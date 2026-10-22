Oynadığı yapımlarla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Şafak Sezer, özel hayatıyla merak konusu olurken eşi Esra Sezer’de arama motorlarında araştırılan isimlerden biri oldu. Esra Sezer, hayatı ve kariyeriyle yakından takip edilirken dikkatleri üzerine çekmeye de devam ediyor. Peki, Şafak Sezer’in in eşi Esra Sezer kimdir? Esra Sezer kaç yaşında? Esra Sezer'in mesleği nedir? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

ŞAFAK SEZER’İN İN EŞİ ESRA SEZER KİMDİR?

Ünlü oyuncu Şafak Sezer, oynadığı yapımlarla ve çarpıcı yorumlarıyla zaman zaman gündemdeki yerini alırken özel hayatı da merak konusu oluyor. 1989 yılında kariyerine tiyatro da adım ayan Şafak Sezer, komedi alanında adını geniş kitlelerce duyurmayı da başardı.

Sadece tiyatro da değil beyaz perde de başarılı işler çıkartan Şafak Sezer, eşi Esra Sezer’le de zaman zaman gündemdeki yerini aldı. Çoğunlukla hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Esra Sezer, merak edilerek araştırılmaya başlanan isimlerden biri olarak dikkatleri üzerine çekti.

Öyle ki magazin gündeminde de sık görünmeyen bir isim olan Esra Sezer, eğitim bilgileri ya da yaptığı işlerle ilgili kamuoyunda net bir bilgisi bulunmayan kişilerden. Kameralardan uzak bir hayat sürdüğü için de özel hayatına dair bilgiler kamuoyunda bulunmuyor.

ESRA SEZER KAÇ YAŞINDA?

Başarılı oyuncu şafak Sezer’in eşi olarak bilinen Esra Sezer’in yaşı da araştırılıyor. Ancak Esra Sezer’in doğum tarihine ilişkin bilgiler kamuoyunda yer almıyor. Bu sebeple de Esra Sezer’in yaşı hakkında kesin bir şey söylemek doğru olmaz.

İki kız annesi olan Esra Sezer, aile hayatıyla ve kariyeriyle kamuoyunda sınırlı bilgilerle yer alıyor. Magazin gündemine de zaman zaman gelen isim hakkında kısıtlı bilgiler yer alırken kendisi hakkında doğrulanmış bilgiler de oldukça azdır.

ESRA SEZER'İN MESLEĞİ NEDİR?

Komedi alanında oldukça başarılı isimlerden biri olan Şafak Sezer, oynadığı her film ya da dizilerle adını geniş kitlelerce duyurmayı başarmıştır. Öyle ki ‘Alemin Kıralı’ dizisinde oynadığı karakterle hayranları tarafından sevilerek rakip edilen isimlerden biri olmuştur.

Eşi Esra Sezer’de son zamanlarda kamuoyunda merak konusu olurken kendisi hakkında net bir bilgi bulunmadığından mesleği hakkında detaylarda bilinmiyor. Eşi Şafak Sezer’le tanınan Esra Sezer, magazinden uzak isimler arasına yer alıyor.