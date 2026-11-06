Emre Belözoğlu’nun eşi kim, ne iş yapıyor? Emre Belözoğlu ve Tuğba Gürevin'in çocuğu var mı, kaç tane?

Eski Fenerbahçe futbolcusu olan Emre Belözoğlu'nun özel hayatı sevenleri tarafından gündeme taşındı. Uzun yıllardır evli olan eşi ile ilişkisi ise sevenlerinin yakın takibinde.

EMRE BELÖZOĞLU’NUN EŞİ KİM, NE İŞ YAPIYOR?

Emre Belözoğlu, Tuğba Gürevin ile evlidir.

Tuğba Gürevin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü'nde tamamladıktan sonra reklamcılık ve iletişim alanında çalıştı.

Çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ile yakından ilgilenen isim sosyal medyada bazı kanallarda ekran karşısına çıkıyor. Aslıhan Turan'ın kanalında birçok kez misafir olan isim samimiyeti ile beğeni topladı.

EMRE BELÖZOĞLU TUĞBA GÜREVİN'İN ÇOCUĞU VAR MI?

Güzel isim Tuğba Gürevin'in Emre Belözoğlu ile olan evliliğinden üç çocuğu bulunmaktadır. Ailesi ile vakit geçiren Tuğba Belözoğlu'nun kilitli olan bir Instagram hesabı bulunmakta. Özel hayatını kamuoyu ile paylaşmayı tercih etmemesi ile biliniyor.

TUĞBA GÜREVİN BELÖZOĞLU'NUN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Çiftin evliliğinden 3 çocuğu bulunmaktadır. Genelde ailesi ile vakit geçiren Belözoğlu ailesinin paylaştığı fotoğraflar ise beğeni yağmuruna tutuluyor.