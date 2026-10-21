Deniz Oral kimdir? Deniz Oral kaç yaşında? Deniz Oral hangi dizilerde oynadı?

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İstanbul
Deniz Oral, bu kez oyunculuğuyla değil, Milyonluk Hurdacı filminin galasında yaşandığı iddia edilen gerginlikle gündeme geldi. Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, Oral ile İnan Ulaş Torun arasında filmin küfür içermemesi üzerine başlayan konuşma, karşılıklı sözlü atışmaya dönüştü. Yaşananların ardından oyuncunun hayatı, yaşı ve rol aldığı diziler yeniden merak konusu oldu. Peki, Deniz Oral kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?
Televizyon dizileri, sinema filmleri ve tiyatro projelerinde yer alan Deniz Oral, özellikle komedi yapımlarıyla tanınıyor. Oyuncunun doğum tarihi ve yaşı hakkında doğrulanmış bir bilgi bulunmadığından, kaç yaşında olduğuna ilişkin kesin bir rakam paylaşılmıyor.
Deniz Oral'ın rol aldığı diziler arasında Papatyam, Seksenler, Doksanlar, Yeditepe İstanbul, Hangimiz Sevmedik, Köprü, Kız Takımı, Ayrılsak da Beraberiz ve Ev Yapımı bulunuyor. Oyuncu, Papatyam dizisinde Lütfü, Seksenler dizisinde Turgut Özal, Doksanlar dizisinde ise Nuri Tuncay karakteriyle izleyici karşısına çıktı.
Televizyon projelerinin yanı sıra sinemada da rol alan Deniz Oral'ın filmografisinde Her Şey Çok Güzel Olacak, Beyaz Melek, Güneşi Gördüm, Maskeli Beşler: Kıbrıs, Çarşı Pazar, Mucize 2: Aşk ve Kutsal Damacana 4 gibi yapımlar yer alıyor. Oyuncu, son olarak Milyonluk Hurdacı filmiyle gündeme geldi.
Yönetmenliğini Ercüment Çavluer'in üstlendiği Milyonluk Hurdacı, 23 Ekim'de vizyona girmeye hazırlanıyor. Selahattin Taşdöğen, İnan Ulaş Torun, Ahmet Kayakesen ve Deniz Oral'ın rol aldığı komedi filmi, geçmişte yaptığı hatalar nedeniyle ailesinden uzaklaşan bir hurdacının çocuklarıyla çıktığı maceralı yolculuğu konu alıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, filmin galasında Deniz Oral'ın yapımın küfür içermediğini vurgulaması, İnan Ulaş Torun tarafından kendisine yönelik bir gönderme olarak algılandı.
Oral'ın “Küfürsüz bir film yaptık” sözlerinin ardından Torun'un, “Ne oldu küfürsüz yapınca iyi mi oldu? Ben hep küfürlü filmler çektiğim için bana mı laf ediyorsun?” diye karşılık verdiği aktarıldı. Deniz Oral'ın ise “Demek ki küfürsüz film çekebiliyorsun!” sözleriyle cevap verdiği belirtildi.