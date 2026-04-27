Gelinim Mutfakta'nın 27 Nisan 1 Mayıs haftası dolu dizgin başladı. Stüdyoda bugün hem kahkaha hem de tansiyon bir an olsun düşmedi. Geçen hafta Berna ve kayınvalidesi Ayşe Hanım'ın elenmesinden sonra ise tüm gözler gelecek yeni gelin ve kayınvalideye çevrilmişti. Gelinim Mutfakta'nın 2025 sezonunda yarışan Maysa Cinbaş ve kaynanası Cennet Hanım, yeni sezonda da altınları kazanmak için yarışmaya dahil oldular. Daha ilk günden kıyasıya rekabet eden Maysa Hanım, izleyicinin beğenisini kazanmayı da başardı. Peki Gelinim Mutfakta Maysa kimdir, kaç yaşında? Maysa Cinbaş ve kayınvalidesi Cennet Cinbaş Türk mü? İşte detaylar...

HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta Maysa kimdir, kaç yaşında? Maysa Cinbaş ve kayınvalide Cennet Hanım aslen nereli? Gelinim Mutfakta'nın yeni sezonuna katılan gelin adayı Maysa Cinbaş ve kaynanası Cennet Hanım tanıtıldı. Maysa Cinbaş 26 yaşında ve 4 dil biliyor. Kaynanası Cennet Hanım 53 yaşında ve aslen Denizlili. Gelin Maysa Cinbaş ise aslen Türkmenistanlı. 25 Nisan 2026 Cuma günü 15 altın bileziği Hatice kazandı. Yarışmaya Berna ve kaynanası Ayşe veda etti.

GELİNİM MUTFAKTA MAYSA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Kanal D ekranlarının fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın yeni sezonunda da boy gösteren Maysa, 26 yaşındadır.

Bir çocuğu bulunan yeni yarışmacının 4 farklı dil bilmesi de dikkat çekti. Dah önce yarıştığı dönemlerde el lezzetini kanıtlayan ve mutfaktaki pratikliğiyle öne çıkan Maysa Cinbaş'ın Gelinim Mutfakta Sultanlar bölümünde nasıl bir performans sergileyeceği ise merak konusu.

MAYSA CİNBAŞ VE KAYINVALİDE CENNET HANIM ASLEN NERELİ?

Gelinim Mutfakta'ya 27 Nisan 2026 Pazartesi günü itibarıyla giriş yapan Maysa ve kaynanası Cennet Hanım, hem sosyal medya kullanıcıların hem de ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Kayınvalide Cennet Hanım, 53 yaşında olup aslen Denizlilidir. 3 yıllık gelini Maysa Cinbaş ise aslen Türkmenistanlıdır.

GELİNİM MUTFAKTA 25 NİSAN 2026 CUMA 15 ALTIN BİLEZİK KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'da 25 Nisan 2026 Cuma günü 15 altın bilezik alan yarışmacı Hatice oldu. İşte haftalık puan tablosu...

Hatice - 81

Aysun - 73

Tuğba - 72

Berna - 44

GELİNİM MUTFAKTA 25 NİSAN 2026 CUMA KİM ELENDİ, YARIM ALTIN ALAN KİM?

Gelinim Mutfakta'da 25 Nisan Cuma günü yarım altın kazanan gelin Aysun olurken, yarışmaya Berna ve kaynanası Ayşe veda etti.

Aysun - 19

Hatice - 12

Tuğba - 9

Berna - 5