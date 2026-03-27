ATV ekranlarının sevilen programı “Esra Erol’da” büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Gündüz kuşağının sevilen isimleri arasında yer alan Esra Erol, hem özel hayatıyla hem de başarılı sunuculuğuyla adından söz ettiriyor. Ekranların sevilen yüzü Esra Erol kaç TL maaş aldığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Sunuculuk kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Esra Erol’un gerçek adının ne olduğu da araştırılıyor. Peki, Esra Erol kaç TL maaş alıyor? Esra Erol’un gerçek adı ne? Esra Erol hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Esra Erol’un maaşına dair bilinmeyenler…

ESRA EROL KAÇ TL MAAŞ ALIYOR?

Evlilik programlarıyla büyük bir ün kazanan Esra Erol, milyonlarca izleyicisiyle ekranlara damga vuruyor. Ekran yolculuğuna ‘Esra Erol’da’ programıyla devam eden ünlü sunucunun kaç TL maaş kazandığına dair iddialar yıllar içinde değişiklikler gösteriyor. 2015 yılından bu yana Esra Erol’da programının sunuculuğunu üstlenen Erol’un yüksek kazançlar elde ettiği söyleniyor.

Esra Erol’un kaç TL maaş kazandığına dair güncel ve kesin maaş bilgileri kamuoyunda yer almıyor. Ünlü sunucunun ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktığı Esra Erol’da programından geçtiğimiz yıllarda aylık 3.000.000 TL aldığı iddia ediliyordu. Yalnızca hafta için program yapan Erol’un, günlük 200.000 - 250.000 TL kazandığı tahmin ediliyor. Ünlü sunucunun kaç TL maaş aldığına dair kesin bir bilgi bulunmasa da televizyon dünyasındaki en yüksek maaşlardan birini aldığı düşünülüyor.

ESRA EROL’UN GERÇEK ADI NE?

ATV ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol’un tam ve gerçek adı Esra Erol Özbir’dir. Türk televizyon dünyasının sevilen yüzlerinden biri olan Esra Erol, 12 Mayıs 1982 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 5 kız çocuğunun ortancası olarak dünyaya gelen Erol, aslen Sinoplu’dur. 4 kız kardeşe sahip olan Erol’un kız kardeşleri Pervin, Filiz, Eda ve Bihter’dir. İlkokul ve ortaokul eğitimini başarıyla tamamlayan Erol, Kütahya’da bir lisede çini seramik tasarımı okudu. Maltepe Üniversitesi'nde diksiyon ve sunuculuk dersi alan Esra Erol, daha sonra yükseköğrenimini Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde tamamladı.

Esra Erol, ilk olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan “Turkuaz” programıyla adını duyurdu. Daha sonra Flash TV'de “Dest-i İzdivaç” programıyla evlilik programı sunmaya başladı. Kısa sürede ulusal kanalların tanınan ve sevilen yüzlerinden olan Erol, yıllar içinde kendine özgü üslubu, tarafsız duruşu ve güçlü ekran hakimiyetiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Televizyon kariyerine çeşitli programlarda sunuculuk yaparak başlayan Esra Erol, 2007’den bu yana özellikle gündüz kuşağının vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Şimdilerde ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya devam eden “Esra Erol’da” programında sunuculuk yapmaya devam eden başarılı sunucu büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ediyor.