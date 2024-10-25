Tgrt Haber
Haberler>Magazin>Haluk Bilginer ile Angelina Jolie'nin rol aldığı Maria filminden yeni kareler

Haluk Bilginer ile Angelina Jolie'nin rol aldığı Maria filminden yeni kareler

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
25 Ekim 2024 10:19 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 10:19
Haluk Bilginer ile Angelina Jolie&#039;nin rol aldığı Maria filminden yeni kareler

Haluk Bilginer ve Angelina Jolie’nin başrolünde yer aldığı Maria filminden yeni kare geldi. Oscar’a aday olarak gösterilen Maria filminden yeni kareler geldi. Haluk Bilginer’in oynadığı Aristotle Onassis karakterine beğeni yağdı.

Bu yılın en merak edilen filmlerinden biri olan Maria, 11 Aralık'ta Netflix'te yayınlanacak. Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan Maria filminden yeni kareler geldi. 

MARIA FİLMİNDE YENİ KARELER 

Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan "Maria" filminde Angelina Jolie, Callas karakterini, Haluk Bilginer ise Yunan asıllı armatör Aristotle Onassis’ı oynuyor.

Haluk Bilginer ile Angelina Jolie'nin rol aldığı Maria filminden yeni kareler - 1. Resim

Merakla beklenen filmden yeni kareler geldi. Haluk Bilginer'in yeni imajına sosyal medyadan beğeni yağdı. 

Haluk Bilginer ile Angelina Jolie'nin rol aldığı Maria filminden yeni kareler - 2. Resim

Maria Callas'ın 1970'lerde Paris'teki yaşamını ve yaşadığı derin yalnızlığı konu alan film iki dev oyuncu Haluk Bilginer ve Angelina Jolie'yi buluşturdu. ABD'de 27 Ekim'de gösterime girecek, 11 Aralık'ta ise dijital platformda yayınlanacak.

Haluk Bilginer ile Angelina Jolie'nin rol aldığı Maria filminden yeni kareler - 3. Resim

Haluk Bilginer ile Angelina Jolie'nin rol aldığı Maria filminden yeni kareler - 4. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...