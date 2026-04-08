Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Biyografi
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Eşref Rüya dizisinde Gülümser Aygün'ü oynayan Zeynep Eronat kimdir? Zeynep Eronat kaç yaşında, evli mi? Zeynep Eronat'ın oynadığı diziler

Eşref Rüya dizisine Gülümser Aygün karakteriyle gizem katacak olan usta oyuncu Zeynep Eronat, bu akşam Kanal D ekranlarındaki ilk rolünü sergileyecek. Eşref Rüya dizisi oyuncusu Zeynep Eronat, 40. bölümle beraber ekranlarda kendini gösterecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 16:03
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 16:15

'nin sevilen dizilerinden olan 'nın oyuncu kadrosuna ekranların usta ismi Zeynep Eronat geliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve izleyiciyi kendine çeken senaryosuyla; reytinglerde üst sıralarda yerini almayı başaran Eşref Rüya, yeni bölümüyle bu akşam sevenlerinin karşısına çıkıyor. Heyecan dolu bölümüyle bu akşam TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Eşref Rüya, yeni sürpriz oyuncusu Zeynep Eronat ile izleyiciyi şaşırtacak. Eşref Rüya dizisine yeni bir renk katmaya gelen Zeynep Eronat'ın gizemli rolü şimdiden merak konusu oldu. Peki Eşref Rüya dizisi kadrosuna dahil olan usta oyuncu Zeynep Eronat nasıl bir karakterle hikayedeki yerini alacak? Eşref Rüya dizisinin önemli karakterlerinden olması beklenen Gülümser Aygün'ü üstlenen Zeynep Eronat kimdir, hangi dizilerde oynadı?

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 48 saniyeye düşürüldü.
Kanal D'nin dizisi Eşref Rüya'ya usta oyuncu Zeynep Eronat, Gülümser Aygün karakteriyle dahil oluyor.
Zeynep Eronat, dizide dışarıdan sert ve olgun görünen ancak geçmişte kaybettiği çocuğunun acısını yaşayan Gülümser Aygün karakterini canlandıracak.
1963 doğumlu Zeynep Eronat, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü bitirmiş ve birçok önemli projede yer almıştır.
Eronat'ın rol aldığı bilinen diziler arasında Yalan, Yüzleşme, Dostlar Mahallesi, Hayatımın Aşkı, Kızılelma, Karakol, Nehir, Sensiz Olmuyor, Türkmen Düğünü, Ablam Böyle İstedi, Serseri, Vasiyet, Baykuşların Saltanatı, Köstebek, Cafe Casablanca, Issızlığın Ortası bulunmaktadır.
Ayrıca Ben Bu Cihana Sığmazam, Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası, Kızılelma: Bir Fetih Öyküsü, Sil Baştan Kaynanam, Uzak Şehrin Masalı, Kırmızı Oda, Yüzleşme, Dostlar Mahallesi, O Hayat Benim, Kızıl Elma, Karakol, Al Yazmalım, Kapalıçarşı, Parmaklıklar Ardında, Hayattan Korkma, Sıla, Sensiz Olmuyor, Sen Ne Dilersen, Nehir, Körfez Ateşi, Köpek, Yağmur Zamanı, Türkmen Düğünü, Ablam Böyle İstedi, Serseri, Neredesin Firuze, Mustafa Hakkında Herşey, Fişgittin Bey, Ben Bir İnsan, Asmalı Konak, Vasiyet, Baykuşların Saltanatı, Köstebek, Cafe Casablanca ve Issızlığın Ortası gibi yapımlarda da rol almıştır.
Bilgi Okunma süresi 48 saniyeye düşürüldü.

EŞREF RÜYA DİZİSİNE KATILAN GÜLÜMSER AYGÜN KARAKTERİNİN HİKAYESİ NE?

Eşref Rüya dizisi 40. bölüm fragmanındaki bir kesitte yer verilen Gülümser Aygün karakteri, dizi daha yayınlanmadan araştırılmaya başlandı. Eşref Rüya dizisinin oyuncu kadrosuna yeni dahil olan Zeynep Eronat'ın Gülümser Aygün olarak ekrana çıkacağı yeni rolü izleyicileri meraklandırdı.

