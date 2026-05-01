Tülay Özer kimdir? Tülay Özer evli mi, kaç çocuğu var? Hangi şarkılar Tülay Özer’e ait?

Zerrin Özer’in ablası Tülay Özer’in hayatını kaybettiği öğrenildi. Türk müziğinin başarılı isimleri arasında yer alan Tülay Özer’in vefatının ardından özel hayatı merak konusu oldu. Pop ve arabesk tarzında seslendirdiği parçalarla hafızalara kazınan Tülay Özer’in kim olduğu araştırılmaya başlandı. Şimdilerde vefat haberiyle sevenlerini derin bir hüzne boğan ünlü sanatçının kişisel yaşantısı merak edildi. Peki, Tülay Özer kimdir, kaç yaşında? Tülay Özer evli mi, kaç çocuğu var? Hangi şarkılar Tülay Özer’e ait? İşte detaylar…

GİRİŞ:
01.05.2026
saat ikonu 12:54
|
GÜNCELLEME:
01.05.2026
saat ikonu 12:54

Türk pop müziğinin 1970’li yıllarına damga vuran isimlerinden Tülay Özer, 79 yaşında hayatını kaybetti. ’in ablası olarak da tanınan ünlü sanatçının bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenildi. Türk müziğinin başarılı isimleri arasında yer alan Tülay Özer’in vefatının ardından özel hayatı merak konusu oldu. Özellikle pop ve arabesk tarzında seslendirdiği parçalarıyla Türk müzik dünyasında adını altın harflerle yazan Tülay Özer’in kim olduğu araştırılmaya başlandı. Şimdilerde vefat haberiyle sevenlerini derin bir hüzne boğan ünlü sanatçının kişisel yaşantısı da merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, Tülay Özer kimdir? Tülay Özer kaç yaşında? Tülay Özer evli mi? Tülay Özer’in kaç çocuğu var? Hangi şarkılar Tülay Özer’e ait? Tülay Özer’e dair merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Tülay Özer hakkında bilinmeyenler…

TÜLAY ÖZER KİMDİR?

Tülay Özer, Türk pop müziğinin 1970’li yıllarına damga vuran ünlü sanatçılarından biridir. Özellikle pop folk ve arabesk tarzında seslendirdiği şarkılarıyla hafızalara kazınan Özer, Tülay, Nilgün, Songül ve Zerrin adında dört kız kardeşin en büyüğü olarak dünyaya geldi.

Türk müziğinin 1970’li yıllardaki güçlü yorumcularından Tülay Özer, profesyonel müzik kariyerine 1972 yılında başladı. Asıl mesleği muhasebecilik olan Özer, 1970 ve 1990’lı yıllara müzik kariyeriyle damga vurdu. Ses sanatçısı kişiliğiyle adını geniş kitlelere duyuran Özer, müziğe olan ilgisini profesyonel bir kariyere dönüştürdü.

Kariyerine 1972 yılında sahne hayatına adım atarak başlayan Tülay Özer, 1974 yılında yayınladığı ilk 45’liğinin ardından, özellikle “İkimiz Bir Fidanız”, “Deli Etme Beni Aşk” ve Sezen Aksu imzalı “Büklüm Büklüm” yorumlarıyla adını geniş kitlelere duyurdu. 1970’li yıllara adeta damgasını vuran Özer, bir ucu Anadolu pop akımına diğer ucu arabesk müziğe dayandırılan Esin Engin aranjeli şarkıları seslendirdi.

TÜLAY ÖZER KAÇ YAŞINDA?

Türk müziğinin başarılı isimleri arasında yer alan Tülay Özer, 10 Aralık 1946 tarihinde Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde dünyaya geldi. Tülay, Nilgün, Songül ve Zerrin adında dört kız kardeşin en büyüğü olarak dünyaya gelen Özer, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Zerrin Özer’in ablası olarak da tanınan Tülay Özer, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Türk pop müziğinin 1970’li yıllarına damga vuran isimlerinden Özer, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Usta sanatçı, vefatıyla yakınlarını, sevenlerini ve tüm sanat camiasını derin bir hüzne boğdu.

TÜLAY ÖZER EVLİ Mİ, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Anadolu pop ile arabesk tınılarını buluşturan kendine özgü yorumuyla 1970’li dönemlerin dikkat çeken kadın sanatçıları arasında yer alan Tülay Özer’in evli olduğu biliniyordu. Kamuoyunda yer alan bazı kaynaklara göre Ahmet Kadri Rizeli ile 1985 yılında dünyaevine giren Özer, 2000’li yılların başlarında bu evliliği sonlandırdı.

Tülay Özer’in Ahmet Kadri Rizeli ile evliliğinden 1985 yılında Hakan adlı bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Uzun yıllar boyunca müzik kariyerine devam eden Özer, zaman zaman özel hayatıyla da magazin dünyasının gündeminde yer aldı. Özellikle kız kardeşi Zerrin Özer ile yaptığı çalışmalarla da adından söz ettiren ünlü sanatçı, kariyeri boyunca birçok unutulmaz parçaya imza attı.

TÜLAY ÖZER’E AİT ŞARKILAR HANGİLERİ?

Özellikle 1970’li yıllara damgasını vuran Tülay Özer, 1980’li yıllara geldiğinde eski şöhretini yitirdi. Diğer yandan kız kardeşi Zerrin Özer yükselişe geçerken, Tülay Özer kardeşinin müzik piyasasına atılması için her türlü desteği verdi. Müzik kariyerine birçok başarı sığdıran Özer, şu parçalara imza attı:

45’likler

  • Gel Artık & Niye Çattın Kaşlarını - Kent - (1974)
  • Ağlayan Gözlerim Gülmüyor Gayri & Geceler - Kent - (1974)
  • İkimiz Bir Fidanız & Son Ümit - Kent - (1975)
  • Falcı & Kalbimi Sana Vermiştim - Kent - (1975)
  • Deli Etme Beni Aşk & Neden Ayrıldık - Kent - (1975)
  • Bir Hatanın Kurbanıyız & Öldürecekler Beni - Kent - (1976)
  • Dünyalara Değişmem & Bil ki Ben de Seni Düşünüp Ağlıyorum - Kent - (1977)
  • Büklüm Büklüm & İlk Aşk - Kent - (1978)

ALBÜMLER

  • Tülay - Kent LP - (1976)
  • Seven Ağlatılmaz - Kent LP - (1978)
  • Kalbimdeki Sevgili - Yaşar LP - (1981)
  • Özleyiş - Çağdaş - (1989)
  • Olmalı Olacak - Tempa Foneks - (1993)
  • Her Devrin Devleri (Kolay Vazgeçmeyi Öğrendim adlı parça ile, düet Kıraç) - Atlas - (2010)
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
