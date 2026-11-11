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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 15:06
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 15:06

Cengiz Tekin kimdir? Cengiz Tekin kaç yaşında? Cengiz Tekin evli mi, çocukları var mı?

Ferdi Tayfur, İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Bergen gibi isimlerin sözlerini seslendirdiği sanatçı Cengiz Tekin, 71 yaşında hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğan haberin ardından Cengiz Tekin evli mi, çocukları var mı araştırıldı.

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Editor
 Gonca Işık
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Cengiz Tekin kimdir? Cengiz Tekin kaç yaşında? Cengiz Tekin evli mi, çocukları var mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 15:06
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 15:06

’in de yakın arkadaşı olan Cengiz Tekin 71 yaşında hayatını kaybetti. Müzik dünyasında adından söz ettiren Cengiz Tekin'in evli olup olmadığı da merak edildi.

CENGİZ TEKİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1955 senesinde dünyaya gelen Tekin, Türk arabesk ve fantezi müziğinin önde gelen isimleri arasında yer aldı. Söz yazarı ve besteci olan isim müzik dünyasında adından söz ettirmeyi başardı. ’un yönetmenliğini üstlenerek bazı sinema filmlerinde de yer aldı.

Cengiz Tekin kimdir? Cengiz Tekin kaç yaşında? Cengiz Tekin evli mi, çocukları var mı?

CENGİZ TEKİN EVLİ Mİ?

“Neden Saçların Beyazlamış Arkadaş”, “Zalimden de Zalim”, “Senin Yerine”, “Dert Kitabı” ve “Diyemedim” gibi eserleri ile adından söz ettiren Cengiz Tekin'in eşinin kim olduğuna dair bilgiler kamuoyunda yer almadı. Tekin'in Sevcan adından kızı vardır.

Cengiz Tekin kimdir? Cengiz Tekin kaç yaşında? Cengiz Tekin evli mi, çocukları var mı?

CENGİZ TEKİN'İN ÇOCUKLARI VAR MI?

Cengiz Tekin'in kızı Sevcan Tekin'dir.

Cengiz Tekin'in kızı, vefat haberini "İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Canım babam, atam, koca çınarım Cengiz Tekin'i kaybettik... Aylarca umutla güzel haberler bekledik, birlikte daha nice günler geçireceğimize inandık. Ama bugün babama veda etmenin tarifsiz acısını yaşıyorum. Mekânın cennet, ruhun şad olsun BABAM. Cenaze ve defin bilgilerini netleştiğinde paylaşacağız." sözleri ile duyurdu.

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#ibrahim tatlıses
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#Cengiz Tekin
#Sevcan Tekin
#Arabesk Ve Fantezi Müziği
#Biyografi
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