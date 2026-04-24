Kanal D ekranlarının en sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün yapılan tadım hem gelinleri hem de Aslı Hünel'i çileden çıkardı. Yarışmaya Fatoş'un elenmesi sonrası gelen Berna ve kayınvalidesi Ayşe Hanım, 1 haftanın sonunda Gelinim Mutfakta'ya veda ederken, haksız puanlama yapan Ayşe Hanım, eleştirilerin hedefi oldu. Aslı Hünel'in sert tavrı ise şoke eden kararı da beraberinde getirdi. Peki Gelinim Mutfakta kaynana Ayşe'nin puanlaması neden iptal edildi. İşte detaylar...

HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta'da kaynana Ayşe'nin tadımı neden iptal edildi? Aslı Hünel'i şoke eden puanlama kararı Gelinim Mutfakta yarışmasında, kayınvalide Ayşe Hanım'ın haksız puanlaması nedeniyle tadımı iptal edildi ve kendi gelini Berna yarışmadan elendi. Yarışmaya yeni gelen Berna ve kayınvalidesi Ayşe Hanım, bir hafta sonunda Gelinim Mutfakta'ya veda etti. Kayınvalide Ayşe Hanım, adaletsiz puanlama yaptığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefi oldu. Aslı Hünel, kayınvalide Ayşe Hanım'ın tüm puanlarını iptal etti. Gelinim Mutfakta'dan elenen isim Berna olurken, 15 altın bileziğin sahibi Hatice oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KAYNANA AYŞE'NİN TADIMI NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Kanal D'nin en çok izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün skandal bir tadım yapıldı. Tadımı yapan kayınvalide ise hem gelinlerin hem kayınvalidelerin hem de Aslı Hünel'in sert tepkisiyle karşılaştı.

Gelinim Mutfakta'da final heyecanını yaşatan tarif Hatay katmeri oldu. Gelinler tezgah başında zamana karşı yarışırken, gün sonunda bir gelin 15 altın bilezik kazandı ve bir gelin de yarışmadan elendi. Final gününde yapılan son puanlamalar ise gelinlerin tamamen kaderini etkiliyor. Tadım masasında gelininin tabağını bulmak için uğraşan kayınvalideler de bir yandan haklı puanlama yapmaya çalışıyor.

Ancak bugün Gelinim Mutfakta'da görülmemiş bir puanlama yapıldı. Berna'nın kayınvalidesi Ayşe Hanım, gün sonu elenmemek için kendi gelinin tabağını bulmaya çalıştı. Puanlamasını tamamen adaletsiz şekilde gerçekleştiren Ayşe Hanım'a, Aslı Hünel'denbüyük tepki geldi ve tadımı iptal edildi.

ASLI HÜNEL'İN ŞOKE EDEN PUANLAMA KARARI

Adaletli puanlamaya çok önem verdiğini sık sık dile getiren ve kayınvalidelerin bu konuda dikkatli olmasını isteyen Aslı Hünel, bugün yapılan tadım puanlamasıyla adeta şoka girdi.

Kayınvalide Ayşe Hanım, tek tek tabakları yorumladığı sırada, Aslı Hünel'den 'Ne kadar adaletlisiniz Ayşe Hanım. Ancak Allah'ın adaleti de var' ifadeleri geldi.

AYŞE HANIM KENDİ GELİNİNE 2 PUANI BASTI

Gün sonunda Gelinim Mutfakta'da daha fazla yarışabilmek için diğer gelinlerin emeklerini hiçe sayan ve adaletsiz puan yapan Ayşe Hanım kendi gelinine de 2 puanı bastı.

'Tadım benim, yorum benim. Kaç puan verirsem veririm' sözleriyle yapılan eleştirilere beklenmedik çıkış yapan Ayşe Hanım, Aslı Hünel'in verdiği kararla adeta şoke oldu. Aslı Hünel, kayınvalide Ayşe Hanım'ın tüm puanlarını iptal etti.

GELİNİM MUTFAKTA 24 NİSAN CUMA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bugün yaşananlardan sonra tüm gözler elenen isme çevrildi. Tüm hafta genel olarak düşük puan alan Berna yarışmaya veda ederken, 15 altın bileziğin sahibi de Hatice oldu. İşte puan tablosu...

Hatice - 81

Aysun - 73

Tuğba - 72

Berna - 44