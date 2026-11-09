Boks sporunun uluslararası alanda öne çıkan isimlerinden biri olan Elif Nur Turhan, kazandığı unvanlarla ve ringdeki başarılarının ardından gündeme gelmeye devam ediyor. Arama motorlarında Elif Nur Turhan hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı. Özellikle de 2025 yılında kazandığı kadınlar hafif sıklet dünya şampiyonluğunu kazanan Elif Nur Turan, hayatıyla merak ediliyor. Peki, Elif Nur Turhan kimdir? Elif Nur Turhan kaç yaşında? Elif Nur Turhan maçı oldu mu? Sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

ELİF NUR TURHAN KİMDİR?

Spor kariyeriyle gündeme gelen Elif Nur Turhan, 16 Nisan 1995 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Bayburtlu olan Elif Nur Turan profesyonel boks kariyerine 2022 yılında başlayarak adını duyurmayı başardı. Özellikle de uluslararası arenada elde ettiği bu başarısının yanında şampiyonluklarla geniş kitlelerce tanınmaya başlamıştır.

Kariyeri boyunca farklı sıkletlerde mücadele eden Elif Nur Turhan, WBF kadınlar hafif sıklet ve WBA geçici kadınlar süper tüy sıklet alanlarında elde ettiği başarılarla gündeme de yerini aldı. İlk önemli maçını 2023 yılında kazanan Elif Nur Turhan, Kuzey Makedonya’nın Kalkandelen kentinde Edith Soledad Matthysse ile karşılaşmıştır.

Kamuoyunda yer alan haberlere göre aynı yıl yine Kirsty ile karşı karşıya gelen Turhan, WBC Uluslararası kadınlar süper tüy sıklet şampiyonluğunu kazandı. Yine 2024 yılında WBA Altın kadınlar tüy sıklet unvanını elde etti. Başarılı isim sadece bu unvanlarıyla değil, 2025 yılında da hafif sıklet kategorisine geçen isimlerden biri haline geldi.

ELİF NUR TURHAN KAÇ YAŞINDA?

Elif Nur Turhan, yaşıyla da merak konusu oldu. Kamuoyunda verilen bilgilere göre, 16 Nisan 1995 yılında dünyaya gelen Elif Nur Turhan, 2026 yılı itibariyle 31 yaşındadır. İstanbul’da dünyaya gelen Elif Nur Turhan, aslen Bayburtludur. Kariyerinde başarılı bir kariyeri olan Elif Nur Turhan, Türkiye’yi temsil eden isimlerden biri haline geliyor.

Boks sporunun dikkat çeken kadın sporcularından biri olan Elif Nur Turhan, başarısına başarı eklemeye devam ediyor. Ayrıca hayatındaki en büyük önemli başarılarından biri de 2025 yılında Monaco'da Beatriz Ferreira’yla karşılaşması oldu.

Turhan, rakibini tamı tamına beşinci rauntta mağlup ederek IBF kadınlar hafif sıklet dünya şampiyonu oldu. Tüm bu başarıları boks severler tarafından yakından takip edilmeye ise devam ediyor.

ELİF NUR TURHAN MAÇI OLDU MU?

Elif Nur Turhan ile Alycia Baumgarder arasındaki dünya şampiyonluğu karşılaşması 8 Kasım 2026’da gerçekleşti. ABD’li boksör ile ringe çıkan Elif Nur Turan rakibiyle toplam da 10 raunt boyunca ringde kaldılar. Karşılaşma boyunca etkili bir performans gerçekleştiren iki sporcu, Dünya Şampiyonluğu için yarıştı.

Ancak 100-90 hakem değerlendirmesinin sonucunda ABD’li boksör Elif Nur Turan’ı mağlup ederek IBF Hafif Sıklet Dünya Şampiyonluğu kemerinin sahibi oldu.