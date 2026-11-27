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İstanbul
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle sahadan zaferle ayrılırken, Batum'da yaşanan tribün olayları gündeme damga vurdu. Siyah-beyazlı taraftarların açtığı Filistin bayrağı ve "İşgale isyan, Filistin'e özgürlük" pankartı sonrasında tribünlerde gerginlik yaşandı.
Gürcistan emniyet güçlerinin Beşiktaş taraftarlarına yönelik müdahalesi büyük tepki topladı. Taraftarların maruz kaldığı şiddet nedeniyle 27'nci dakikada duran karşılaşma, yaklaşık 35 dakikalık aranın ardından yeniden başladı. Yaşanan gelişmeler sonrası ünlülerden paylaşımlar ise peş peşe geldi.
Beşiktaş'ın galibiyetle tamamladığı maçın ardından çok sayıda ünlü isim, hem siyah-beyazlı takımı kutladı hem de taraftarlara yönelik müdahaleyi eleştirdi.
Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan karşılaşmada Beşiktaş taraftarları, tribünlerde Filistin'e destek mesajı verdi.
Açılan Filistin bayrağı ve "İşgale isyan, Filistin'e özgürlük" yazılı pankart, maçın en dikkat çeken anlarından biri oldu.
Ancak tribünlerdeki bu protestonun ardından Gürcistan emniyet güçlerinin taraftarlara müdahale etmesiyle ortam gerildi. Yaşanan olaylar nedeniyle futbolcular bir süre sahadan uzak kalırken, mücadeleye 35 dakika ara verildi.
Yaşanan gerginliğe rağmen Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva karşısında mücadeleyi bırakmadı. Siyah-beyazlı ekip, İsrail temsilcisini 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.
Karşılaşmanın sonucu kadar tribünlerde yaşananlar da gündemin ilk sıralarına yerleşti. Beşiktaş taraftarlarının maruz kaldığı müdahale, spor dünyasında ve sosyal medyada geniş yankı buldu.
Maçın ardından çok sayıda tanınmış isim, sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak Beşiktaş'ın galibiyetini kutladı. Taraftarlara yönelik şiddete tepki gösteren isimler, Filistin'e destek mesajlarıyla da dayanışma çağrısında bulundu.
Beşiktaş'ın Batum'daki galibiyeti, futbolun ötesinde yaşanan gelişmelerle hafızalara kazındı. Taraftarlara yönelik müdahale ve tribünlerde yükselen Filistin mesajları, karşılaşmanın en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.