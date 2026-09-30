Yeraltı 2. sezon için geri sayım başladı! 7 Ekim’de ekrana gelecekken senariste tepki yağdı

Birbirinden ünlü isimler Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrolünde olduğu Yeraltı dizisi 7 Ekim’de yeni sezonuyla NOW TV’de izleyicisinin karşısında çıkmaya hazırlanıyor. Yeni bölüm fragmanları yayınlanır yayınlanmaz izleyiciden de tepkiler gecikmedi, senariste tepki yağdı.

YERALTI 2. SEZON İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

NOW TV’nin iddialı yapımlarından biri olan Yeraltı, 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlk sezonuyla adeta ekranlara damga vuran Yeraltı dizisi, diğer dizilerin aksine yeni sezona Ekim ayında başlamak istedi. Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrolünde olduğu yapım izleyici karşısına çıkmak için gün sayarken yeni konularla da dikkatleri üzerine çekti.

Yeni sezona bomba gibi gireceği düşünülen Yeraltı, yeni oyuncu kitlesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Birbirinden başarılı isimler Yeraltı’nın 2. sezonunda izleyiciyle buluşmaya hazırlanırken, dizinin konusunda da yeniliklere gidildiği görülüyor.

Yeraltı’nın yeni sezon transferleri arasında diziye İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu ve Ekrem Tamer diziye dahil oldu. Yeni oyuncularında ortaya çıkmasının ardından yeni sezonda ‘Yeraltı’ dünyasında daha farklı bir hesaplaşma konusu gündeme gelecek. Herkesin sırrı yavaş yavaş ortaya çıkacak.

Geçmişten gelen kişilerin dengeleri nasıl değiştireceğini ve geçmişten gelen bağların hangi yeni hesaplaşmaları beraberinde getireceği şimdiden merak konusu olurken dizinin 2. sezon öncesi yayınladığı fragmanlar izleyicinin tepkisini çekti. Sosyal medya da konu hakkında eleştiriler gelmeye başladı.

7 EKİM’DE EKRANA GELECEKKEN SENARİSTE TEPKİ YAĞDI

Yeraltı diğer diziler gibi Eylül ayında değil de Ekim ayında başlama kararı aldı. 7 Ekim’de 2. sezonuyla ekranlara gelecek olan dizi heyecanlı sahnelere neden olacakken, dizinin fragmanları yayınlandı. Fragmanlarda genellikle ‘Bozo’nun olması ve ‘Bozo’nun hayatının temelini ele alması izleyiciyi kızdırdı.

Dizinin senaristini de tepkiler gecikmedi. Sosyal medya da dizinin ‘Bozo’ temelli olmasını istemeyen kişiler, dizi hakkında tepkilerini de ortaya koydular. ‘Bu Bozunun soy ağacı mı?’, ‘Ne biçim fragman’, ‘Aksiyon filan yazsanıza Bozonun evini yazacağınıza’, ‘Bozo ve Bozonun ev olayları’, ‘Diğer başroller nerede?’ gibi tepkiler de gecikmedi.

Şimdilerde yeni sezonu heyecanla beklenen yapımlardan biri olan Yeraltı, 2. sezonuyla da ekranlara damga vuracak gibi görünüyor.