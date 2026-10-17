Fatoş Seğmen, 2004 Türkiye güzellik yarışmasında ikinci olmasıyla tanınmış, ilerleyen yıllarda özel hayatıyla da gündeme gelmişti. Seğmen’in eşi Bülent Erdoğan, 31 Ağustos 2025’te hayatını kaybetti. Alya Erdoğan’ın babası olan Bülent Erdoğan’ın yaşamı, mesleği ve ölümüne ilişkin ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Bülent Erdoğan kimdir, ne iş yapıyordu ve ne zaman öldü?

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HABERİN ÖZETİ Fatoş Seğmen’in eşi Bülent Erdoğan kimdir? Bülent Erdoğan ne zaman öldü? Eski Türkiye güzeli Fatoş Seğmen'in eşi iş insanı Bülent Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede 52 yaşında yaşamını yitirdi. 1973 yılında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde doğan Bülent Erdoğan, çocuk yaşta gittiği Almanya'nın Mannheim kentinde inşaat taahhüt işleri yaparak tanınan bir iş insanı oldu. Erdoğan, yaşadığı rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede 31 Ağustos 2025'te 52 yaşında hayatını kaybetti. Fatoş Seğmen ile evli olan Bülent Erdoğan'ın Alya Erdoğan adında bir kızı bulunuyordu. Aile, 2026 yılında kızları Alya Erdoğan'ın vefat haberiyle yeniden gündeme geldi.

BÜLENT ERDOĞAN KİMDİR?

Fatoş Seğmen'in eşi iş insanı Bülent Erdoğan, 1973 yılında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde doğdu. Çocuk yaşta Almanya'ya giden Erdoğan, burada inşaat taahhüt işleri yaparak ticari hayatına başladı ve Mannheim'ın tanınan iş insanlarından biri haline geldi.

Bülent Erdoğan, yaşadığı rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede 31 Ağustos 2025 günü 52 yaşında hayatını kaybetti. Malatya Yeşilyurt doğumlu olan Erdoğan'ın vefatı, memleketinde üzüntüyle karşılandı.

BÜLENT ERDOĞAN NE ZAMAN ÖLDÜ?

Bülent Erdoğan, 31 Ağustos 2025’te, 52 yaşında hayatını kaybetti. Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Erdoğan’ın vefatı, memleketi Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde üzüntüyle karşılandı.

Eski Türkiye güzeli Fatoş Seğmen ile evliliğinden Alya Erdoğan adında bir kızı bulunan Bülent Erdoğan, ailesiyle birlikte özel hayatını gözlerden uzak sürdürüyordu. Erdoğan’ın vefatının ardından eşi Fatoş Seğmen ve kızı Alya Erdoğan’ın hayatı da merak konusu oldu. Aile, 2026 yılında Alya Erdoğan’ın vefat haberiyle bir kez daha gündeme geldi.