Zerrin Özer, geçirdiği omurilik ameliyatı sonrasında sağlık sorunlarıyla sevenlerini endişelendirmişti. Darülaceze'de bulunan fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi gören Özer, daha sonrasında taburcu edilmişti. Güçlü ses Zerrin Özer'in son hali ortaya çıktı. Uzun zaman sonra ilk defa görüntülenen Zerrin Özer, sevenlerinin de yüreğine su serpmiş oldu. İşte detaylar...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yürümekte zorlanan Zerrin Özer aylar sonra ilk kez böyle görüntülendi! Omurilik ameliyatı sonrası sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Zerrin Özer'in, aylar sonra destek alarak yürüdüğü ilk kareleri sevenlerini sevindirdi. Zerrin Özer, geçirdiği omurilik ameliyatı ve nörolojik rahatsızlığı nedeniyle fiziksel hareketlerinde kısıtlamalar yaşamıştı. Beyin damarlarındaki daralma sebebiyle denge kaybı yaşayan Özer, tedavi süreçlerinin ardından taburcu edildi. Sanatçı, uzun bir aradan sonra ilk kez destek alarak yürürken görüntülendi ve bu kareleri sosyal medyada ilgi gördü. Hayranları, Özer'in iyi göründüğüne dair yorumlarda bulunarak destek ve dualarını iletti. Zerrin Özer, en büyük korkusunun unutulmak olduğunu ve yeni şarkısıyla genç kuşağa ulaşmayı umduğunu belirtmişti.

Zerrin Özer, son dönemde fiziksel hareketlerini kısıtlayan nörolojik rahatsızlığıyla gündemde. Beyin damarlarında tespit edilen daralma sebebiyle denge kaybı yaşadığı bilinen Zerrin Özer, süreci atlatabilmek için tedavilerine devam ediyor.

Haziran 2022'de müziği bıraktığını söyleyen Zerin Özer, Dayanamıyorum, dayanılmıyor demiş ve bu kararından vazgeçmişti.

Nisan ayında ise kişilik bozukluğu yaşayan Zerrin Özer, omurilik ameliyatı geçirerek, hayranlarını endişelendirmişti.

Tüm bu sağlık süreçleri sonrasında son hali ortaya çıkan Zerrin özer, hayranlarını sevindirdi. Özer'in destek alarak yürüyen karesine sosyal medyadan binlerce yorum yağdı.

SOSYAL MEDYADA DESTEK VE YORUM YAĞIYOR

Zerrin Özer'in son paylaşılan karesi sosyal medyada anında gündem oldu. Özer hayranları 'çok daha iyi görünüyor' yorumlarını peş peşe sıralarken, dualarını ve desteklerini de ihmal etmediler.

Zorlu bir tedavi süreci sonrasında ayağa kalkan Zerrin Özer hayranlarından moral almaya devam ederken, sahnelere ne zaman döneceği de merak edilen konular arasında yer alıyor.

ZERRİN ÖZER'İN HASTALIĞI NEDİR?

Zerrin Özer, yeni çıkartacağı şarkısı Geliyorlar Gidiyorlar'ı duyurarak, en büyük korkusunun da unutulmak olduğunu açıklamıştı.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Özer, 'Hayatta en büyük korkum bir gün unutulmak. Gençler yeni şarkımı sevecek, bunu hissediyorum. Bu kuşağı iyi yakaladım' diyerek samimi açıklamalarda bulunmuştu.

14 Nisan 2026'da lösemiyle mücadele eden Cansever için düzenlenen gecede bulunan Zerrin Özer'in yürümekte zorluk çektiği görülmüştü. Sahneye oturarak çıkan usta sanatçının beyinciğindeki iki damarın tıkalı olduğu ve bu sebepten tek başına yürüyemediği ortaya çıktı.