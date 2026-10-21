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Magazin
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 11:43

Deniz Oral ve İnan Ulaş Torun arasında "küfür" krizi! Hurdacı filminin galasında tansiyon yükseldi

Milyonluk Hurdacı filminin galasında Deniz Oral ile İnan Ulaş Torun arasında küfür tartışması yaşandı. Oral'ın “Küfürsüz bir film yaptık” sözlerine tepki gösteren Torun, meslektaşına “Bana mı laf ediyorsun?” diye karşılık verdi.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Deniz Oral ve İnan Ulaş Torun arasında
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 11:43

23 Ekim'de vizyona girmeye hazırlanan Milyonluk Hurdacı filminin galasında yaşanan tartışma gündeme geldi. Oyuncu Deniz Oral'ın filmin küfür içermemesine ilişkin sözleri, başrol oyuncusu İnan Ulaş Torun'un tepkisine neden oldu. İkili arasında başlayan sözlü atışma, galanın dikkat çeken anlarından biri oldu. 

HABERİN ÖZETİ

Deniz Oral ve İnan Ulaş Torun arasında "küfür" krizi! Hurdacı filminin galasında tansiyon yükseldi

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Milyonluk Hurdacı filminin galasında oyuncu Deniz Oral'ın başrol oyuncusu İnan Ulaş Torun arasında küfürsüz film açıklaması nedeniyle sözlü tartışma yaşandı.
Yönetmenliğini Ercüment Çavluer'in üstlendiği ve Mehmet Salih Gök'ün yapımcılığını üstlendiği Milyonluk Hurdacı filminin galası 20 Ekim akşamı izlendi.
Filmin başrollerini Selahattin Taşdöğen, İnan Ulaş Torun ve Ahmet Kayakesen paylaşmaktadır.
Deniz Oral'ın “Küfürsüz bir film yaptık”ı kendisine gönderme olarak algılayan İnan Ulaş Torun, “Ne oldu küfürsüz yapınca iyi mi oldu? Ben hep küfürlü filmleri çektim için bana mı laf ediyorsun?” şiddetli tepki gösterdi.
Oral ise Torun'a “Demek ki küfürsüz film çekebiliyorsun!” yanıtını verdi.
Film, 23 Ekim'de vizyona girmeye hazırlanıyor.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

DENİZ ORAL'IN SÖZLERİ GERGİNLİĞE NEDEN OLDU

Ercüment Çavluer'in yönettiği, Mehmet Salih Gök'ün yapımcılığını üstlendiği Milyonluk Hurdacı filminin galası 20 Ekim akşamı gerçekleştirildi. Selahattin Taşdöğen, İnan Ulaş Torun ve Ahmet Kayakesen'in başrollerini paylaştığı gecede, filmle ilgili yapılan bir yorum tartışmaya neden oldu.

Deniz Oral ve İnan Ulaş Torun arasında "küfür" krizi! Hurdacı filminin galasında tansiyon yükseldi

Deniz Oral, film hakkında konuşurken “Küfürsüz bir film yaptık” ifadesini kullandı. Oral'ın bu sözlerini kendisine yönelik bir gönderme olarak değerlendiren İnan Ulaş Torun ise tepki gösterdi. 

Deniz Oral ve İnan Ulaş Torun arasında "küfür" krizi! Hurdacı filminin galasında tansiyon yükseldi

İNAN ULAŞ TORUN'DAN “BANA MI LAF EDİYORSUN?” TEPKİSİ

Deniz Oral'ın açıklamasının ardından İnan Ulaş Torun, “Ne oldu küfürsüz yapınca iyi mi oldu? Ben hep küfürlü filmler çektiğim için bana mı laf ediyorsun?” sözleriyle karşılık verdi.

Deniz Oral ve İnan Ulaş Torun arasında "küfür" krizi! Hurdacı filminin galasında tansiyon yükseldi

Oral ise Torun'un tepkisinin ardından “Demek ki küfürsüz film çekebiliyorsun!” diyerek yanıt verdi. İki oyuncu arasındaki karşılıklı konuşma sırasında galada gerginlik yaşandı.

Deniz Oral ve İnan Ulaş Torun arasında "küfür" krizi! Hurdacı filminin galasında tansiyon yükseldi

GALADA YAŞANAN TARTIŞMA GÜNDEM OLDU

Milyonluk Hurdacı filminin galasında yaşanan diyalog, gecenin öne çıkan olaylarından biri oldu. İki oyuncu arasındaki sözlü atışmanın görüntüleri de gündeme taşındı. 

Deniz Oral ve İnan Ulaş Torun arasında "küfür" krizi! Hurdacı filminin galasında tansiyon yükseldi

Yönetmenliğini Ercüment Çavluer'in üstlendiği film, 23 Ekim'de sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Galada yaşanan tartışma ise filmin vizyonu öncesinde dikkat çekti.

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ETİKETLER
#deniz oral
#Milyonluk Hurdacı
#İnan Ulaş Torun
#Ercüment Çavluer
#Mehmet Salih Gök
#Magazin
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