Cengiz Tekin kimdir? Cengiz Tekin kaç yaşında? Cengiz Tekin evli mi, çocukları var mı?

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İstanbul
İbrahim Tatlıses’in de yakın arkadaşı olan Cengiz Tekin 71 yaşında hayatını kaybetti. Müzik dünyasında adından söz ettiren Cengiz Tekin'in evli olup olmadığı da merak edildi.
1955 senesinde dünyaya gelen Tekin, Türk arabesk ve fantezi müziğinin önde gelen isimleri arasında yer aldı. Söz yazarı ve besteci olan isim müzik dünyasında adından söz ettirmeyi başardı. İbo Show’un yönetmenliğini üstlenerek bazı sinema filmlerinde de yer aldı.
“Neden Saçların Beyazlamış Arkadaş”, “Zalimden de Zalim”, “Senin Yerine”, “Dert Kitabı” ve “Diyemedim” gibi eserleri ile adından söz ettiren Cengiz Tekin'in eşinin kim olduğuna dair bilgiler kamuoyunda yer almadı. Tekin'in Sevcan adından kızı vardır.
Cengiz Tekin'in kızı Sevcan Tekin'dir.
Cengiz Tekin'in kızı, vefat haberini "İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Canım babam, atam, koca çınarım Cengiz Tekin'i kaybettik... Aylarca umutla güzel haberler bekledik, birlikte daha nice günler geçireceğimize inandık. Ama bugün babama veda etmenin tarifsiz acısını yaşıyorum. Mekânın cennet, ruhun şad olsun BABAM. Cenaze ve defin bilgilerini netleştiğinde paylaşacağız." sözleri ile duyurdu.