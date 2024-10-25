Recep İvedik 8 geliyor! Şahan Gökbakar platformla anlaştı

25 Ekim 2024 02:48 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 02:57

Şahan Gökbakar, Recep İvedik serisini devam ettirme kararı aldı. Türkiye ile çalkantılı bir süreç yaşayan Disney Plus platformu yerli projelere ağırlık vererek sektördeki varlığını göstermeyi amaçlıyor. Bu sebeple izlenme rekorları kıran Recep İvedik serisinin 8'inci filmini de yayınlayacak.

Şahan Gökbakar "Kaçak villa yaptı'' iddialarına videolu cevap verdi: "Acun Ilıcalı gibi 'ne istiyorsunuz' diye bağıracağım"

Şahan Gökbakar "Kaçak villa yaptı'' iddialarına videolu cevap verdi: "Acun Ilıcalı gibi 'ne istiyorsunuz' diye bağıracağım"

Recep İvedik serisinin 8'incisi geliyor. Serinin devam edeceğinin ilk müjdesini filmde Nurullah karakteriyle ünlenen Nurullah Çelebi duyurmuştu. Disney'in tanıtım gecesinde platformun Şahan Gökbakar ile görüşme halinde olduğu öğrenildi.

Disney Plus​ platformu 2025’te iddialı yerli projelerle adından söz ettirecek. Disney Plus Türkiye Karga Seven’dan Burak Deniz​ ve Öykü Karayel’li Umami, MF Yapım’dan bir kadın draması, Ay Yapım’dan “Aşk”, 03 Medya’dan Barış Arduç ve Hande Erçel’li “Reminder”, MGX Film imzalı Giray Altınok ve Ezgi Mola’lı “Another You”, 25 Film’den Ali Atay’lı 8. Aile ve Tolga Çevik ile İbrahim Büyükak’lı “Kalender Pide Salonu” projelerini almıştı.

RECEP İVEDİK 8 GELİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Şahan Gökbakar’ın fenomen film serisi “Recep İvedik”in 8.’sinin de platformda olacağı ve görüşmelerin sürdüğü ortaya çıktı.