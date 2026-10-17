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Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 13:05
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 13:32

Eski Türkiye güzeli Fatoş Seğmen ikinci büyük acıyı yaşadı! Eşinin ardından kızını da kaybetti

2004 Türkiye güzeli Fatoş Seğmen, geçtiğimiz yıl eşi Bülent Erdoğan’ı kaybetmesinin ardından bu kez kızı Alya Erdoğan’ın vefat haberiyle yıkıldı. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran eski Türkiye güzeli, kızına yönelik duygusal sözleriyle yürekleri burktu.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Eski Türkiye güzeli Fatoş Seğmen ikinci büyük acıyı yaşadı! Eşinin ardından kızını da kaybetti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 13:05
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 13:32

Model ve oyuncu Fatoş Seğmen, hayatının en zor günlerinden birini yaşıyor. Eşinin ölümünün ardından kızını da kaybeden Seğmen, annelik duygusunu kendisine en güzel şekilde yaşattığını söylediği Alya’ya veda etti. Ünlü ismin paylaşımı, kısa sürede büyük üzüntüye neden oldu.

HABERİN ÖZETİ

Eski Türkiye güzeli Fatoş Seğmen ikinci büyük acıyı yaşadı! Eşinin ardından kızını da kaybetti

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
2004 Miss Turkey ikincisi eski model ve oyuncu Fatoş Seğmen, bir yıl önce kaybettiği eşinin ardından kızı Alya Erdoğan'ı da kaybetti.
Fatoş Seğmen, kızı Alya Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Seğmen, kızı için "Sen bana annelik duygusunun hayatımdaki en güzel duygu olduğunu öğrettin" ifadelerini kullandı.
Alya Erdoğan'ın cenazesi, öğle namazına müteakip Narlıdere Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Narlıdere Yukarı Mezarlığı'nda defnedilecek.
Fatoş Seğmen, geçtiğimiz yıl eşi iş insanı Bülent Erdoğan'ı kaybetmişti.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

ESKİ TÜRKİYE GÜZELİ FATOŞ SEĞMEN KIZINI KAYBETTİ

2004 yarışmasında ikinci olan Fatoş Seğmen, kızı Alya Erdoğan’ın hayatını kaybettiğini duyurduğu paylaşımında yaşadığı tarifsiz acıyı dile getirdi. Kızına duyduğu sevgiyi ifade eden Seğmen, anneliğin kendisi için ne kadar özel olduğunu vurguladı.

Eski Türkiye güzeli Fatoş Seğmen ikinci büyük acıyı yaşadı! Eşinin ardından kızını da kaybetti

Seğmen, kızına veda ettiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Canım kızım, sen bana annelik duygusunun hayatımdaki en güzel duygu olduğunu öğrettin. Mekânın cennet olsun. Seni çok ama çok seviyorum her zaman kalbimde yaşayacaksın meleğim."

Ünlü ismin bu sözleri, sosyal medyada duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Alya Erdoğan’ın vefat haberi, Seğmen’in sevenlerini de derinden üzdü.

Eski Türkiye güzeli Fatoş Seğmen ikinci büyük acıyı yaşadı! Eşinin ardından kızını da kaybetti

ALYA ERDOĞAN'IN CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Kızının vefatını duyuran Fatoş Seğmen, cenaze törenine ilişkin bilgileri de paylaştı. Aile tarafından yapılan duyuruda Alya Erdoğan’ın cenazesinin ’de düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

Eski Türkiye güzeli Fatoş Seğmen ikinci büyük acıyı yaşadı! Eşinin ardından kızını da kaybetti

Cenaze duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

"Merhum Bülent Erdoğan ve eşi Fatoş Erdoğan’ın biricik kızları Alya Erdoğan Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumenin cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Narlıdere Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Narlıdere Yukarı Mezarlığı’nda defnedilecektir."

Eski Türkiye güzeli Fatoş Seğmen ikinci büyük acıyı yaşadı! Eşinin ardından kızını da kaybetti

Alya Erdoğan için düzenlenecek cenaze töreninin ardından aile, genç yaşta hayatını kaybeden kızlarını son yolculuğuna uğurlayacak.

Eski Türkiye güzeli Fatoş Seğmen ikinci büyük acıyı yaşadı! Eşinin ardından kızını da kaybetti

GEÇTİĞİMİZ YIL EŞİNİ KAYBETMİŞTİ

Fatoş Seğmen’in eşi, iş insanı Bülent Erdoğan, 31 Ağustos 2025 tarihinde hayatını kaybetmişti. Eşinin vefatıyla büyük bir kayıp yaşayan Seğmen, aradan geçen yaklaşık bir yılın ardından bu kez kızı Alya Erdoğan’ın ölümüyle sarsıldı.

Eski Türkiye güzeli Fatoş Seğmen ikinci büyük acıyı yaşadı! Eşinin ardından kızını da kaybetti

Peş peşe yaşadığı kayıplarla zor günlerden geçen eski Türkiye güzeli, kızına duyduğu sevgiyi ve onun kalbinde daima yaşayacağını dile getirdiği sözleriyle dikkat çekti. Fatoş Seğmen’in acı paylaşımı, ailesine ve yakınlarına yönelik taziye mesajlarının da gündeme gelmesine neden oldu. Ünlü ismin yaşadığı bu büyük kayıp, sevenlerini hüzne boğdu.

 

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#Miss Turkey
#narlıdere
#Fatoş Seğmen
#Alya Erdoğan
#Bülent Erdoğan
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