Dışarıdan bakıldığında olgun, sert ve katı görünen ancak, bu güçlü duruşun arkasında yıllar önce kaybettiği çocuğunun dinmeyen acısını yaşamaya devam eden bir anne vardır.

Eşref Rüya dizisine duygusal anlamda yoğunluk katması beklenen Gülümser Aygün karakteri bu akşam ilk kez TV ekranlarında izleyiciyle tanışacak.

EŞREF RÜYA DİZİSİ GÜLÜMSER AYGÜN KİMDİR? GÜLÜMSER AYGÜN'Ü OYNAYAN ZEYNEP ERONAT KİMDİR?

Kanal D'nin iddialı yapımı Eşref Rüya dizisi oyuncusu Zeynep Eronat, 1963 yılında İstanbul'da doğmuştur. En masumane olduğu çocukluk zamanını babasının mesleğinden ötürü ülkemizin çeşitli illerinde geçiren Zeynep Eronat, 13 yaşından itibaren Ankara'da yaşamaya başlamıştır.

Ünirversiteyi ise 1981'de Ankara Devlet Konservatuvarı'nın Tiyatro bölümünü okuyarak bitiren Eronat, üniversite sonrasında Cüneyt Gökçer, Semih Sergen, Bozkurt Kuruç, Lemi Bilgin gibi usta isimlerden oyunculuk eğitimi aldı.

O sene içeriisnde Bursa Devlet Tiyatrosu'na stajyer olarak atanan Zeynep Eronat'ın 1987 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayini çıktı. Zeynep Eronat'ın en önemli projelerinden olan Asmalı Konak, Neredesin Firuze, Mustafa Hakkında Her şey, Sen Ne Dilersen gibi yapımlarda rol aldı.

ZEYNEP ERONAT EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Kaynaklarda elde edilen verilere göre; ünlü oyuncu Zeynep Eronat'ın şu anda evli olup olmadığına yönelik güncel ve net bir bilgiye rastlanmamaktadar. Fakat, geçmişte verdiği bir ropörtajda iki kez evlendiğini ve eşlerinin istememesinden dolayı hamile kalmadığını belirtmiştir.

ZEYNEP ERONAT HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

62 yaşındaki usta oyuncu Zeynep Eronat, televizyon ekranlarında Yalan, Yüzleşme, Dostlar Mahallesi, Hayatımın Aşkı, Kızılelma, Karakol, Nehir, Sensiz Olmuyor, Türkmen Düğünü, Ablam Böyle İstedi, Serseri, Vasiyet, Baykuşların Saltanatı, Köstebek, Cafe Casablanca, Issızlığın Ortası dizilerinde etkin karakterlerde rol aldı.

ZEYNEP ERONAT'IN SİNEMA FİLMLERİ:

Dizi AdıYayın YılıKarakter Adı
Ben Bu Cihana Sığmazam2023Cemile
Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası2023
Kızılelma: Bir Fetih Öyküsü2023
Sil Baştan Kaynanam2022
Uzak Şehrin Masalı2021Aliye
Kırmızı Oda2021Gümüş Teyze
Yüzleşme2019Songül Kalenderoğlu
Dostlar Mahallesi2017Neriman
O Hayat Benim2015Mücella
Kızıl Elma2014Meryem Kadıoğlu
Karakol2011Cinayet Masası Polisi Leyla
Al Yazmalım2011Fatma Avcı
Kapalıçarşı2009-2010Feraye
Parmaklıklar Ardında2008-2010Ziynet Kara
Hayattan Korkma2007Zehra
Sıla2006-2007Bedar
Sensiz Olmuyor2005Handan
Sen Ne Dilersen2005Eftimya
Nehir2005Melek
Körfez Ateşi2005Seslendirme
Köpek2005Hayriye
Yağmur Zamanı2004
Türkmen Düğünü2004
Ablam Böyle İstedi2004Nermin
Serseri2003Zehra
Neredesin Firuze2003Sansar
Mustafa Hakkında Herşey2003Selda
Fişgittin Bey2003
Ben Bir İnsan2002
Asmalı Konak2002Piraye
Vasiyet2001Didar
Baykuşların Saltanatı2000
Köstebek1999Necef
Cafe Casablanca1996
Issızlığın Ortası1991
ETİKETLER
#kanal d
#Eşref Rüya
#Dizi Oyuncusu
#Zeynep Eronat
#Gülümser Aygün
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.