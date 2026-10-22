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Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 11:24
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 11:24

Can Akaş neden öldü? Can Akaş kimdir? Can Akaş kaç yaşında? Can Akaş kimin oğlu?

Yazar Cem Akaş’ın oğlu Can Akaş, acı haberle gündeme geldi. Ünlü yazarın oğlu olan Can Akaş genç yaşta hayatını kaybetti. İtalya’nın Milano kentinde tasarım eğitimi almaya hazırlanan genç isim, vefatıyla sanat dünyasını derin bir hüzne boğarken Can Akaş hakkında merak edilenler kamuoyunda araştırılmaya başlandı. Peki, Can Akaş neden öldü? Can Akaş kimdir? Can Akaş kaç yaşında? Can Akaş kimin oğlu? İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Can Akaş neden öldü? Can Akaş kimdir? Can Akaş kaç yaşında? Can Akaş kimin oğlu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 11:24
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 11:24

Sanat dünyasında meydana gelen acı haber gündeme bomba gibi düştü. Cem Akaş’ın oğlu olan Can Akaş, genç yaşta hayatını kaybetti. Yayıncılık anlamında başarılarıyla dikkat çeken Cem Akaş’ın oğlu Can Akaş, ’da tasarım eğitimi almaya hazırlandığı biliniyordu. Genç yaşta hayatını kaybeden Can Akaş, sanat dünyasını derin bir hüzne boğarken arama motorlarında Can Akaş hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı. Peki, Can Akaş neden öldü? Can Akaş kimdir? Can Akaş kaç yaşında? Can Akaş kimin oğlu? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

CAN AKAŞ NEDEN ÖLDÜ?

Can Akaş’ın vefat haberi gündeme bomba gibi düşerken işin arkasındaki gerçekte merak konusu oldu. Arama motorlarında ‘Can Akaş neden öldü?’ sorusu cevap aramaya başladı.

Can Akaş neden öldü? Can Akaş kimdir? Can Akaş kaç yaşında? Can Akaş kimin oğlu?

Can Akaş’ın ölümünün ardındaki gerçeğin akciğerlerinde meydana gelen tahribatın oluşmasıyla olduğu kamuoyunda yer aldı. Can Akaş’ın ölümünde son zamanlarda gençler arasında sıklıkla kullanılan elektronik sigaradan meydana geldiği öğrenildi.

Can Akaş neden öldü? Can Akaş kimdir? Can Akaş kaç yaşında? Can Akaş kimin oğlu?

Ailenin yaptığı açıklamalar, “Can potansiyeli olan bir gençti, yetenekliydi; ben elektronik sigara ya da sıvı sigara denen mereti daha ciddiye almış olsaydım şu anda hayattaydı. Öğlen eşim Esra’yla yanımızda oturuyordu, yasaklı madde kullanıyor mu diye sorduk çünkü kötü görünüyordu, 'Yok ne yasaklı maddesi, bir şu sigarayı içiyorum işte,’ dedi ve ben de yatıştım. Yatışmamam gerekirdi. Ölüm nedeni kalp yetmezliği."

"Bu masum görünümlü sigaranın akciğerde yarattığı tahribatı ebeveynler de gençler de yeterince bilmiyor. Ben beş yıllık bir kanser tedavisinin sonundayım, bundan sonra ne kadar zamanım olur herhangi bir şey yapmaya bilmiyorum ama olan zamanımda bu konudaki farkındalığı artırmak için Esra’yla birlikte elimizden geleni yapacağız." Sözlerini ifade etti.

Can Akaş neden öldü? Can Akaş kimdir? Can Akaş kaç yaşında? Can Akaş kimin oğlu?

CAN AKAŞ KİMDİR?

Genç yaşta hayatını kaybeden Can Akaş, 2007 yılında dünyaya geldi. Türk edebiyatının tanınmış yazarlarından olan Cem Akaş’ın oğludur. Eğitimleri hakkında kamuoyunda yer alan bilgilere göre, Özel Sezin Lisesi’nde eğitim gören Can Akaş, kariyerini tasarım alanında yürütmek istediği biliniyordu.  

Can Akaş neden öldü? Can Akaş kimdir? Can Akaş kaç yaşında? Can Akaş kimin oğlu?

Öyle ki İtalya’nın Milano kentinde tasarım alanında eğitimler alacağı iddia edilen Can Akaş, genç yaşta hayatını kaybetmesiyle gündemdeki yerini de aldı. Kamuoyunda kendisi hakkında çok fazla bir bilgi bulunmayan Can Akaş, hayatını gözlerden uzak yaşadığı bilinen isimlerden biriydi.

Can Akaş neden öldü? Can Akaş kimdir? Can Akaş kaç yaşında? Can Akaş kimin oğlu?

CAN AKAŞ KAÇ YAŞINDA?

Can Akaş, geçtiğimiz gün 19 yaşında hayatını kaybetti. Genç yaşta hayatını kaybeden Can Akaş, 20 Ekim 2026 Salı günü ’daki cenaze törenin ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’na defnedildi.

Acılı anne ve babaya sanat dünyasından çok sayıda başsağlığı mesajları gelirken, magazin gündeminde de genç yaşta meydana gelen vefat derin bir hüzne de neden oldu.

Can Akaş neden öldü? Can Akaş kimdir? Can Akaş kaç yaşında? Can Akaş kimin oğlu?

CAN AKAŞ KİMİN OĞLU?

Can Akaş, yazar Cem Akaş ve fotoğraf sanatçıcı Esra Özdoğan’ın oğludur. Sanat dünyasında başarılı işlere imza atan Cem Akaş’ın oğlu olan Can Akaş, acı haberiyle gündemde büyük yankı uyandırdı.

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ETİKETLER
#İstanbul
#Milano
#Can Akaş
#Cem Akaş
#Esra Özdoğan
#Biyografi
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