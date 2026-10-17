Eski Türkiye güzeli Fatoş Seğmen ikinci büyük acıyı yaşadı! Eşinin ardından kızını da kaybetti

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İstanbul
Model ve oyuncu Fatoş Seğmen, hayatının en zor günlerinden birini yaşıyor. Eşinin ölümünün ardından kızını da kaybeden Seğmen, annelik duygusunu kendisine en güzel şekilde yaşattığını söylediği Alya’ya veda etti. Ünlü ismin paylaşımı, kısa sürede büyük üzüntüye neden oldu.
2004 Miss Turkey yarışmasında ikinci olan Fatoş Seğmen, kızı Alya Erdoğan’ın hayatını kaybettiğini duyurduğu paylaşımında yaşadığı tarifsiz acıyı dile getirdi. Kızına duyduğu sevgiyi ifade eden Seğmen, anneliğin kendisi için ne kadar özel olduğunu vurguladı.
"Canım kızım, sen bana annelik duygusunun hayatımdaki en güzel duygu olduğunu öğrettin. Mekânın cennet olsun. Seni çok ama çok seviyorum her zaman kalbimde yaşayacaksın meleğim."
Ünlü ismin bu sözleri, sosyal medyada duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Alya Erdoğan’ın vefat haberi, Seğmen’in sevenlerini de derinden üzdü.
Kızının vefatını duyuran Fatoş Seğmen, cenaze törenine ilişkin bilgileri de paylaştı. Aile tarafından yapılan duyuruda Alya Erdoğan’ın cenazesinin Narlıdere’de düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.
"Merhum Bülent Erdoğan ve eşi Fatoş Erdoğan’ın biricik kızları Alya Erdoğan Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumenin cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Narlıdere Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Narlıdere Yukarı Mezarlığı’nda defnedilecektir."
Alya Erdoğan için düzenlenecek cenaze töreninin ardından aile, genç yaşta hayatını kaybeden kızlarını son yolculuğuna uğurlayacak.
Fatoş Seğmen’in eşi, iş insanı Bülent Erdoğan, 31 Ağustos 2025 tarihinde hayatını kaybetmişti. Eşinin vefatıyla büyük bir kayıp yaşayan Seğmen, aradan geçen yaklaşık bir yılın ardından bu kez kızı Alya Erdoğan’ın ölümüyle sarsıldı.
Peş peşe yaşadığı kayıplarla zor günlerden geçen eski Türkiye güzeli, kızına duyduğu sevgiyi ve onun kalbinde daima yaşayacağını dile getirdiği sözleriyle dikkat çekti. Fatoş Seğmen’in acı paylaşımı, ailesine ve yakınlarına yönelik taziye mesajlarının da gündeme gelmesine neden oldu. Ünlü ismin yaşadığı bu büyük kayıp, sevenlerini hüzne boğdu.