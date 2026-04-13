Cemiyet hayatının ve televizyon dünyasında tanınan isim Mevra Ulusoy Çirkin dizisine dahil oldu. Geçtiğimiz haftalarda yayın hayatına başlayan Çirkin, etkileyici konusunun dışında da oyuncu kadrosuyla oldukça gündeme geliyor. Pazar akşamlarının sevilen dizisi Çirkin, oyuncu kadrosuna yeni isimleri dahil ederken, Merva Ulusoy’un ‘Ebru Şifacı’ karakteriyle ekranlara geliyor. Peki, Merva Ulusoy Çirkin dizisine mi dahil oluyor? Çirkin Ebru Şifacı kimdir, hikayesi ne? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

MERVA ULUSOY ÇİRKİN DİZİSİNE Mİ DAHİL OLUYOR?

Star TV ekranlarında yayınlanan Çirkin, yayın hayatına girdiği günden beri yoğun ilgi ile izlenmeye devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Çirkin dizisi, 25 Film’in yapımcılığı ile ekranlara geliyor. Fırat Parlak ve Koray Şahin’in yapımcılığını üstlendiği Çirkin dizisi, yeni oyuncuları da bünyesine yüklemeye devam ediyor.

Reytinglerde de üst sıralarda yer alan Çirkin dizisi etkileyici hikayesiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul’un yer aldığı fenomen dizi seyircisinden de tam not almaya devam ediyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, cemiyet hayatının bilindik ismi Merva Ulusoy, Çirkin dizisine dahil oluyor.

ÇİRKİN EBRU ŞİFACI KİMDİR?

Pazar günü ekranlara gelen Çirkin dizisi, oyuncu kadrosuna Merva Ulusoy’u da dahil etmesinin ardından başarılı isim özel hayatıyla merak edildi. Cemiyet hayatının da bilindik isimlerinden biri olan Merva Ulusoy, oynayacağı karakterle ekranlara damga vuracak.

Merva Ulusoy, 19 Mayıs 1971 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Lise eğitimin ardından Viyana'da Webster Üniversitesinde Yöneticilik ve Pazarlama okudu. Daha sonra Londra'da Uluslararası Ticaret üzerine master yaptı.

Eğitimlerinin ardından 1993 yılında Cenevre’ye giden Mevra Ulusoy, İstanbul’da müşteri temsilcisi olarak gitmiştir. Daha sonra 1996 yılı boyunca Atlanta Olimpiyat Oyunlarında İstanbul Milli Olimpiyat Komitesinin tanıtımını yapan Lowe Adam reklam ajansında, üst düzey danışman olarak İstanbul ve Atlanta'da çalıştı.

Aile şirketi olan Ulusoy Ticari Yatırımlar Holding A.Ş.de Hakla İlişkiler ve Reklam Müdürlüğü yapmıştır. 2003 yılında da CNN Türk ailesine katılarak İş’te Gündem adlı programını hazırlayıp sunmaktadır.

ÇİRKİN EBRU ŞİFACI’NIN HİKAYESİ NE?

Cemiyet ve televizyon dünyasının isimlerinde Merva Ulusoy, Çirkin dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olmuştur. Daha çok spiker kimliğiyle tanınan Merva Ulusoy, dizide de Ebru Şifacı karakteriyle dizi de yer alacak. Pazar akşamları ekranlara gelen Çirkin dizisinin 3. bölümüyle ekranlara gelirken Merva Ulusoy, dikkatleri üzerine çekti.