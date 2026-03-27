Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Biyografi
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Orhan Esen kimdir? Orhan Esen öldü mü?

Türk sanat müziği, arabesk ve fantezi müziğinin usta ismi, besteci ve müzik öğretmeni Orhan Esen hayatını kaybetti. Vefat haberini, Esen’in yeğeni sosyal medya hesabından duyurdu. Peki Orhan Esen kimdir? Orhan Esen neden öldü?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 11:53

Müzik dünyası, değerli bir sanatçısını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Besteleri ve eğitimci kimliğiyle tanınan Orhan Esen, sevenlerini hüzne boğdu. İşte ‘Orhan Esen kimdir? Orhan Esen neden öldü?’ sorularının cevapları.

HABERİN ÖZETİ

Orhan Esen kimdir? Orhan Esen öldü mü?

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
ORHAN ESEN HAYATINI KAYBETTİ

arabesk ve fantezi müziğinin usta ismi, besteci ve müzik öğretmeni Orhan Esen vefat etti. Ölüm haberi, Esen'in yeğeni tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Peki, Orhan Esen kimdir ve ölüm nedeni nedir?

"Kalp krizinden kaybettik"

Esen’in yeğeni, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dayım Orhan Esen’i kalp krizinden kaybettik. Tüm sevenlerine buradan duyuruyorum.” ifadelerini kullandı.

ORHAN ESEN KİMDİR?

5 Mart 1965’te Ankara’da doğan Orhan Esen, müzikle iç içe bir ailede büyüdü. Babası Mustafa Esen, keman virtüözü olarak tanınıyordu.

Küçük yaşlardan itibaren müzik eğitimi alan Esen, ud, kanun, ritimli saz, bağlama ve piyano gibi birçok enstrümanı çalmayı öğrendi. Vokal yeteneğini enstrüman bilgisiyle birleştiren sanatçı, güçlü sesiyle kısa sürede dikkat çekti ve Ankara’nın müzik çevrelerinde adını duyurmaya başladı. Disiplinli çalışması, profesyonel kariyerinin temelini oluşturdu.

Müzik yolculuğuna henüz 13 yaşında yaptığı ilk bestesiyle adım atan Orhan Esen, yeteneğini küçük yaşta kanıtladı. Kariyerinde dönüm noktası, 1980 yılında Ankara’da katıldığı bir ses yarışmasında birincilik elde etmesi oldu. Bu başarı, onu profesyonel sahnelerin aranan isimlerinden biri haline getirdi.

Duygusal yorumu ve sahne hakimiyetiyle tanınan Esen, arabesk ve diğer pek çok müzik türünde eserler üretti. Müziği teknik disiplinle harmanlayan sanatçı, kendine özgü tarzıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı ve türünün usta isimleri arasında yerini sağlamlaştırdı.

ORHAN ESEN NEDEN ÖLDÜ?

Ankara Demetevler'deki evinde akşam saatlerinde aniden rahatsızlanan Orhan Esen, geçirdiği sonucu yaşamını yitirdi. Aileye yakın kaynaklar da bu bilgiyi doğruladı.

Vefat haberinin ardından sosyal medya taziye mesajlarıyla doldu. Mütevazı kişiliği ve üretkenliğiyle tanınan Esen, meslektaşları ve dinleyicileri tarafından “müziğe adanmış bir ömür” olarak anılıyor. Onun kaybı, özellikle arabesk müzik camiasında derin bir boşluk oluşturdu.

Çocuk yaşta başlayan müzik serüvenini başarılarla taçlandıran Orhan Esen, arabesk müziğe kazandırdığı eserleriyle dinleyicilerinin kalbinde yaşamaya devam edecek.

ETİKETLER
#kalp krizi
#türk sanat müziği
#Arabesk Müzik
#Orhan Esen
#Müzik Bestecisi
#Müzik Öğretmeni
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.