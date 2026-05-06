Sosyal medyada aktif olarak rol oynayan Dilara Pusa, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Katıldığı yarışma programıyla popülerliğini artıran Dilara Pusa, kısa sürede sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine ulaştı. Özellikle YouTube platformunda yayınlanan içerikleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Dilara Pusa’nın kim olduğu merak edildi. Daha çok sosyal medyadaki aktif kişiliğiyle dikkatleri üzerine çeken Dilara Pusa’nın özel hayatına dair detaylar araştırılmaya başlandı. Katıldığı yarışma programıyla adını geniş kitlelere duyuran Dilara Pusa’nın kişisel yaşantısı hakkında bilinmeyenler merak konusu oldu. Peki, Dilara Pusa kimdir? Dilara Pusa kaç yaşında? Dilara Pusa mesleği ne? Dilara Pusa hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Dilara Pusa’ya dair bilinmeyenler…

HABERİN ÖZETİ Dilara Pusa kimdir? Dilara Pusa kaç yaşında, mesleği ne? Sosyal medya kişiliği ve katıldığı yarışma programlarıyla tanınan Dilara Pusa'nın kim olduğu, yaşı ve mesleği hakkında bilgiler verilmiştir. Dilara Pusa, ilk olarak 2023'te Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programına katılarak dikkat çekti. Daha sonra 2025'te TV8'de yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla popülerliğini artırdı. Ordu Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü mezunudur. 21 Şubat 2000 doğumlu olan Dilara Pusa, 2026 itibarıyla 26 yaşındadır. Mesleği içerik üreticiliği ve influencerlıktır.

DİLARA PUSA KİMDİR?

Dilara Pusa, ilk olarak 2023 yılında Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programına katılarak dikkatleri üzerine çekti. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının ardından adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Pusa, 2025 yılında TV8 ekranlarında yayınlanan ‘İşte Benim Stilim’ yarışmasıyla popülerliğini arttırdı. Sosyal medyada ve televizyon dünyasında yarışmacı kimliğiyle tanınan Pusa, uzun yıllar boyunca aktif olarak kendini gösterdi.

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü, Doya Doya Moda ve İşte Benim Stilim gibi yarışmalarda boy göstererek tanınırlık kazanan Dilara Pusa, kısa bir sürede hızla adını geniş kitlelere duyurdu. Sosyal medyada aktif olarak rol oynayan Pusa, aynı zamanda içerik üreticiliği ve influencer kimliğiyle de dikkatleri üzerine çekti.

Özel hayatını daha çok gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Dilara Pusa hakkında kamuoyunda çok fazla bilgi yer almıyor. Aslen Ağrılı olduğu söylenen Pusa, hayatına İstanbul’da devam ediyor. Pusa’nın Ordu Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'nden mezun olduğu biliniyor. Özellikle yer aldığı yarışmalarla adından söz ettiren Pusa, şimdilerde sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanıyor.

DİLARA PUSA KAÇ YAŞINDA?

Dilara Pusa, 21 Şubat 2000 tarihinde dünyaya geldi. Kimlikte doğum tarihi 2002 olan Pusa, 2026 yılı itibarıyla 26 yaşındadır. Sinema Televizyon Bölümü'nden mezun olduğu bilinen Pusa, tanınırlığı boyunca birçok farklı yarışma programında boy gösterdi.

Modaya olan ilgisi, sosyal medya paylaşımları ve özgüvenli duruşuyla kısa sürede adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Dilara Pusa, katıldığı yarışma programlarıyla ekran önünde büyük bir deneyim kazandı. Genç yaşta olmasına rağmen üretken kişiliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Pusa, stil anlayışıyla da popülerlik kazandı.

DİLARA PUSA MESLEĞİ NE?

Sinema Televizyon Bölümü'nden mezun olduğu bilinen Dilara Pusa, içerik üreticisi ve influencer olarak sosyal medyada varlığını sürdürüyor. Sosyal medyada içerik üreticisi olarak boy gösteren Pusa, aynı zamanda modaya olan ilgisiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Pusa, sosyal medya hesaplarında stil videoları, makyaj tüyoları ve günlük kombin önerileriyle adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz yıl TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan İşte Benim Stilim yarışma programıyla popülerliğini artıran Dilara Pusa, genç yaşına rağmen gösterdiği performansla seyirciden tam puan almıştı. Özellikle enerjik kişiliği ve stil anlayışıyla genç izleyiciler arasında popülerliğini artıran Pusa, sosyal medyada içerik üreticiliği yapıyor.