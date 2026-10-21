23 Ekim'de vizyona girmeye hazırlanan Milyonluk Hurdacı filminin galasında yaşanan tartışma gündeme geldi. Oyuncu Deniz Oral'ın filmin küfür içermemesine ilişkin sözleri, başrol oyuncusu İnan Ulaş Torun'un tepkisine neden oldu. İkili arasında başlayan sözlü atışma, galanın dikkat çeken anlarından biri oldu.

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HABERİN ÖZETİ Deniz Oral ve İnan Ulaş Torun arasında "küfür" krizi! Hurdacı filminin galasında tansiyon yükseldi Milyonluk Hurdacı filminin galasında oyuncu Deniz Oral'ın başrol oyuncusu İnan Ulaş Torun arasında küfürsüz film açıklaması nedeniyle sözlü tartışma yaşandı. Yönetmenliğini Ercüment Çavluer'in üstlendiği ve Mehmet Salih Gök'ün yapımcılığını üstlendiği Milyonluk Hurdacı filminin galası 20 Ekim akşamı izlendi. Filmin başrollerini Selahattin Taşdöğen, İnan Ulaş Torun ve Ahmet Kayakesen paylaşmaktadır. Deniz Oral'ın “Küfürsüz bir film yaptık”ı kendisine gönderme olarak algılayan İnan Ulaş Torun, “Ne oldu küfürsüz yapınca iyi mi oldu? Ben hep küfürlü filmleri çektim için bana mı laf ediyorsun?” şiddetli tepki gösterdi. Oral ise Torun'a “Demek ki küfürsüz film çekebiliyorsun!” yanıtını verdi. Film, 23 Ekim'de vizyona girmeye hazırlanıyor.

DENİZ ORAL'IN SÖZLERİ GERGİNLİĞE NEDEN OLDU

Ercüment Çavluer'in yönettiği, Mehmet Salih Gök'ün yapımcılığını üstlendiği Milyonluk Hurdacı filminin galası 20 Ekim akşamı gerçekleştirildi. Selahattin Taşdöğen, İnan Ulaş Torun ve Ahmet Kayakesen'in başrollerini paylaştığı gecede, filmle ilgili yapılan bir yorum tartışmaya neden oldu.

Deniz Oral, film hakkında konuşurken “Küfürsüz bir film yaptık” ifadesini kullandı. Oral'ın bu sözlerini kendisine yönelik bir gönderme olarak değerlendiren İnan Ulaş Torun ise tepki gösterdi.

İNAN ULAŞ TORUN'DAN “BANA MI LAF EDİYORSUN?” TEPKİSİ

Deniz Oral'ın açıklamasının ardından İnan Ulaş Torun, “Ne oldu küfürsüz yapınca iyi mi oldu? Ben hep küfürlü filmler çektiğim için bana mı laf ediyorsun?” sözleriyle karşılık verdi.

Oral ise Torun'un tepkisinin ardından “Demek ki küfürsüz film çekebiliyorsun!” diyerek yanıt verdi. İki oyuncu arasındaki karşılıklı konuşma sırasında galada gerginlik yaşandı.

GALADA YAŞANAN TARTIŞMA GÜNDEM OLDU

Milyonluk Hurdacı filminin galasında yaşanan diyalog, gecenin öne çıkan olaylarından biri oldu. İki oyuncu arasındaki sözlü atışmanın görüntüleri de gündeme taşındı.

Yönetmenliğini Ercüment Çavluer'in üstlendiği film, 23 Ekim'de sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Galada yaşanan tartışma ise filmin vizyonu öncesinde dikkat çekti.