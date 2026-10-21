Deniz Oral ve İnan Ulaş Torun arasında "küfür" krizi! Hurdacı filminin galasında tansiyon yükseldi

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İstanbul
23 Ekim'de vizyona girmeye hazırlanan Milyonluk Hurdacı filminin galasında yaşanan tartışma gündeme geldi. Oyuncu Deniz Oral'ın filmin küfür içermemesine ilişkin sözleri, başrol oyuncusu İnan Ulaş Torun'un tepkisine neden oldu. İkili arasında başlayan sözlü atışma, galanın dikkat çeken anlarından biri oldu.
Ercüment Çavluer'in yönettiği, Mehmet Salih Gök'ün yapımcılığını üstlendiği Milyonluk Hurdacı filminin galası 20 Ekim akşamı gerçekleştirildi. Selahattin Taşdöğen, İnan Ulaş Torun ve Ahmet Kayakesen'in başrollerini paylaştığı gecede, filmle ilgili yapılan bir yorum tartışmaya neden oldu.
Deniz Oral, film hakkında konuşurken “Küfürsüz bir film yaptık” ifadesini kullandı. Oral'ın bu sözlerini kendisine yönelik bir gönderme olarak değerlendiren İnan Ulaş Torun ise tepki gösterdi.
Deniz Oral'ın açıklamasının ardından İnan Ulaş Torun, “Ne oldu küfürsüz yapınca iyi mi oldu? Ben hep küfürlü filmler çektiğim için bana mı laf ediyorsun?” sözleriyle karşılık verdi.
Oral ise Torun'un tepkisinin ardından “Demek ki küfürsüz film çekebiliyorsun!” diyerek yanıt verdi. İki oyuncu arasındaki karşılıklı konuşma sırasında galada gerginlik yaşandı.
Milyonluk Hurdacı filminin galasında yaşanan diyalog, gecenin öne çıkan olaylarından biri oldu. İki oyuncu arasındaki sözlü atışmanın görüntüleri de gündeme taşındı.
Yönetmenliğini Ercüment Çavluer'in üstlendiği film, 23 Ekim'de sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Galada yaşanan tartışma ise filmin vizyonu öncesinde dikkat çekti.