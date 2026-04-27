Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Biyografi
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Gelinim Mutfakta Maysa kimdir, kaç yaşında? Maysa Cinbaş ve kayınvalide Cennet Hanım aslen nereli?

Kanal D'nin en çok seyredilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da yeni haftanın yeni gelin ve kayınvalidesi de belli oldu. 27 Nisan 2026 Pazartesi günü itibarıyla yarışmaya dahil olan Maysa ve kayınvalidesi Cennet Hanım, izleyici tarafından da merak ediliyor. Peki Gelinim Mutfakta Maysa kimdir, kaç yaşındadır? Maysa Cinbaş ve kaynanası Cennet Hanım aslen nereli, Türk mü? İşte merak edilen tüm detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Gelinim Mutfakta Maysa kimdir, kaç yaşında? Maysa Cinbaş ve kayınvalide Cennet Hanım aslen nereli?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 12:26
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 12:26

'nın 27 Nisan 1 Mayıs haftası dolu dizgin başladı. Stüdyoda bugün hem kahkaha hem de tansiyon bir an olsun düşmedi. Geçen hafta Berna ve kayınvalidesi Ayşe Hanım'ın elenmesinden sonra ise tüm gözler gelecek yeni gelin ve kayınvalideye çevrilmişti. Gelinim Mutfakta'nın 2025 sezonunda yarışan Maysa Cinbaş ve kaynanası Cennet Hanım, yeni sezonda da altınları kazanmak için yarışmaya dahil oldular. Daha ilk günden kıyasıya rekabet eden Maysa Hanım, izleyicinin beğenisini kazanmayı da başardı. Peki Gelinim Mutfakta Maysa kimdir, kaç yaşında? Maysa Cinbaş ve kayınvalidesi Cennet Cinbaş Türk mü? İşte detaylar...

HABERİN ÖZETİ

Gelinim Mutfakta Maysa kimdir, kaç yaşında? Maysa Cinbaş ve kayınvalide Cennet Hanım aslen nereli?

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Gelinim Mutfakta'nın yeni sezonuna katılan gelin adayı Maysa Cinbaş ve kaynanası Cennet Hanım tanıtıldı.
Maysa Cinbaş 26 yaşında ve 4 dil biliyor.
Kaynanası Cennet Hanım 53 yaşında ve aslen Denizlili.
Gelin Maysa Cinbaş ise aslen Türkmenistanlı.
25 Nisan 2026 Cuma günü 15 altın bileziği Hatice kazandı.
Yarışmaya Berna ve kaynanası Ayşe veda etti.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

GELİNİM MUTFAKTA MAYSA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Kanal D ekranlarının fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın yeni sezonunda da boy gösteren Maysa, 26 yaşındadır.

Bir çocuğu bulunan yeni yarışmacının 4 farklı dil bilmesi de dikkat çekti. Dah önce yarıştığı dönemlerde el lezzetini kanıtlayan ve mutfaktaki pratikliğiyle öne çıkan Maysa Cinbaş'ın Gelinim Mutfakta Sultanlar bölümünde nasıl bir performans sergileyeceği ise merak konusu.

MAYSA CİNBAŞ VE KAYINVALİDE CENNET HANIM ASLEN NERELİ?

Gelinim Mutfakta'ya 27 Nisan 2026 Pazartesi günü itibarıyla giriş yapan Maysa ve kaynanası Cennet Hanım, hem sosyal medya kullanıcıların hem de ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Kayınvalide Cennet Hanım, 53 yaşında olup aslen Denizlilidir. 3 yıllık gelini Maysa Cinbaş ise aslen Türkmenistanlıdır.

GELİNİM MUTFAKTA 25 NİSAN 2026 CUMA 15 ALTIN BİLEZİK KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'da 25 Nisan 2026 Cuma günü 15 alan yarışmacı Hatice oldu. İşte haftalık puan tablosu...

Hatice - 81

Aysun - 73

Tuğba - 72

Berna - 44

GELİNİM MUTFAKTA 25 NİSAN 2026 CUMA KİM ELENDİ, YARIM ALTIN ALAN KİM?

Gelinim Mutfakta'da 25 Nisan Cuma günü yarım altın kazanan gelin Aysun olurken, yarışmaya Berna ve kaynanası Ayşe veda etti.

Aysun - 19

Hatice - 12

Tuğba - 9

Berna - 5

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.