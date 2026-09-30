Yeraltı bu akşam var mı, yok mu? 30 Eylül Yeraltı bugün yeni bölüm yayınlanacak mı?

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İstanbul
Devrim Özkan, Uraz Kaygılaroğlu ve Deniz Can Aktaş'ın başrolünde olduğu Yeraltı dizisi yeni sezon için hazırlıklara devam ediyor. Ekranların sevilen dizisi Yeraltı için geri sayım başladı.
Yayınlandığı ilk bölüm ile dikkatleri üzerine çeken Yeraltı dizisi yeni sezon için geri sayıma başladı.
Bu akşam dizinin yeni bölümü yayınlanmazken, özel bölüm ekranlara gelecek. Dizinin yeni sezonundan ön gösterim yapılması beklenen özel bölüm Now TV'de 20.00'de yayınlanacak.
Yeraltı dizisinin bu akşam yeni bölümü yayınlanmazken, özel bölüm ekranlara gelecek. Tahminlere göre dizinin yeni sezonundan bazı kesitlerin ön gösterim olarak bu akşam yayınlanması bekleniyor. Dizi yeni sezonuna 7 Ekim akşamı başlayacak.
Birçok başarılı ismin oyuncu kadrosuna dahil olduğu Yeraltı, ilk sezonu ile beğeni toplamıştı. Kısa süre içerisinde büyük izleyici kitlesine ulaşan Yeraltı, ikinci sezon hazırlıklarını tamamladı. Now TV ekranlarında yayınlanacak olan Yeraltı'nın 2. sezonun ilk bölümü 7 Ekim Çarşamba akşamı 20.00'de ekranlara gelecek.
07.15 İlk Bakış
• 08.30 Çalar Saat
• 10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
• 12.30 Ömür Usta
• 13.30 En Hamarat Benim
• 16.30 Anne Yarısı
• 19.00 NOW Ana Haber
• 20.00 Yeraltı