ile beğeni toplamıştı. Kısa süre içerisinde büyük izleyici kitlesine ulaşan Yeraltı, ikinci sezon hazırlıklarını tamamladı. Now TV ekranlarında yayınlanacak olan Yeraltı'nın 2. sezonun ilk bölümü 7 Ekim Çarşamba akşamı 20.00'de ekranlara gelecek.

Yeraltı bu akşam var mı, yok mu? 30 Eylül Yeraltı bugün yeni bölüm yayınlanacak mı?

30 EYLÜL YAYIN AKIŞI NOW TV

 07.15 İlk Bakış

• 08.30 Çalar Saat

• 10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

• 12.30 Ömür Usta

Yeraltı bu akşam var mı, yok mu? 30 Eylül Yeraltı bugün yeni bölüm yayınlanacak mı?

• 13.30 En Hamarat Benim

• 16.30 Anne Yarısı

• 19.00 NOW Ana Haber

• 20.00 Yeraltı

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#devrim özkan
#uraz kaygılaroğlu
#now tv
#Deniz Can Aktaş
#yeraltı
#Diziler
#Mavi Kadin
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