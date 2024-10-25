Haluk Bilginer ile Angelina Jolie'nin rol aldığı Maria filminden yeni kareler

25 Ekim 2024 10:19 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 10:19

Haluk Bilginer ve Angelina Jolie’nin başrolünde yer aldığı Maria filminden yeni kare geldi. Oscar’a aday olarak gösterilen Maria filminden yeni kareler geldi. Haluk Bilginer’in oynadığı Aristotle Onassis karakterine beğeni yağdı.

Bu yılın en merak edilen filmlerinden biri olan Maria, 11 Aralık'ta Netflix'te yayınlanacak. Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan Maria filminden yeni kareler geldi.

MARIA FİLMİNDE YENİ KARELER

Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan "Maria" filminde Angelina Jolie, Callas karakterini, Haluk Bilginer ise Yunan asıllı armatör Aristotle Onassis’ı oynuyor.

Merakla beklenen filmden yeni kareler geldi. Haluk Bilginer'in yeni imajına sosyal medyadan beğeni yağdı.

Maria Callas'ın 1970'lerde Paris'teki yaşamını ve yaşadığı derin yalnızlığı konu alan film iki dev oyuncu Haluk Bilginer ve Angelina Jolie'yi buluşturdu. ABD'de 27 Ekim'de gösterime girecek, 11 Aralık'ta ise dijital platformda yayınlanacak.