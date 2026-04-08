Kanal D'nin sevilen dizilerinden olan Eşref Rüya'nın oyuncu kadrosuna ekranların usta ismi Zeynep Eronat geliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve izleyiciyi kendine çeken senaryosuyla; reytinglerde üst sıralarda yerini almayı başaran Eşref Rüya, yeni bölümüyle bu akşam sevenlerinin karşısına çıkıyor. Heyecan dolu bölümüyle bu akşam TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Eşref Rüya, yeni sürpriz oyuncusu Zeynep Eronat ile izleyiciyi şaşırtacak. Eşref Rüya dizisine yeni bir renk katmaya gelen Zeynep Eronat'ın gizemli rolü şimdiden merak konusu oldu. Peki Eşref Rüya dizisi kadrosuna dahil olan usta oyuncu Zeynep Eronat nasıl bir karakterle hikayedeki yerini alacak? Eşref Rüya dizisinin önemli karakterlerinden olması beklenen Gülümser Aygün'ü üstlenen Zeynep Eronat kimdir, hangi dizilerde oynadı?

HABERİN ÖZETİ Eşref Rüya dizisinde Gülümser Aygün'ü oynayan Zeynep Eronat kimdir? Zeynep Eronat kaç yaşında, evli mi? Zeynep Eronat'ın oynadığı diziler Kanal D'nin dizisi Eşref Rüya'ya usta oyuncu Zeynep Eronat, Gülümser Aygün karakteriyle dahil oluyor. Zeynep Eronat, dizide dışarıdan sert ve olgun görünen ancak geçmişte kaybettiği çocuğunun acısını yaşayan Gülümser Aygün karakterini canlandıracak. 1963 doğumlu Zeynep Eronat, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü bitirmiş ve birçok önemli projede yer almıştır. Eronat'ın rol aldığı bilinen diziler arasında Yalan, Yüzleşme, Dostlar Mahallesi, Hayatımın Aşkı, Kızılelma, Karakol, Nehir, Sensiz Olmuyor, Türkmen Düğünü, Ablam Böyle İstedi, Serseri, Vasiyet, Baykuşların Saltanatı, Köstebek, Cafe Casablanca, Issızlığın Ortası bulunmaktadır. Ayrıca Ben Bu Cihana Sığmazam, Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası, Kızılelma: Bir Fetih Öyküsü, Sil Baştan Kaynanam, Uzak Şehrin Masalı, Kırmızı Oda, Yüzleşme, Dostlar Mahallesi, O Hayat Benim, Kızıl Elma, Karakol, Al Yazmalım, Kapalıçarşı, Parmaklıklar Ardında, Hayattan Korkma, Sıla, Sensiz Olmuyor, Sen Ne Dilersen, Nehir, Körfez Ateşi, Köpek, Yağmur Zamanı, Türkmen Düğünü, Ablam Böyle İstedi, Serseri, Neredesin Firuze, Mustafa Hakkında Herşey, Fişgittin Bey, Ben Bir İnsan, Asmalı Konak, Vasiyet, Baykuşların Saltanatı, Köstebek, Cafe Casablanca ve Issızlığın Ortası gibi yapımlarda da rol almıştır.

EŞREF RÜYA DİZİSİNE KATILAN GÜLÜMSER AYGÜN KARAKTERİNİN HİKAYESİ NE?

Eşref Rüya dizisi 40. bölüm fragmanındaki bir kesitte yer verilen Gülümser Aygün karakteri, dizi daha yayınlanmadan araştırılmaya başlandı. Eşref Rüya dizisinin oyuncu kadrosuna yeni dahil olan Zeynep Eronat'ın Gülümser Aygün olarak ekrana çıkacağı yeni rolü izleyicileri meraklandırdı.

Dışarıdan bakıldığında olgun, sert ve katı görünen ancak, bu güçlü duruşun arkasında yıllar önce kaybettiği çocuğunun dinmeyen acısını yaşamaya devam eden bir anne vardır.

Eşref Rüya dizisine duygusal anlamda yoğunluk katması beklenen Gülümser Aygün karakteri bu akşam ilk kez TV ekranlarında izleyiciyle tanışacak.

EŞREF RÜYA DİZİSİ GÜLÜMSER AYGÜN KİMDİR? GÜLÜMSER AYGÜN'Ü OYNAYAN ZEYNEP ERONAT KİMDİR?

Kanal D'nin iddialı yapımı Eşref Rüya dizisi oyuncusu Zeynep Eronat, 1963 yılında İstanbul'da doğmuştur. En masumane olduğu çocukluk zamanını babasının mesleğinden ötürü ülkemizin çeşitli illerinde geçiren Zeynep Eronat, 13 yaşından itibaren Ankara'da yaşamaya başlamıştır.

Ünirversiteyi ise 1981'de Ankara Devlet Konservatuvarı'nın Tiyatro bölümünü okuyarak bitiren Eronat, üniversite sonrasında Cüneyt Gökçer, Semih Sergen, Bozkurt Kuruç, Lemi Bilgin gibi usta isimlerden oyunculuk eğitimi aldı.

O sene içeriisnde Bursa Devlet Tiyatrosu'na stajyer olarak atanan Zeynep Eronat'ın 1987 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayini çıktı. Zeynep Eronat'ın en önemli projelerinden olan Asmalı Konak, Neredesin Firuze, Mustafa Hakkında Her şey, Sen Ne Dilersen gibi yapımlarda rol aldı.

ZEYNEP ERONAT EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Kaynaklarda elde edilen verilere göre; ünlü oyuncu Zeynep Eronat'ın şu anda evli olup olmadığına yönelik güncel ve net bir bilgiye rastlanmamaktadar. Fakat, geçmişte verdiği bir ropörtajda iki kez evlendiğini ve eşlerinin istememesinden dolayı hamile kalmadığını belirtmiştir.

ZEYNEP ERONAT HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

62 yaşındaki usta oyuncu Zeynep Eronat, televizyon ekranlarında Yalan, Yüzleşme, Dostlar Mahallesi, Hayatımın Aşkı, Kızılelma, Karakol, Nehir, Sensiz Olmuyor, Türkmen Düğünü, Ablam Böyle İstedi, Serseri, Vasiyet, Baykuşların Saltanatı, Köstebek, Cafe Casablanca, Issızlığın Ortası dizilerinde etkin karakterlerde rol aldı.

