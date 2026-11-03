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Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 13:10
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 13:10

Ecem Dinçkal kimdir? Ecem Dinçkal kaç yaşında? Ecem Dinçkal mesleği nedir?

Geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Michy Batshuayi ile yaptığı röportajla dikkatleri üzerine çeken Ecem Dinçkal'ın özel hayatı yeniden gündeme geldi. Batshuayi'ye yönelik yüz ifadeleri ve mimikleriyle çok konuşulan Ecem Dinçkal'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve mesleğinin ne olduğu araştırılıyor. Peki, Ecem Dinçkal kimdir? Ecem Dinçkal kaç yaşında? Ecem Dinçkal mesleği nedir? İşte detaylar..

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Ecem Dinçkal kimdir? Ecem Dinçkal kaç yaşında? Ecem Dinçkal mesleği nedir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 13:10
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 13:10

Spor sunucusu ve muhabir olarak tanınan Ecem Dinçkal, şimdilerde özel hayatıyla magazin gündeminde yerini alıyor. 2023 yılında Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Michy Batshuayi ile yaptığı röportajla popülerliğini artıran Ecem Dinçkal'ın kariyeri ve özel yaşamı merak ediliyor. Özellikle geçtiğimiz yıllarda Batshuayi'ye yönelik yüz ifadeleri ve mimikleriyle çok konuşulan Ecem Dinçkal'ın kim olduğu araştırılıyor. Son zamanlarda futbolcu Mert Çetin ile evlilik hazırlığı yaptığına ilişkin iddialarla adından söz ettiren Ecem Dinçkal'ın kişisel yaşantısı merak konusu oluyor. Ecem Dinçkal, şimdilerde ünlü oyuncu ile yaptığı röportajla da dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Ecem Dinçkal kimdir? Ecem Dinçkal kaç yaşında? Ecem Dinçkal mesleği nedir? Ecem Dinçkal hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Ecem Dinçkal'a dair bilinmeyenler...

ECEM DİNÇKAL KİMDİR?

Ecem Dinçkal, spor muhabiri, sunucu ve gazetecidir. İlkokul ve ortaokulu başarıyla noktalayan Dinçkal, lise öğrenimini ise Sınav Koleji'nde tamamlayarak mezun olmuştur. Yükseköğrenimini ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nde eğitim görerek tamamlayan Dinçkal, henüz öğrencilik yıllarındayken yayıncılığa yönelmiştir.

Ecem Dinçkal kimdir? Ecem Dinçkal kaç yaşında? Ecem Dinçkal mesleği nedir?

Spikerlik ve sunuculuk alanında çeşitli eğitimler alan Ecem Dinçkal, kariyeri boyunca televizyon kanalları ve dijital spor yayın platformlarında görev almıştır. Başkent İletişim Bilimleri Akademisinde spikerlik ve sunuculuk eğitimi alan Dinçkal, Boğaziçi Üniversitesinde TOEFL hazırlık eğitimine katıldıktan sonra ABD'deki San Francisco Kaplan Language School'da İngilizce eğitimi almıştır.

Ecem Dinçkal kimdir? Ecem Dinçkal kaç yaşında? Ecem Dinçkal mesleği nedir?

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'ndeki başarısının yanı sıra Kadir Has Üniversitesi'nde Spor İletişimi programını da tamamlayan Ecem Dinçkal, kariyerinde birçok önemli başarıya imza atmıştır. Sosyal medya hesabından spor yayınları ve mesleki çalışmalarına ilişkin paylaşımlarda bulunan Dinçkal, zaman zaman özel hayatıyla da magazin gündeminde geniş yankı bulmaya devam etmektedir.

Ecem Dinçkal kimdir? Ecem Dinçkal kaç yaşında? Ecem Dinçkal mesleği nedir?

ECEM DİNÇKAL KAÇ YAŞINDA?

Ecem Dinçkal, 4 Eylül 1999 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dünyaya gelmiştir. Dinçkal, 2026 yılı itibarıyla 27 yaşındadır. Üniversite sınavında ilk 2 bine girerek Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Sinema ve Televizyon bölümünü tamamlayan Dinçkal, kariyerinin ilerleyen yıllarında birçok başarılı projeye imza atmıştır. Meslek hayatında kısa sürede adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Dinçkal, özellikle 2023 yılında hem sosyal medyada hem de kamuoyunda dikkatleri üzerine çekmişti.

Ecem Dinçkal kimdir? Ecem Dinçkal kaç yaşında? Ecem Dinçkal mesleği nedir?

Ecem Dinçkal 2023 yılında Ziraat Türkiye Kupası finalinde Batshuayi’ye yönelttiği sorular ve röportaj esnasındaki bakışları ile sosyal medyada büyük ses getirmişti. Özellikle Batshuayi'ye yönelik yüz ifadeleri ve mimikleriyle çok konuşulan Dinçkal, sosyal medyada pek çok yorum ve mizahi içeriklerle dikkatleri üzerine çekmişti.

Ecem Dinçkal kimdir? Ecem Dinçkal kaç yaşında? Ecem Dinçkal mesleği nedir?

Spor sunucusu ve muhabir Ecem Dinçkal, konuyla ilgili X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Batshuayi'ye bakışıma yapılan aşkın olayım editlerinizi gördüm arkadaşlar. Elbette başarılı ve kariyerli olduğu için hayranlık duymak mümkün; ancak röportajın devamında sorduğum soruya da kulak verirseniz sevinirim. Sevgiler."

Ecem Dinçkal kimdir? Ecem Dinçkal kaç yaşında? Ecem Dinçkal mesleği nedir?

ECEM DİNÇKAL'IN MESLEĞİ NEDİR?

Son zamanlarda futbolcu Mert Çetin ile evlilik hazırlığı yaptığına ilişkin iddialarla adından söz ettiren Ecem Dinçkal'ın mesleği spor muhabirliği ve sunuculuktur. Başarılı eğitim serüvenini tamamladıktan sonra birçok farklı kurumda boy gösteren Dinçkal, Haber Global ve Tivibu Spor gibi televizyon kuruluşlarında görev yapmıştır.

Ecem Dinçkal kimdir? Ecem Dinçkal kaç yaşında? Ecem Dinçkal mesleği nedir?

Özellikle futbol karşılaşmalarındaki saha röportajları ve spor gündemine ilişkin yayınlarıyla dikkatleri üzerine çeken Ecem Dinçkal, Şubat 2024 tarihinde Tivibu Spor'dan ayrıldığını duyurmuş sonrasında ise Sports Digitale platformundaki sunuculuk çalışmalarıyla gündeme gelmiştir. 

Ecem Dinçkal, özellikle son günlerde ünlü oyuncu Hakan Çelebi ile yaptığı röportajla adından söz ettirmiş ve dikkatleri üzerine çekmiştir.

 

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ETİKETLER
#michy batshuayi
#hakan çelebi
#Ecem Dinçkal
#Mert Çetin
#Sınav Koleji
#Biyografi
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