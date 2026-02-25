Eşref Rüya dizisinin oyuncu kadrosuna katılan Erol Babaloğlu, oynadığı karakterle adından söz ettirdi. Değişen imajıyla sosyal medyanın gündemine oturan ünlü oyuncu, oynadığı Ölü Yaşar rolüyle dikkatleri üzerine çekti. Eşref’in karşısına çıkacak olan yeni düşman Ölü Yaşar, Yetimlere ve Eşref Tek’e büyük sorunlar çıkaracak. Peki, Eşref Rüya’da Ölü Yaşar kimdir? Ölü Yaşar’ı oynayan Erol Babaloğlu kimdir hangi dizilerde oynadı?

EŞREF RÜYA’DA ÖLÜ YAŞAR KİMDİR?

Erol Babaloğlu’nun Eşref Rüya yeni bölümünde Ölü Yaşar karakteriyle yer aldı. Ünlü oyuncunun oynadığı Ölü Yaşar, İhtiyar’a derin bir minnet borcu olan ve sınırları zorlayan karanlık bir geçmişe sahip gerçek bir psikopattır. Soğukkanlılığı ve öngörülemez hamleleriyle dengeleri değiştirmesi beklenen Ölü Yaşar, dizinin tansiyonunu yukarı taşıyacak bir kişiliğe sahiptir.

ÖLÜ YAŞAR’I OYNAYAN EROL BABALOĞLU KİMDİR?

22 Haziran 1977 yılında dünyaya gelen Erol Babaloğlu, Cağaloğu Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İilşkiler bölümünden mezun oldu. 1996-1999 yılları arasında Şahika Tekand'ın yönetiği Stüdio Oyuncuları'nda "Tiyatro ve Oyunculuk" eğitimi aldı. 1999 - 2002 yılları arasında, İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda ve Tiyatro Araştırma Laboratuvarı'nda oyunculuk yaptı.

4. Uluslararası Tiyatro Olimpiyatları, Epidaurus Festivali, Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali başta olmak üzere çeşitli festivallerde sahneye çıktı. Uzun yıllar Beklan Algan ve Ayla Algan'ın yanı sıra Mehmet Ulusoy, Kenan Işık, Theodoros Terzopoulos gibi yönetmenlerle çalıştı.

Sinema ve televizyon projelerinde de rol alan oyuncu, aynı zamanda yönetici ve eğitimci olarak Tiyatro Araştırma Laboratuvarı'nda (TAL) çalışmalarını sürdürmektedir.

EROL BABALOĞLU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Eşref Rüya - 2026- - Ölü Yaşar

Kaosun Anatomisi - 2025 (Kenan)

Gözleri KaraDeniz - 2025 (Sado)

Kızıl Goncalar - 2025 (Rıza)

Hudutsuz Sevda - 2024-2025 (Mithat)

Çırak - 2024 (Şehmuz)

Dengeler: Biri Olmak - 2024 (İlyas Kargı)

Gaddar - 2024 (Patron)

Deneme Çekimi - 2023

Aktris - 2023 (Serkan)

Arayış - 2023

Ömer - 2023 - Kamil

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2020 - Yavuz Sincanlı

Alayına İsyan - 2009 - (Barudi Kasım)

Pars: Narkoterör - 2008 (Barudi Kasım)

Kader - 2007 (Mennan)

Arapsaçı - 2004

Cennet Mahallesi - 2004-2005 - (20. ve 59. bölüm)

Hayat Bilgisi - 2003

Bilincin Haritası - 2002

Tatlı Hayat - 2001

Üzgünüm Leyla - 2000

Ruhsar - 1999