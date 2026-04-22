Kanal D ekranlarının en çok izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da olaylar bir an olsun bitmiyor. Yarışmaya Fatoş'un elenmesi sonrası Pazartesi itibarıyla başlayan ve daha önceki sezonda da Gelinim Mutfakta'da yarışan Berna, kayınvalidesi Ayşe ile yaşadığı tartışmalarla ilk günden itibaren gündemde kalmayı başarıyor. Dün yaşanan gerginlik sonrası Ayşe Hanım'dan gelen hediye ise 22 Nisan Çarşamba gününe adeta damga vurdu. Hediyeyi gördüğü anda sinirden yerinde duramayan Berna, gelen hediyeyi paramparça etti. İşte detaylar...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta'da skandal görüntüler! Berna, kayınvalidesi Ayşe'nin hediyesini paramparça etti Gelinim Mutfakta yarışmasında Berna, kayınvalidesi Ayşe'nin hediye ettiği yemek kitabını öfkeyle paramparça etti. Yarışmaya geri dönen Berna, kayınvalidesi Ayşe ile ilk günden itibaren tartışmalar yaşıyor. Salı günü Sultan Reşat Pilavı sonrası Berna, kayınvalidesi Ayşe'den sadece 1 puan aldığı için gözyaşları içinde stüdyoyu terk etti. Çarşamba günü Berna'ya dün yaşananlar için özür dilediğini belirten Ayşe Hanım'dan bir hediye geldi. Hediye paketinden çıkan yemek kitabını gören Berna çıldırdı ve kitabın sayfalarını tek tek parçaladı. Berna'nın bu hareketi üzerine diğer gelinler ve kayınvalideler tepki gösterdi.

GELİNİM MUTFAKTA'DA SKANDAL GÖRÜNTÜLER!

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta'da bugün stüdyoda ortalık birbirine girdi. Gelinim Mutfakta dün yayınlanan bölümde Berna ve kayınvalidesi arasında yaşanan gerilim bugün adeta zirve yaptı.

Gelinim Mutfakta Salı günü yapılan Sultan Reşat Pilavı, tadım masasında tartışmaları da beraberinde getirmişti. Kendi gelinine 1 puanı basan ve Hatice'ye 5 veren kaynana Ayşe Hanım, gelininden büyük tepki aldı.

Pilavının sonuna kadar arkasında olan Berna, kayınvalidesi Ayşe Hanım'a demediğini bırakmadı. Verilen puanı asla kabul etmeyen Berna gözyaşları içerisinde stüdyoyu terk etti. Gelin ve kayınvalide arasında dün yaşanan bu kavga, bugün stüdyoda tavan yaptı.

BERNA, KAYINVALİDESİ AYŞE'NİN HEDİYESİNİ PARAMPARÇA ETTİ

Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren Gelinim Mutfakta'da dün tadım masasında başlayan gerginlik, bugün kayınvalide Ayşe Hanım'ın gelini Berna'ya verdiği hediyeyle resmen alev aldı.

Kayınvalidesiyle artık yarışmak istemediğini söyleyen Berna'ya bugün beklenmeyen bir hediye geldi. 'Dün için özür dilerim, üzülmene dayanamadım' diyerek aldığı hediyeyi gelini Berna'ya veren Ayşe Hanım, herkesi şoke eden bir hamle yaptı.

Paketin içinden çıkan ise Berna Acaroğlu'nu adeta çıldırttı. Hediye paketinin içinden çıkan yemek kitabını gören Berna, kitabın tüm sayfalarını tek tek parçaladı.

GELİNİM MUTFAKTA'DA ORTALIK ALEV ALDI

Gelinim Mutfakta'da Ayşe Hanım'ın yaptığı hediye hamlesi sonrası ortalık adeta alev aldı. Berna öfkeden deliye dönerken, yaptığı davranış ve sonrasında kayınvalidesine ağır sözlerle yüklenmesi hem gelinlerin hem de kayınvalidelerin tepkisine neden oldu.

'Yemek yapamadığının farkındasın, neden kayınvalidenin aldığı hediyeye bu kadar sinirlendin?' yorumları gelinlerden gelirken, kayınvalidelerden Hüsniye Hanım, Berna'ya adeta ateş püskürdü.

Berna'nın kayınvalidesine 'Sen bu hediyeyi bana almaya utanmıyor musun?' demesini ağzı açık dinleyen Hüsniye Hanım, daha fazla kendini tutamayarak, Berna'ya ateş püskürdü. 'Böyle gelin mi olur!' sözleriyle Berna'ya yüklenen Hüsniye Hanım'dan kayınvalide Ayşe Hanım'da nasibini aldı. Hüsniye Hanım 'Sen kayınvalidelik makamına yakışmıyorsun. Terk et burayı' diyerek Ayşe Hanım'a da resti çekti.



GELİNİM MUTFAKTA HANGİ GÜN SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta hafta içi her gün 14:00'te izleyicisiyle buluşuyor. Her gün yarım altın kazandıran yarışma programı, Cuma günü ise haftalık performansı en yüksek geline tam 15 altın bilezik dağıtıyor. Tuğba, Hatice, Aysun ve Berna'nın yarıştığı Gelinim Mutfakta'da hangi ismin gün sonu yarım altın kazanacağı ise şimdiden merak konusu.