Deniz Oral, bu kez oyunculuğuyla değil, Milyonluk Hurdacı filminin galasında yaşandığı iddia edilen gerginlikle gündeme geldi. Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, Oral ile İnan Ulaş Torun arasında filmin küfür içermemesi üzerine başlayan konuşma, karşılıklı sözlü atışmaya dönüştü. Yaşananların ardından oyuncunun hayatı, yaşı ve rol aldığı diziler yeniden merak konusu oldu. Peki, Deniz Oral kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

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HABERİN ÖZETİ Deniz Oral kimdir? Deniz Oral kaç yaşında? Deniz Oral hangi dizilerde oynadı? Deniz Oral, Milyonluk Hurdacı filminin galasında İnan Ulaş Torun ile filmdeki küfür kullanımı üzerine yaşadığı gerginlikle gündeme geldi. Deniz Oral, Milyonluk Hurdacı filminin galasında İnan Ulaş Torun ile gerginlik yaşadı. Gerginliğin nedeni, Oral'ın filmin küfür içermediğini vurgulaması üzerine çıktı. Deniz Oral'ın rol aldığı diziler arasında Papatyam, Seksenler ve Doksanlar bulunuyor. Deniz Oral'ın rol aldığı sinema filmleri arasında Her Şey Çok Güzel Olacak, Beyaz Melek ve Mucize 2: Aşk yer alıyor. Milyonluk Hurdacı filmi, geçmişte hatalar yapmış bir hurdacının çocuklarıyla çıktığı macerayı konu alıyor.

DENİZ ORAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Televizyon dizileri, sinema filmleri ve tiyatro projelerinde yer alan Deniz Oral, özellikle komedi yapımlarıyla tanınıyor. Oyuncunun doğum tarihi ve yaşı hakkında doğrulanmış bir bilgi bulunmadığından, kaç yaşında olduğuna ilişkin kesin bir rakam paylaşılmıyor.

DENİZ ORAL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Deniz Oral'ın rol aldığı diziler arasında Papatyam, Seksenler, Doksanlar, Yeditepe İstanbul, Hangimiz Sevmedik, Köprü, Kız Takımı, Ayrılsak da Beraberiz ve Ev Yapımı bulunuyor. Oyuncu, Papatyam dizisinde Lütfü, Seksenler dizisinde Turgut Özal, Doksanlar dizisinde ise Nuri Tuncay karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

DENİZ ORAL'IN SİNEMA FİLMLERİ

Televizyon projelerinin yanı sıra sinemada da rol alan Deniz Oral'ın filmografisinde Her Şey Çok Güzel Olacak, Beyaz Melek, Güneşi Gördüm, Maskeli Beşler: Kıbrıs, Çarşı Pazar, Mucize 2: Aşk ve Kutsal Damacana 4 gibi yapımlar yer alıyor. Oyuncu, son olarak Milyonluk Hurdacı filmiyle gündeme geldi.

MİLYONLUK HURDACI FİLMİNİN KONUSU NE?

Yönetmenliğini Ercüment Çavluer'in üstlendiği Milyonluk Hurdacı, 23 Ekim'de vizyona girmeye hazırlanıyor. Selahattin Taşdöğen, İnan Ulaş Torun, Ahmet Kayakesen ve Deniz Oral'ın rol aldığı komedi filmi, geçmişte yaptığı hatalar nedeniyle ailesinden uzaklaşan bir hurdacının çocuklarıyla çıktığı maceralı yolculuğu konu alıyor.

MİLYONLUK HURDACI GALASINDA KÜFÜR TARTIŞMASI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, filmin galasında Deniz Oral'ın yapımın küfür içermediğini vurgulaması, İnan Ulaş Torun tarafından kendisine yönelik bir gönderme olarak algılandı.

Oral'ın “Küfürsüz bir film yaptık” sözlerinin ardından Torun'un, “Ne oldu küfürsüz yapınca iyi mi oldu? Ben hep küfürlü filmler çektiğim için bana mı laf ediyorsun?” diye karşılık verdiği aktarıldı. Deniz Oral'ın ise “Demek ki küfürsüz film çekebiliyorsun!” sözleriyle cevap verdiği belirtildi.