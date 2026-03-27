Müzik dünyası, değerli bir sanatçısını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Besteleri ve eğitimci kimliğiyle tanınan Orhan Esen, sevenlerini hüzne boğdu. İşte ‘Orhan Esen kimdir? Orhan Esen neden öldü?’ sorularının cevapları.

HABERİN ÖZETİ Orhan Esen kimdir? Orhan Esen öldü mü? Türk sanat müziği, arabesk ve fantezi müziğinin usta ismi, besteci ve müzik öğretmeni Orhan Esen kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Orhan Esen, 5 Mart 1965'te Ankara'da doğdu. Müziğe 13 yaşında ilk bestesiyle adım attı ve 1980'de bir ses yarışmasında birinci oldu. Ud, kanun, ritimli saz, bağlama ve piyano gibi birçok enstrümanı çalmayı öğrendi. Ankara Demetevler'deki evinde akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

ORHAN ESEN HAYATINI KAYBETTİ

Türk sanat müziği, arabesk ve fantezi müziğinin usta ismi, besteci ve müzik öğretmeni Orhan Esen vefat etti. Ölüm haberi, Esen’in yeğeni tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Peki, Orhan Esen kimdir ve ölüm nedeni nedir?

"Kalp krizinden kaybettik"

Esen’in yeğeni, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dayım Orhan Esen’i kalp krizinden kaybettik. Tüm sevenlerine buradan duyuruyorum.” ifadelerini kullandı.

ORHAN ESEN KİMDİR?

5 Mart 1965’te Ankara’da doğan Orhan Esen, müzikle iç içe bir ailede büyüdü. Babası Mustafa Esen, keman virtüözü olarak tanınıyordu.

Küçük yaşlardan itibaren müzik eğitimi alan Esen, ud, kanun, ritimli saz, bağlama ve piyano gibi birçok enstrümanı çalmayı öğrendi. Vokal yeteneğini enstrüman bilgisiyle birleştiren sanatçı, güçlü sesiyle kısa sürede dikkat çekti ve Ankara’nın müzik çevrelerinde adını duyurmaya başladı. Disiplinli çalışması, profesyonel kariyerinin temelini oluşturdu.

Müzik yolculuğuna henüz 13 yaşında yaptığı ilk bestesiyle adım atan Orhan Esen, yeteneğini küçük yaşta kanıtladı. Kariyerinde dönüm noktası, 1980 yılında Ankara’da katıldığı bir ses yarışmasında birincilik elde etmesi oldu. Bu başarı, onu profesyonel sahnelerin aranan isimlerinden biri haline getirdi.

Duygusal yorumu ve sahne hakimiyetiyle tanınan Esen, arabesk ve diğer pek çok müzik türünde eserler üretti. Müziği teknik disiplinle harmanlayan sanatçı, kendine özgü tarzıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı ve türünün usta isimleri arasında yerini sağlamlaştırdı.

ORHAN ESEN NEDEN ÖLDÜ?

Ankara Demetevler’deki evinde akşam saatlerinde aniden rahatsızlanan Orhan Esen, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Aileye yakın kaynaklar da bu bilgiyi doğruladı.

Vefat haberinin ardından sosyal medya taziye mesajlarıyla doldu. Mütevazı kişiliği ve üretkenliğiyle tanınan Esen, meslektaşları ve dinleyicileri tarafından “müziğe adanmış bir ömür” olarak anılıyor. Onun kaybı, özellikle arabesk müzik camiasında derin bir boşluk oluşturdu.

Çocuk yaşta başlayan müzik serüvenini başarılarla taçlandıran Orhan Esen, arabesk müziğe kazandırdığı eserleriyle dinleyicilerinin kalbinde yaşamaya devam edecek.