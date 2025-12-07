Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
12°
Spor
Editor
 | Baran Aksoy

Elif Nur Turhan dünya şampiyonu oldu

Elif Nur Turhan, IBF Hafif Siklet Dünya Şampiyonluğu mçaında Beatriz Ferreira’yı 5. rauntta teknik nakavtla (TKO) mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Elif Nur Turhan dünya şampiyonu oldu
Profesyonel boksör Elif Nur Turhan, IBF Hafif Siklet Dünya Şampiyonluğu unvan maçında yenilgisiz şampiyon Beatriz Ferreira’yı 5. rauntta teknik nakavtla (TKO) mağlup ederek oldu.

"Altın Türk Savaşçısı" lakaplı Turhan, profesyonel kariyerindeki 12. maçını da kazanarak yenilmezlik serisini sürdürdü ve rakibi Ferreira’ya kariyerindeki ilk mağlubiyeti yaşattı.

"BU BAYRAĞI KADINLAR İÇİN TAŞIYACAĞIM"

Maç sonrası açıklamalar yapan Elif Nur Turhan, 3 yıldır tüm yaşamını bu maça adadığını belirterek şunları söyledi:

"Bu an için çok sıkı antrenman yaptık. Antrenmanda kelimenin tam anlamıyla savaşa girdik ve burada da savaşa girdik. Üç yıl boyunca çok çalıştım. Her antrenmanda ağladım, o kadar zorlandım. Bu an, Dünya Şampiyonu olmak içindi."

Elif Nur Turhan dünya şampiyonu oldu

"BİZ DE ERKEKLER KADAR SAVAŞÇIYIZ"

Kadın sporculara dair önyargıları yıkmak istediğini vurgulayan Turhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Kadınların erkekler kadar sert dövüşebileceğini göstermek için elimden gelen her şeyi yaptım. Biz de erkekler kadar savaşçıyız ve bu bayrağı kadınlar için taşıyacağım. Elhamdulillah"

