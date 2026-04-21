Gelinim Mutfakta'da bugün gelinlere yarım altın kazandıran günün yemeği Sultan Reşat Pilavı oldu. Tezgah başında yemeği hazırlamadan önce stüdyoda yayınlanan görüntüler ise herkesi şoke etti. Gelinim Mutfakta stüdyosunda ortalığı karıştıran görüntüler sonrası Nurten Hanım aniden baygınlık geçirirken, sunucu Aslı Hünel ve yarışmacılardan acil müdahale geldi. Aysun ve Nurten Hanım arasında büyük bir hesaplaşma yaşanırken, Gelinim Mutfakta 21 Nisan Salı günü yaşananları haberimizde bulabilirsiniz. İşte detaylar...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta'da Aysun'un kayınvalidesi bir anda yere yığıldı! Aysun ve Nurten Hanım arasında büyük hesaplaşma Gelinim Mutfakta yarışmasında Aysun ve kayınvalidesi Nurten Hanım arasındaki tartışma, Nurten Hanım'ın baygınlık geçirmesine neden oldu. Tartışmanın fitilini Aysun'un 'Benim kimseye ihtiyacım yok. Arkamda aslan gibi kocam var' demesi ateşledi. Nurten Hanım, bu sözler üzerine fenalaşarak yere yığıldı ve stüdyo dışına çıkarıldı. Nurten Hanım'ın tansiyonu yüksek çıktı ve yarışmacılar ile diğer kayınvalideler destek verdi. Aysun ve Nurten Hanım'ın arasındaki sorunların nereye varacağı merak konusu oldu.

GELİNİM MUTFAKTA AYSUN'UN KAYINVALİDESİ BİR ANDA YERE YIĞILDI!

Kanal D ekranlarının fenomen yarışması Gelinim Mutfakta'da bugün Aysun ve kayınvalidesi Nurten Hanım arasında yaşananlar büyük üzüntüye neden oldu.

Stüdyo çıkışı aynı araca binen gelin ve kayınvalidenin görüntüleri, araç için kameralara yansıdı. Ulaştırma aracında bulunan Nurten Hanım'dan sonra araca binen Aysun'un günaydın dememesine oldukça sinirlenen Nurten Hanım, duruma büyük tepki gösterirken, 'Günaydın desem ne olur, iyi geceler desem ne olur. Benim kalbim orta yerden kırık' diyerek, kaynanasına olan kırgınlığını yeniden gündeme getirdi.

'Biz hiç bir zaman şuana kadar birbirimize kırıcı bir söz söylemedik. Konuşmasak bile asla saygısızlığım olmadı' diyen Aysun, zor zamanlarda kaynanası Nurten'in kendisine sırt çevirmesinin kendisini çok kırdığını dile getirdi.

Ancak tüm bu tartışmaların fitilini ateşleyen olay Aysun'un 'Benim kimseye ihtiyacım yok. Arkamda aslan gibi kocam var' demesi oldu. Nurten Hanım'ı çıldırtan bu sözler sonrası 'Senin aslan gibi dediğin kişi benim oğlum, ben onun annesiyim' diyen Nurten Hanım, aniden fenalaşarak yere yığıldı.

AYSUN VE NURTEN HANIM ARASINDA BÜYÜK HESAPLAŞMA

Gelinim Mutfakta'ya geldikleri günden bu yana aralarında sorun yaşayan Aysun ve kayınvalidesi Nurten Hanım, bugün büyük bir hesaplaşma yaşadılar. Aralarındaki kırgınlıkları tek tek dile getiren kayınvalide ve gelinden şoke eden sözler birbirini takip etti.

'İstediğin an buradan gidebilirim. Ben kim için buradayım' diye sitem eden Nurten Hanım, gelini Aysun'un hareketlerini de artık samimiyetsiz bulduğunu dile getirdi.

Gözyaşlarına hakim olamayan Nurten Hanım, özellikle elinde çok yük olmasına rağmen, Aysun'un araçtan iner inmez gitmesine çok içerlendiğini söyledi. Aysun'un ise 'senin elindeki yükler benim omzumdaki yüklerden hafiftir' diyerek, asla geri adım atmadı.

NURTEN HANIM STÜDYO DIŞINA ÇIKARILDI

Gelinim Mutfakta'da yaşanan olaylar sonrası Nurten Hanım stüdyo dışına çıkarıldı. Tansiyonu ölçülen ve oldukça yüksek çıkan Nurten Hanım'a hem yarışmacılar hem de kayınvalideler de destek verdi.

Nurten Hanım'ın durumu izleyiciler tarafından da endişeye yol açarken, ilerleyen günlerde Aysun ve kaynanası arasında yaşananların nereye varacağı şimdiden merak konusu.