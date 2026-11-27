UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Beşiktaş- Hapoel Beer Şeva maçı, Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Özellikle de Beşiktaş’ın kalecisi Doğan Alemdar, günün en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. 2026-2027 sezonu öncesi Başakşehir’den transfer edilen Doğan Alemdar, ilk siyah-beyazlı formasıyla ilk maçına çıktı. Peki, Doğan Alemdar kimdir? Doğan Alemdar kaç yaşında? Doğan Alemdar nereli ve evli mi? Sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

DOĞAN ALEMDAR KİMDİR?

Beşiktaş- Hapoel Beer Şeva maçı tüm Türkiye’nin gündeminde büyük yankı uyandırdı. Öyle ki Beşiktaş’ın kalecisi Doğan Alemdar, günün en çok araştırılan isimlerinden biri haline geldi. İlk kez siyah-beyazlı formasıyla saha da yer alan Doğan Alemdar, gösterdiği başarılı performanslarıyla adından söz ettirdi.

Doğan Alemdar, 29 Ekim 2002 tarihinde Kayseri’de dünyaya geldi. Futbol kariyerine 2013 yılında Kayserispor’da başlayan Doğan Alemdar, altyapıdan başlayarak kendini geliştiren isimlerden birisi haline geliyor. Özellikle de 2019 yılında kulübün A takımına yükselen Alemdar, gösterdiği performansıyla dikkat çekti.

Öyle ki gösterdiği performanslarla 2021 yılında Fransa’nın Rennes takımına transfer olarak kariyerine yeni adımlar attı. Fiziksel özelliklerinden, boyu 1,92 metre olan file bekçisi, Fransa’da forma giydikten sonra Türkiye’ye dönerek Başakşehir’e transfer oldu. Daha sonrasında 2026 Temmuz’da Beşiktaş’a geldi.

DOĞAN ALEMDAR KAÇ YAŞINDA?

Beşiktaş’ın yeni imza attığı kalecisi Doğan Alemdar, gösterdiği performanslarıyla da adından sıklıkla söz ettirmeye devam ediyor. Öyle günün en çok konuşulanı olan Doğan Alemdar, yaşıyla da merak konusu oldu. Arama motorlarında başarılı kalecinin yaşı hakkında detaylar araştırılıyor.

Kamuoyunda yer alan bilgilere göre, 29 Ekim 2002 yılında dünyaya gelen Doğan Alemdar, şimdilerde 24 yaşındadır. Fiziksel özellikleriyle oldukça dikkat çeken Alemdar, kaleci pozisyonunda öne çıkan oyuncular arasında yerini alıyor.

DOĞAN ALEMDAR NERELİ?

Doğan Alemdar, aslen Kayserilidir. Hatta Kayseri’de dünyaya gelen Doğan Alemdar, kariyerine de orada başlamış memleketinin takımı Kayserispor’un altyapısında oynadı, daha sonrasında Fransa’da ve Başakşehir kadrosuna katıldı. Şimdilerde de Beşiktaş ile dört yıllık sözleşme imzalayarak Beşiktaş’ta kalacak.

DOĞAN ALEMDAR EVLİ Mİ?

Kariyeriyle birlikte özel hayatı da merak konusu oldu. Ancak genç futbolcunun özel hayatına dair bilgiler kamuoyunda yer almıyor. Yani Doğan Alemdar’ın evli olduğuna dair net bir bilgi bulunmuyor.