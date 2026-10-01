Sosyal medyada içerik üreticisi olarak tanınan Cansum Kaya, özellikle TikTok üzerinden gerçekleştirdiği yayınlarla biliniyor. Sinan Kaya ile birlikte sosyal medya içerikleriyle gündeme gelen Kaya'nın adı, 2 Eylül 2026'da başlatılan soruşturmanın ardından daha geniş bir kesim tarafından araştırılmaya başlandı. Ancak Kaya'nın doğum tarihi, yaşı ve eğitim hayatına ilişkin kamuya açık kaynaklarda doğrulanmış ayrıntılı bilgi bulunmuyor. Peki Cansum Kaya kimdir? Cansum Kaya'nın mesleği nedir? Cansum Kaya kaç yaşında?

CANSUM KAYA KİMDİR?

Cansum Kaya, TikTok'ta yaptığı canlı yayınlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan bir sosyal medya içerik üreticisidir. Platformdaki yayınlarıyla takipçilerine ulaşan Kaya, Sinan Kaya ile birlikte yaptığı paylaşımlarla da gündeme gelmiştir.

Kaya'nın sosyal medya kariyerine ne zaman başladığı, eğitim hayatı ve özel yaşamına ilişkin ayrıntılar ise kamuya açık ve doğrulanmış kaynaklarda yer almamaktadır. Bu nedenle Cansum Kaya'nın doğum tarihi veya yaşı konusunda kesin bir bilgi vermek mümkün değildir.

CANSUM KAYA'NIN MESLEĞİ NEDİR?

Cansum Kaya, kamuoyunda ağırlıklı olarak sosyal medya içerik üreticisi ve TikTok fenomeni olarak tanınıyor. Özellikle canlı yayınlar ve platformdaki paylaşımları sayesinde takipçi kitlesine ulaşan Kaya'nın bilinen faaliyet alanı sosyal medyadır.

Kaya'nın sosyal medya dışında farklı bir mesleğe sahip olup olmadığına ilişkin ise doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle mesleği konusunda sosyal medya içerik üreticisi ifadesiyle sınırlı kalmak gerekiyor.

CANSUM KAYA KAÇ YAŞINDA?

Cansum Kaya'nın yaşı da hakkında en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Ancak kamuya açık güvenilir kaynaklarda Kaya'nın doğum tarihi paylaşılmadığı için kaç yaşında olduğu kesin olarak bilinmiyor.

CANSUM KAYA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Cansum Kaya ve Sinan Kaya hakkında TikTok'ta yaptıkları paylaşımlar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, soruşturmanın Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında yürütüldüğünü açıkladı.

Başsavcılığın açıklamasında "TikTok isimli sosyal medya platformunda yaptıkları paylaşımlar nedeniyle Cansum Kaya ve Sinan Kaya haklarında TCK 216. maddesi kapsamında Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçundan re'sen soruşturma başlatılmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı doğrultusunda her iki şüpheli gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Böylece Cansum Kaya ve Sinan Kaya, sosyal medya paylaşımları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmış oldu. Olayın ardından Cansum Kaya'nın hayatı, mesleği ve yaşı sosyal medyada en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı.

CANSUM KAYA HAKKINDA BİLİNENLER

Cansum Kaya hakkında kamuoyuna yansıyan doğrulanabilir bilgiler ağırlıklı olarak sosyal medya faaliyetleri ve hakkında yürütülen soruşturmayla sınırlı. Kaya'nın doğum tarihi, yaşı, eğitim geçmişi ve sosyal medya kariyerinin başlangıç tarihi konusunda güvenilir kaynaklarda ayrıntılı bilgi bulunmuyor.

