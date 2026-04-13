Geçtiğimiz haftalarda ekranların yeni dizisi Çirkin, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul’un başrollerini paylaştıkları Çirkin, dün akşam ekranlara gelen 3. Bölümüyle adeta ekranlara danga vurdu. Kadroya dahil olan Ateş karakteri dikkatleri üzerine çekti. Enes Has’ın oynadığı ‘Ateş’ karakteri hayatıyla merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki, Çirkin dizisinin Ateş’i Enes Has kimdir? Enes Has kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

HABERİN ÖZETİ Çirkin dizisinin Ateş’i Enes Has kimdir? Enes Has kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı? Star TV ekranlarında yayınlanan Çirkin dizisine 3. bölümde dahil olan Ateş karakteriyle Enes Has, izleyici tarafından merak edilerek araştırılıyor. Çirkin dizisinin başrollerini Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul paylaşıyor. Dizi, aşk, hırs ve hesaplaşma temalarını işliyor. Enes Has, Ateş karakterini canlandırıyor ve modellik ile oyunculuk yapıyor. Enes Has'ın yaşı hakkında detaylı bilgi bulunmuyor ancak 20'li yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. Enes Has'ın daha önce rol aldığı yapımlar hakkında kamuoyunda detaylı bilgi yer almıyor.

ÇİRKİN DİZİSİNİN ATEŞ’İ ENES HAS KİMDİR?

Star TV ekranlarında Pazar günü yayın hayatına başlayan Çirkin dizisi, izleyici tarafından gündem olmaya devam ediyor. İzleyicinin oldukça dikkatini çeken Çirkin, konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul’un başrollerinde bulundukları Çirkin, yeni oyuncuları da bünyesine katıyor.

25 Film’in yapımcılığı ile ekranlara gelen Çirkin dizisinin yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak oturuyor. Reyting mücadelesinde hızlı bir yükselişe geçen Çirkin, hikayesiyle de oldukça sevilerek takip ediliyor.

Aşk, hırs ve hesaplaşmanın merkezde olduğu Çirkin dizisi, senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla sezonun dikkat çeken projelerinden biri oluyor. Bu kadar sevilen diziye yeni isimler de dahil olmaya devam ediyor. Öyle ki Birsen Altuntaş’ın haberine göre, diziye 3. Bölümünde dahil olan Enes Has ‘Ateş’ karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Çirkin dizisine dahil olan başarılı oyuncu Enes Has, kısa sürede dikkat çeken oyuncular arasında yer aldı. Televizyon dünyasında hızlı bir şekilde yükselişe geçen Enes Has, kariyerine modellik ve oyunculuk yaparak devam etmektedir.

ENES HAS KAÇ YAŞINDA?

Çirkin dizisinde Ateş karakterini oynayan Enes Has, doğum tarihiyle de merak edilerek araştırılmaya başlandı. Başarılı genç yıldız Enes Has’ın doğum tarihi hakkında detaylı bir bilgi kamuoyunda bulunamadı.

Enes Has’ın 20’li yaşlarında olduğu tahmin edilirken, sosyal medya platformlarında tarzıyla da dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Kamera önündeki doğalları ile yapımcıların dikkatini çekiyor.

ENES HAS HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

Enes Has’ın hangi diziler ya da yapımlarda rol aldığı da merak edilerek araştırılıyor. Ancak Enes Has hakkında kamuoyunda detaylı bir bilgi bulunmuyor. Başarılı oyuncu şimdilerde Çirkin dizisinde yer alarak dikkatleri üzerine çekiyor.