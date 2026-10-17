Model ve oyuncu Fatoş Seğmen, hayatının en zor günlerinden birini yaşıyor. Eşinin ölümünün ardından kızını da kaybeden Seğmen, annelik duygusunu kendisine en güzel şekilde yaşattığını söylediği Alya’ya veda etti. Ünlü ismin paylaşımı, kısa sürede büyük üzüntüye neden oldu.

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HABERİN ÖZETİ Eski Türkiye güzeli Fatoş Seğmen ikinci büyük acıyı yaşadı! Eşinin ardından kızını da kaybetti 2004 Miss Turkey ikincisi eski model ve oyuncu Fatoş Seğmen, bir yıl önce kaybettiği eşinin ardından kızı Alya Erdoğan'ı da kaybetti. Fatoş Seğmen, kızı Alya Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Seğmen, kızı için "Sen bana annelik duygusunun hayatımdaki en güzel duygu olduğunu öğrettin" ifadelerini kullandı. Alya Erdoğan'ın cenazesi, öğle namazına müteakip Narlıdere Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Narlıdere Yukarı Mezarlığı'nda defnedilecek. Fatoş Seğmen, geçtiğimiz yıl eşi iş insanı Bülent Erdoğan'ı kaybetmişti.

ESKİ TÜRKİYE GÜZELİ FATOŞ SEĞMEN KIZINI KAYBETTİ

2004 Miss Turkey yarışmasında ikinci olan Fatoş Seğmen, kızı Alya Erdoğan’ın hayatını kaybettiğini duyurduğu paylaşımında yaşadığı tarifsiz acıyı dile getirdi. Kızına duyduğu sevgiyi ifade eden Seğmen, anneliğin kendisi için ne kadar özel olduğunu vurguladı.

Seğmen, kızına veda ettiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Canım kızım, sen bana annelik duygusunun hayatımdaki en güzel duygu olduğunu öğrettin. Mekânın cennet olsun. Seni çok ama çok seviyorum her zaman kalbimde yaşayacaksın meleğim."

Ünlü ismin bu sözleri, sosyal medyada duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Alya Erdoğan’ın vefat haberi, Seğmen’in sevenlerini de derinden üzdü.

ALYA ERDOĞAN'IN CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Kızının vefatını duyuran Fatoş Seğmen, cenaze törenine ilişkin bilgileri de paylaştı. Aile tarafından yapılan duyuruda Alya Erdoğan’ın cenazesinin Narlıdere’de düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

Cenaze duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

"Merhum Bülent Erdoğan ve eşi Fatoş Erdoğan’ın biricik kızları Alya Erdoğan Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumenin cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Narlıdere Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Narlıdere Yukarı Mezarlığı’nda defnedilecektir."

Alya Erdoğan için düzenlenecek cenaze töreninin ardından aile, genç yaşta hayatını kaybeden kızlarını son yolculuğuna uğurlayacak.

GEÇTİĞİMİZ YIL EŞİNİ KAYBETMİŞTİ

Fatoş Seğmen’in eşi, iş insanı Bülent Erdoğan, 31 Ağustos 2025 tarihinde hayatını kaybetmişti. Eşinin vefatıyla büyük bir kayıp yaşayan Seğmen, aradan geçen yaklaşık bir yılın ardından bu kez kızı Alya Erdoğan’ın ölümüyle sarsıldı.

Peş peşe yaşadığı kayıplarla zor günlerden geçen eski Türkiye güzeli, kızına duyduğu sevgiyi ve onun kalbinde daima yaşayacağını dile getirdiği sözleriyle dikkat çekti. Fatoş Seğmen’in acı paylaşımı, ailesine ve yakınlarına yönelik taziye mesajlarının da gündeme gelmesine neden oldu. Ünlü ismin yaşadığı bu büyük kayıp, sevenlerini hüzne boğdu.