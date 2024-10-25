Oyuncu Cenk Torun sevenlerini korkuttu! Geçirdiği kazayı ilk kez anlattı

25 Ekim 2024 10:57 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 10:57

Katıldığı ödül töreninde görüntülenen oyuncu Cenk Torun, bandajlı eliyle dikkat çekti. Geçirdiği kaza sonrası elinde kırık olduğunu anlatan oyuncu Cenk Torun, son sağlık durumundan bahsetti.

Günlük yayınlanan Esaret adlı diziyle büyük beğeni toplayan oyuncu Cenk Torun, dizideki partneri Mahassine Merabet ile "En iyi çift" ödülünü aldı. Röportaj sırasında elinin neden bandajlı olduğunu açıklayan Cenk Torun, "Ufak çaplı bir kaza yaşadım" dedi.

CENK TORUN SEVENLERİNİ KORKUTTU

Cenk Torun Esaret dizisinde oynadığı Orhun Demirhanlı rolüyle ödüle layık görüldü. Dizdeki partneri Mahassine Merabet ile ödül törenine katılan Cenk Torun, "Ufak bir kaza. Bir kırığımız var ve 3 hafta kalacak. Nazar çıktı diyelim." diyerek yaşadığı kazadan bahsetti.

Ortadoğu​'da neden bu kadar popülersiniz? sorusuna cevap veren Cenk Torun, "Enteresan bir şekilde dizimizi çok seviyorlar. Büyük bir hayran kitlesine sahibiz. Buradan onlara da kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum" dedi.