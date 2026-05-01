Müzik dünyasının kilometre taşlarından biri olan Tülay Özer, geride bıraktığı unutulmaz eserleri ve buğulu sesiyle, en hüzünlü vedalardan birini gerçekleştirdi. Zerrin Özer'in ablası olan Tülay Özer, 79 yaşında aramızdan ayrıldı. Böbrek yetmezliği teşhisi konulan Özer, gördüğü tedavi sırasında durumu ağırlaştı ve yaşama veda etti. Büklüm Büklüm ve İkimiz Bir Fidanız şarkılarının unutulmayan sesi Tülay Özer'in vefatına dair detayları haberimizde bulabilirsiniz.

HABERİN ÖZETİ Zerrin Özer'in acı günü! Sanat dünyasından bir efsane vefat etti Türk müziğinin unutulmaz seslerinden ve Zerrin Özer'in ablası olan Tülay Özer, 79 yaşında böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tülay Özer, 79 yaşında vefat etti. Böbrek yetmezliği teşhisi konulan Özer, gördüğü tedavi sırasında durumu ağırlaşarak yaşama veda etti. Büklüm Büklüm ve İkimiz Bir Fidanız gibi unutulmaz şarkılarıyla biliniyordu. Türk pop müziğinin 70'li yıllardaki önemli isimlerinden biri olarak kabul ediliyordu. Yapımcı Hakan Eren, Özer'in ölüm haberini sosyal medyadan duyurdu.

Türk müziğinin efsane ismi ve Zerrin Özer'in ablası Tülay Özer, sonsuzluğa uğurladı. Zerrin Özer’in ablası, Büklüm Büklüm ve İkimiz Bir Fidanız gibi ölümsüz eserlerin efsane sesi Tülay Özer’in acı vedası sonrası sanat camiası da derinden üzüldü.

Türk pop müziğinin temellerinin atıldığı 70’li yıllarda, buğulu sesi ve zarafetiyle bir dönemi kendine hayran bırakan Tülay Özer, aramızdan ayrıldı.

Tülay Özer, kendine has tarzıyla Türk müziğinin First Lady'lerinden biri olarak kabul ediliyordu. Usta sanatçının ölüm haberi, sanat camiasını ve sevenlerini derinden etkiledi.

TÜLAY ÖZER NEDEN VEFAT ETTİ?

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla savaşan Tülay Özer'in vedası, bir devri de kapatmış oldu. Müzik dünyasının saygın isimlerinden yapımcı Hakan Eren’in sosyal medyadan duyurduğu bu acı haber, kısa sürede yankı buldu.

Tülay Özer, bir süredir yaşına bağlı kronik rahatsızlıklar ve özellikle böbrek yetmezliği ile mücadele ediyordu. Özer'in haftada birkaç kez girmek zorunda olduğu diyaliz tedavileri bulunuyordu.

Son dönemde sağlık durumunun ağırlaşmasıyla birlikte hastanede müşahede altına alınan usta ses, tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu.

Tülay Özer'in uzun süredir devam eden bu yıpratıcı tedavi sürecinin organ yetmezliğini tetiklediği de konuşuluyor.