Diriliş Ertuğrul dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Engin Altan Düzyatan, babası Mevlan Düzyatan'ı kaybetti. Babasının hayatını kaybettiği haberleriyle magazin gündeminde geniş yankı uyandıran Engin Altan Düzyatan, kısa sürede büyük ses getirdi. Ünlü oyuncunun babasının özel hayatı da araştırılmaya başlandı. Aldığı acı haberle sarsılan Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan'ın kim olduğu da merak edildi. Ünlü oyuncunun babasının neden öldüğü ve kaç yaşında olduğu da merak edilenler arasında yer aldı. Peki, Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan kimdir? Mevlan Düzyatan kaç yaşındaydı? Mevlan Düzyatan neden öldü? Mevlan Düzyatan hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Mevlan Düzyatan'a dair bilinmeyenler...

MEVLAN DÜZYATAN KİMDİR?

Mevlan Düzyatan, Engin Altan Düzyatan'ın babasıdır. İş dünyasındaki yöneticilik figürüyle birçok başarılı projeye imza atan Düzyatan, uzun yıllar boyunca Karşıyaka Spor Kulübünde üstlendiği görevlerle tanınmıştır. Düzyatan, ilkokul eğitimini İzmir'in Bayraklı ilçesinde tamamlamıştır. Daha sonra ortaokulu başarıyla tamamlayan Düzyatan lise öğrenimini ise Karşıyaka Lisesinde okuyarak sonlandırmıştır.

Yükseköğrenimini İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde eğitim alarak tamamlayan Mevlan Düzyatan, meslek hayatı boyunca çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Spor yöneticiliği alanında da uzun yıllar faaliyet gösteren Düzyatan, 1975 yılında Karşıyaka Spor Kulübü'nde yöneticilik yapmaya başlamıştır.

Mevlan Düzyatan, 1975 yılından 2005 yılına kadar yaklaşık 30 sene boyunca Karşıyaka Spor Kulübü'nün farklı yönetim kademelerinde görev almıştır. Bu süreçte yönetim kurulu üyeliği, mali işlerden sorumlu başkan yardımcılığı ve genel sekreterlik gibi görevler üstlenen Düzyatan, ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası olarak da tanınıyordu.

MEVLAN DÜZYATAN KAÇ YAŞINDAYDI, NEDEN ÖLDÜ?

İş hayatındaki başarılı kariyeri, spor sevgisi ve memleketi İzmir'e olan düşkünlüğüyle dikkat çeken Mevlan Düzyatan, 10 Kasım 1938 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Şimdilerde hayatını kaybettiği haberlerle magazin dünyasında yer alan Düzyatan 87 yaşındaydı. Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan'ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Engin Altan Düzyatan, paylaşımında; "Sevgili babamız Mevlan Düzyatan’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz." ifadelerine yer verdi. Mevlan Düzyatan'ın hangi nedenle hayatını kaybettiğine ilişkin ise paylaşılan bilgilerde bir açıklama bulunmadı.

Diğer yandan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, yaptığı açıklamada damadı Engin Altan Düzyatan'ın acı gününe şu sözlerle ortak oldu:

"Bugün ailemizden sevdiğimiz bir insanı uğurlamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Sevgili oğlumuz Engin Altan Düzyatan’ın kıymetli babası Mevlan Düzyatan’ı kaybetmenin derin acısı içerisindeyiz.

Başta sevgili oğlumuz Engin Altan Düzyatan olmak üzere tüm ailemizin acısını yürekten paylaşıyor, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum."

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU!

Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan'ın cenaze programı da belli oldu. Engin Altan Düzyatan'ın yaptığı açıklamada babasının cenazesinin 25 Ekim Pazar günü öğle namazının ardından Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi. Mevlan Düzyatan'ın cenazesinin daha sonra Çeşme Çakabey Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.