Zerrin Özer'den kötü haber! Son sağlık durumundan bahsetti

25 Ekim 2024 11:19 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 11:34

Bir süredir sağlık problemiyle uğraşan şarkıcı Zerrin Özer, son sağlık durumuyla sevenlerini endişelendirdi. Beynindeki damarlarda daralma olduğunu açıklayan Zerrin Özer, "Bu nedenle sendeleyerek dengesiz yürüyorum." dedi.

Darülaceze'de tedavi gören şarkıcı​ Zerrin Özer, omurilik ameliyatı sonrası zor günler geçirmişti. Uzun süre tedavi gören Zerrin Özer, katıldığı etkinlikte son sağlık durumundan bahsetti. Sağlık problemlerinin devam ettiğini açıklayan Zerrin Özer, damarlarında daralma olduğundan bahsetti.

ZERRİN ÖZER'DEN SEVENLERİNİ ÜZEN HABER

Zerrin Özer, "Yılın Şarkısı" ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmayla sevenlerini üzdü. Zerrin Özer, beynindeki iki damarda daralma olduğunu belirterek; "Beyin damarlarımdan ikisinde önemli ölçüde daralmalar var. Bu nedenle sendeleyerek dengesiz yürüyorum. Ama ödülümü almak ve bu gece burada her şeye rağmen dimdik ayakta durduğumuzu göstermek için geldim" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı, TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısıyla ilgili olarak, "Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.